«2025 год стал переломным: США из инструмента глобалистов превратились в лидера антиглобализма, а Израиль не смог победить Иран». Константин Сивков подводит итоги года и дает прогноз на 2026-й: Европа будет втянута в войну, так как Украина исчерпала свои силы. Почему США проиграли гонку вооружений России, сделав ставку на фантастические «рельсотроны» и стелс-эсминцы, и чем опасна их новая рациональная стратегия? Зачем России строят десантные корабли, если принято решение уничтожить единственный авианосец, который должен их прикрывать? И возможен ли сговор Москвы и Вашингтона по разделу Арктики на сектора?

00:00 – Итоги 2025 года: США против глобалистов, Иран победил Израиль

01:48 – Европа пойдет на войну в 2026 году: Украину списывают

02:25 – «Вторая дорожка»: тайные переговоры экспертов России и США продолжаются

06:56 – Ошибка Пентагона: ставка на «Звездные войны» и провал фундаментальной науки

09:05 – Крах чудо-оружия: почему рельсотрон и стелс-эсминцы проиграли советским разработкам

14:19 – Новая угроза: США становятся рациональными и начинают реальную гонку вооружений

17:15 – Стратегия 2025: Трамп признает многополярность, но готовит силы

22:45 – Диверсия во флоте? Зачем строят десантные корабли, убирая авианосец

24:29 – «Пушечное мясо»: без прикрытия с воздуха десант обречен

27:17 – Арктика: шанс разделить Север с США и восстановить сталинские границы

