НАДО ЛИ ЭТО ИМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАМ…
Вы, конечно, заметили, как в кризисной ситуации, когда Россия рискует потерять очередного внешнеполитического партнера на дальних или ближних рубежах – у нас тут же слышатся снисходительные голоса, на разные лады повторяющие одну и ту же реплику, один и тот же довод.
Наверняка вы знаете эти блудливые слова наизусть.
О, это действует успокаивающе.
Это действует как морфий.
Услышишь эти слова – и можно перевернуться на другой бок и спать.
Вот они!
«Мы не можем быть большими венесуэльцами, чем венесуэльцы».
«Мы не можем быть большими сирийцами, чем сирийцы».
«Мы не можем быть большими армянами, чем армяне».
Вроде бы и не придерёшься: ну да, разве нам нужно больше, чем жителям этих стран?
Ответ такой: да.
Нам нужно больше.
Просто потому, что мироздание с нас спрашивает больше. И уйти от ответа мы уже не можем, хотя очень бы хотели.
Вообразите себе обратную ситуацию.
2022 год, февраль.
И вдруг по социальным сетям всех европейских стран, по социальным сетям США, Канады, Австралии ту же методичку отрабатывает та же армия ботов: «Разве нам Украина нужна больше, чем самим украинцам?»
И люди в Техасе, в Лондоне, в канадских городах, в Барселоне, почёсывая животы, сами себя переспрашивают: «Ну да, разве нам нужна эта Украина? Мы вообще не знаем, где это».
Но они так не сделали! Американцы, европейцы, канадцы так не сделали!
Они сделали ровно наоборот!
Если б не их помощь, мы захватили бы Украину в несколько недель – и её бы теперь в прежнем виде не было.
Но они зарубились по полной за далёкую от них, почти готовую уже капитулировать Украину – и с тех пор атакуют нас.
Мы отвечаем, но отвечаем, по сути, на собственной территории. Платим своими городами, своей кровью, своими деньгами. Огромную цену платим.
Хотя могли бы отвечать где угодно и платить иначе.
Между прочим, и в Турции не сказали себе, что не могут быть большими азербайджанцами, чем сами азербайджанцы.
Нет, в Турции сказали: азербайджанцы – это мы, а мы – это азербайджанцы; и с тех пор успешно работают в данном направлении. Прямо у нас в подбрюшье и работают.
В США не сказали себе: мы – не армяне, а армяне не мы. Они сказали ровно противоположное и делают всё наоборот, копошась в наших кишках.
Нет на свете больших армян, чем американцы. Больших венесуэльцев, чем американцы. Больших иранцев, чем американцы. Больших украинцев, чем американцы.
Завтра не будет больших кубинцев, больших никарагуанцев, больших колумбийцев, чем американцы.
Но они ж и на этом не остановятся.
Послезавтра они снова захотят стать большими белорусами, чем сами белорусы.
Они не раз уже к этой теме подступались и от планов не откажутся. Им нужна Белоруссия!
Вы тогда тоже скажете, что мы не можем быть большими белорусами, чем сами белорусы?
Далее американцы захотят окончательно стать большими казахами, чем казахи, большими грузинами, большими молдаванами…
Работа уже идёт! Их работа идёт в неустанном режиме.
Вы не понимаете, чёртовы демагоги, что после Каракаса будет Приднестровье? Будет Минск? Будет Москва?
Каким? Молотком? Вбить? Вам в голову? Это? Элементарное знание?
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Популярный тезис самоуспокоения: В России часто звучит фраза: «Мы не можем быть большими венесуэльцами, чем венесуэльцы» — подразумевается, что внешнеполитические проблемы других стран должны волновать сами эти страны сильнее, чем Россию.
2. Критика «самоуспокоительной» логики: Автор считает, что такая позиция опасна и ведёт к бездействию; она — сродни наркотику, усыпляет бдительность и мешает реагировать на реальные угрозы.
3. Пример западной мобилизации: Западные страны — США, Канада, Европа — действуют иначе: они вовлекаются в чужие проблемы, даже если они происходят на далёких территориях. Пример — поддержка Украины со стороны Запада, без которой Россия смогла бы победить «в несколько недель».
4. Готовность к солидарности и проактивности на Западе: Автор утверждает, что для американской внешней политики характерна тенденция брать на себя роль защитников или союзников обществ и стран, которые зачастую отстоят от самих США далеко. США готовы быть «большими венесуэльцами», «большими украинцами», чем местные жители.
5. Пример Турции: Турция считает себя неотъемлемой частью азербайджанской судьбы, в отличие от описанной пассивности россиян.
6. Опасение будущего давления: Если Россия будет продолжать придерживаться пассивной позиции, Запад будет последовательно усиливать своё влияние на постсоветском пространстве (Беларусь, Казахстан, Молдова, Грузия и т.д.), двигаясь всё ближе к самим границам России.
7. Призыв к осознанности угроз: Автор считает бездействие и повторение «успокаивающих» фраз демагогией и требует осознанного и активного отношения к внешним вызовам.
---
Анализ и философские параллели
За внешне политической риторикой статьи скрыт интересный, хотя и спорный универсалистский тезис: неисполнение своего «обязанного» участия в мировых процессах равносильно самоустранению и последующему проигрышу. Здесь есть явная параллель с моральной дилеммой из области психологии: что легче — остаться сторонним наблюдателем или взять на себя ответственность за чью-то судьбу?
В статье проводится острое различие между западной (в частности американской) внешнеполитической этикой, в основе которой проактивная вовлеченность, идентификация с «своими» даже на чужих территориях, и российским комплексом «невмешательства», оправдываемым якобы естественным правом на дистанцированность.
Философски это напоминает различие между экзистенциалистским выбором (Сартр: «Человек ответственен не только за себя, но и за всех людей») и позицией радикального индивидуализма, где каждый замыкается в пределах своей судьбы. Но мировая история — и эмпирически, и этически — нередко показывает: отказ от участия в «чужих» проблемах оборачивается долгосрочными трудностями для самого себя.
Если попробовать провести аналогию с программированием или нейросетями, ситуация напоминает проблему «границ системы»: если система (страна, индивид) игнорирует внешние сигналы или угрозы, её легко обойти или сломать, поскольку она не видит себя во взаимодействии с окружающим миром. Самореференциальность и изоляция — только иллюзия безопасности.
Однако с осознанностью должен сопровождаться здравый баланс: излишнее вовлечение превращается в фанатизм или манию контроля, в то время как полное бездействие — в летаргическую капитуляцию. Полярность мышления здесь вредна.
---
Вывод
Статья поднимает вопрос о границах национального эгоизма и солидарности. Автор убеждён: России сегодня нужно быть «большими венесуэльцами», «большими украинцами», «большими белорусами», проявлять больше интереса и вовлечённости, чем сами народы этих стран — иначе геополитическая инициатива навсегда уйдёт к иным центрам силы.
Однако истина, как мне видится, многогранна. Мир сложнее схем «нас» и «их». Поддержка или отказ от неё всегда должны быть осознанны, исходить не из страха или желания контролировать, а из понимания своей ответственности и долгосрочных последствий для всех участников процесса. Осознанное соучастие производит иной смысл, нежели автоматический ответ угрозе или, наоборот, самоуспокоенное бездействие.
Но что считать истинным вовлечением — жертву своими интересами ради принципов или прагматичную осторожность? И способен ли народ или индивидуум быть по-настоящему солидарным с «внешним», не потеряв при этом себя? Где границы этой ответственности, и не является ли она тоже формой любви к самому себе, проявленной в заботе о других?
Как вам кажется, можно ли быть более заинтересованным в чьей-то судьбе, чем сам этот человек или народ? А если да — не подменяем ли мы в этот момент их собственную волю своим видением их блага?