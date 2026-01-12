Многое известно о Пушкине-поэте, Пушкине-дуэлянте — но что мы знаем о Пушкине-военкоре? В 1829 году, переживая личный кризис и отказ в свадьбе, поэт отправился на Кавказ, где шла война с Турцией. Он присоединился к армии генерала Паскевича и стал свидетелем осады крепостей, военного быта и даже лично участвовал в атаке с казачьей пикой в руках.

В этом выступлении на фестивале в Твери Евгений Норин разбирает «Путешествие в Арзрум» — уникальные путевые записки, в которых Пушкин предстаёт не только как гениальный наблюдатель, но и как смелый, ироничный и выносливый путешественник. Вы узнаете:

— Зачем Пушкин поехал на войну и как ему удалось получить разрешение от Бенкендорфа

— Что он увидел в действующей армии: от мрачных сцен войны до быта лагеря и турецкого гарема

— Правда ли, что поэт планировал сбежать за границу через Кавказ

— Как сложилась судьба его путевых заметок и почему их публикация вызвала скандал

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

XXII фестиваль «Цифровой истории» 18-19 апреля в Набережных Челнах: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3748001/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#Пушкин #история #норин