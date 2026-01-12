Ответы на вопросы 12.01.26. Протоиерей Андрей Ткачёв
По понедельникам, в 14:00 по Москве, отец Андрей отвечает на вопросы в прямом эфире. Написать вопрос отцу Андрею можно начиная с 13:00, на странице ВКонтакте телеканала Царьград: https://vk.com/tsargradtv
Каналы отца Андрея:
https://taplink.cc/andreytkachev_official
Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Также: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы
1. Покаяние как путь к изменению
- Главная надежда человека и общества – стремление к внутренней перемене, к лучшему. Пока у людей есть покаяние и желание стать лучше, есть и залог будущего.
- Человек призван к рефлексии о собственном состоянии: важно уметь смотреть внутрь себя и признавать свою слабость («хитон не брачный» как аллегория внутренней неготовности к вечеру Господню).
2. Образ и власть имени
- Имя в библейском контексте – это и проявление власти, и глубинная тайна бытия. Приводится еврейское толкование имени «Адам» – единства Божественного и человеческой крови (Алиф + Дам = Бог + Кровь).
- Перемена имени – знак изменения статуса, власти, роли (женщина в браке, монах при постриге и т.д.) и даже попытки власти переименовать города и улицы – также выражение контроля над смыслом.
3. Законность и подлинность подвига
- Делается различие между «законным» и «незаконным» подвигом: любые духовные усилия должны опираться на внутреннюю честность, адекватную мотивацию, а не играться во внешние формы ради признания или выгоды.
- Аналогия с атлетами: и в жизни, и в духе нужен фундамент, дисциплина, стремление к смыслу, иначе всё превращается в пустую форму.
4. Новые и старые традиции
- Человек по природе склонен тянуться к привычному (старое вино лучше нового), но церковная и человеческая жизнь всегда меняется — вопрос лишь в том, соответствуют ли перемены духу Евангелия и реальным нуждам времени, а не просто слепо следуют привычкам.
- История церкви знает множество «новшеств», которые со временем становятся традицией, порой забывается источник их появления.
5. Толкование и тайна Писания
- Писание многослойно и допускает разные толкования. Некоторые библейские места (например, об "сёнах Божьих" из книги Бытия) позволяют существование конкурирующих версий: от буквальных до символических и мистических.
- Не все знания полезны человеку: существует предел того, что душа может вместить или сберечь при соприкосновении с тайнами бытия и злом.
6. Антилицемерие юродивых
- Юродивый — это радикальная антиномия лицемерия: внешне он нарушает социальные и моральные нормы, но внутренне следует Христу, жертвуя общественным мнением ради подлинной святости и сострадания.
Аналитический взгляд и междисциплинарные связи
- Психология перемен: Как и в психотерапии, человек склонен защищать привычные паттерны, даже если они мешают ему расти. Изменения требуют внутренней работы, смелости признать старое устаревшим.
- Социальная динамика: Поворот к «новому вину» сопровождается массовым сопротивлением и страхом утраты идентичности — будь то в религии, культуре или политике (аналогия с переименованиями городов и обновлением традиций).
- Этика подвига и аскезы: Бессмысленно внешне «подвигаться», если нет внутренней честности — это справедливо и для духовной жизни, и для любой сферы саморазвития (например, в спорте или науке).
- Гуманизм и эмпатия: Призыв к бережному отношению к собственным и чужим границам, к различным путям поиска смысла и истины — мощная нота христианского гуманизма.
Практические выводы
- Необходимо различать суть и форму: главное — не привычка и не ритуал, а внутренняя честность.
- Любая традиция, ритуал, даже подвиг требует регулярного пересмотра соответствия духу времени и возможности личного преображения.
- В стремлении к истине важно не терять трезвость, открытость новому, и не увлекаться опасными глубинами без внутренней зрелости.
- Истинная духовность — это не демонстрация, а оплата слов поступками, внутреннее соответствие внешним делам.
Ну шо, Андрюха, – в первую очередь Царствие Божие (НЗ Бк.) будет населено юродивыми, сумасшедшими, скопцами и инвалидами, обладающими подлинной святостью и состраданием.
Фсех остальных потащат на Суд Божий , где Бозя – это ЛюбоФФ.
П.С. Как-то “не бьёт” впариваемое попами : Всевидящий, Всезнающий, Вселюбящий (Все-все-все..) Бог, – и Суд, мля.
Нанюхался ты Доктор жо чего то знатно. И без этого ничего толком сказать не мог. А тут какая то отрывистая бредятина божественная.
Вот-вот.
Ваше продолжение о себе самом должно Вас уже безпокоить.
Или Вы ещё “где-то” ?
Не осознали себя полностью .
Постарайтесь.
Возьмите себя в руки.
В свои.
П.С. Я – не доктор. 100 раз Вам сказал. А Вы не помните. Обратитесь к специалистам или к таблеткам для памяти. Может поможет.