НАДО ЛИ ЭТО ИМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАМ…

Вы, конечно, заметили, как в кризисной ситуации, когда Россия рискует потерять очередного внешнеполитического партнера на дальних или ближних рубежах – у нас тут же слышатся снисходительные голоса, на разные лады повторяющие одну и ту же реплику, один и тот же довод.

Наверняка вы знаете эти блудливые слова наизусть.

О, это действует успокаивающе.

Это действует как морфий.

Услышишь эти слова – и можно перевернуться на другой бок и спать.

Вот они!

«Мы не можем быть большими венесуэльцами, чем венесуэльцы».

«Мы не можем быть большими сирийцами, чем сирийцы».

«Мы не можем быть большими армянами, чем армяне».

Вроде бы и не придерёшься: ну да, разве нам нужно больше, чем жителям этих стран?

Ответ такой: да.

Нам нужно больше.

Просто потому, что мироздание с нас спрашивает больше. И уйти от ответа мы уже не можем, хотя очень бы хотели.

Вообразите себе обратную ситуацию.

2022 год, февраль.

И вдруг по социальным сетям всех европейских стран, по социальным сетям США, Канады, Австралии ту же методичку отрабатывает та же армия ботов: «Разве нам Украина нужна больше, чем самим украинцам?»

И люди в Техасе, в Лондоне, в канадских городах, в Барселоне, почёсывая животы, сами себя переспрашивают: «Ну да, разве нам нужна эта Украина? Мы вообще не знаем, где это».

Но они так не сделали! Американцы, европейцы, канадцы так не сделали!

Они сделали ровно наоборот!

Если б не их помощь, мы захватили бы Украину в несколько недель – и её бы теперь в прежнем виде не было.

Но они зарубились по полной за далёкую от них, почти готовую уже капитулировать Украину – и с тех пор атакуют нас.

Мы отвечаем, но отвечаем, по сути, на собственной территории. Платим своими городами, своей кровью, своими деньгами. Огромную цену платим.

Хотя могли бы отвечать где угодно и платить иначе.

Между прочим, и в Турции не сказали себе, что не могут быть большими азербайджанцами, чем сами азербайджанцы.

Нет, в Турции сказали: азербайджанцы – это мы, а мы – это азербайджанцы; и с тех пор успешно работают в данном направлении. Прямо у нас в подбрюшье и работают.

В США не сказали себе: мы – не армяне, а армяне не мы. Они сказали ровно противоположное и делают всё наоборот, копошась в наших кишках.

Нет на свете больших армян, чем американцы. Больших венесуэльцев, чем американцы. Больших иранцев, чем американцы. Больших украинцев, чем американцы.

Завтра не будет больших кубинцев, больших никарагуанцев, больших колумбийцев, чем американцы.

Но они ж и на этом не остановятся.

Послезавтра они снова захотят стать большими белорусами, чем сами белорусы.

Они не раз уже к этой теме подступались и от планов не откажутся. Им нужна Белоруссия!

Вы тогда тоже скажете, что мы не можем быть большими белорусами, чем сами белорусы?

Далее американцы захотят окончательно стать большими казахами, чем казахи, большими грузинами, большими молдаванами…

Работа уже идёт! Их работа идёт в неустанном режиме.

Вы не понимаете, чёртовы демагоги, что после Каракаса будет Приднестровье? Будет Минск? Будет Москва?

Каким? Молотком? Вбить? Вам в голову? Это? Элементарное знание?