ЕВРОПУ ВТЯНУТ В ВОЙНУ В 2026 ГОДУ? | США БОЛЬШЕ НЕ ГЛОБАЛИСТЫ | Константин Сивков и Андрей Бакланов

«2025 год стал переломным: США из инструмента глобалистов превратились в лидера антиглобализма, а Израиль не смог победить Иран». Константин Сивков подводит итоги года и дает прогноз на 2026-й: Европа будет втянута в войну, так как Украина исчерпала свои силы. Почему США проиграли гонку вооружений России, сделав ставку на фантастические «рельсотроны» и стелс-эсминцы, и чем опасна их новая рациональная стратегия? Зачем России строят десантные корабли, если принято решение уничтожить единственный авианосец, который должен их прикрывать? И возможен ли сговор Москвы и Вашингтона по разделу Арктики на сектора?

00:00 – Итоги 2025 года: США против глобалистов, Иран победил Израиль
01:48 – Европа пойдет на войну в 2026 году: Украину списывают
02:25 – «Вторая дорожка»: тайные переговоры экспертов России и США продолжаются
06:56 – Ошибка Пентагона: ставка на «Звездные войны» и провал фундаментальной науки
09:05 – Крах чудо-оружия: почему рельсотрон и стелс-эсминцы проиграли советским разработкам
14:19 – Новая угроза: США становятся рациональными и начинают реальную гонку вооружений
17:15 – Стратегия 2025: Трамп признает многополярность, но готовит силы
22:45 – Диверсия во флоте? Зачем строят десантные корабли, убирая авианосец
24:29 – «Пушечное мясо»: без прикрытия с воздуха десант обречен
27:17 – Арктика: шанс разделить Север с США и восстановить сталинские границы

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Глобальные изменения в политике США и Запада.
- США, по мнению авторов, перестают быть авангардом глобалистских сил, делают ставку на прагматичный антиглобализм (под влиянием "трампийского" курса).
- Возникает раскол западной цивилизации: США противостоят глобалистской Европе, создаются новые блоки с принципиально разными стратегиями.
- США возвращаются к политике, схожей с доктриной Монро — фокус на собственных интересах и на западном полушарии, вынос стратегических функций на региональных союзников.

2. Военно-техническая политика и гонка технологий.
- В США переосмысливают свои подходы: вместо уверенности в абсолютном военном и технологическом превосходстве акцент смещается на точечное развитие "прорывных" технологий и более рациональное расходование ресурсов.
- Американский милитаризм лишается романтической оболочки, становится более расчетливым, что, парадоксально, повышает его опасность для противников.
- В прошлом США сделали ставку на фундаментальные "чудесные" разработки (стелс, лазерное оружие), часто пренебрегая развитием традиционных систем, что ослабило их военные школы и инфраструктуру.
- Россия, напротив, сумела сохранить и развить традиционные направления вооружений (примеры: "Циркон", "Калибр", "Искандер") за счет продолжения советской школы без погружения в авантюрные технологические проекты.
- Сейчас грядет очередной виток гонки вооружений, и благоприятный для России "период опережения" может быть завершен.

3. Влияние и стратегические интересы на глобальном юге и в арктике.
- США стремятся модернизировать механизмы контроля в Латинской Америке: акцент на санкциях, финансово-экономической экспансии, тонком политико-военном манипулировании.
- Перспективы открытых военных операций низки из-за риска вмешательства Китая и России, а также из-за локальных особенностей регионов (партизанское движение, невозможность контроля).
- В Арктике и на Севморпути Россия сталкивается с дилеммой: чьи интересы учитывать при развитии — США (секторальный принцип раздела Арктики) или Китая (морской путь и ресурсы).
- Будущие технологические возможности (глубоководная добыча ресурсов) будут еще сильнее изменять баланс сил, и есть опасность, что старые конвенции окажутся неактуальными.

4. Критика внутренней политики России в оборонном секторе.
- Авторы опасаются влияния прозападных сил внутри российской военно-технической элиты, решений, которые якобы подчиняют национальные интересы внешним.
- В пример приводится отказ от собственного авианосца и строительство универсальных десантных кораблей, что, по их мнению, может привести к зависимости от более сильных флотов (США или Китая).

5. Конфликт востока и запада как цивилизационный.
- Активно обсуждается конфликт России и НАТО не как чисто военный, а как противостояние двух разных цивилизационных логик: римской (сила, технологии, машинная логика) против византийской (смысл, традиция, человеческий фактор).
- Анализируется и израильско-иранский конфликт: подчеркивается, что и Израиль, и Иран используют войну для внутренней консолидации и оправдания милитаризации.

6. Перспективы и тревоги.
- В целом, видится опасность наращивания гонки вооружений и перераспределения сфер влияния.
- Европа может быть втянута в войну в 2026 году по мере истощения украинских ресурсов и давления со стороны США и НАТО.
- Правительства и общества проигрывающих держав склонны впадать в опасные иллюзии, недооценивать рациональные изменения в стратегии соперников.

Выводы и размышления:

В данной беседе раскрывается динамика мировых процессов через призму военно-технического развития, цивилизационного конфликта и изменений в стратегических приоритетах великих держав. Примечательно, что военные технологии рассматриваются не только как инструменты государственной мощи, но и как отражение культурных подходов к власти и безопасности.

Авторы призывают не впадать в самоуспокоение ни по поводу "смены курса" США, ни по поводу технологических успехов России; за рационализацией и снижением расходов в американской стратегии они видят лишь новую, более опасную форму противостояния. Рассуждения о внутренней политике России (отказ от авианосцев, влияние "пятой колонны") проявляют тревожную озабоченность возможным уходом от самостоятельной геополитической и технологической линии.

Аналогично глубоким течениям в психологии, где вытесненные комплексы способны проявиться внезапно и разрушительно, международные процессы устроены сложно: перемены в стратегии одной державы могут породить неожиданные последствия для всех остальных. Важно провести параллель с развитием искусственного интеллекта и нейросетей, где локальные оптимизации приводят к глобальным эмерджентным эффектам, — с геополитикой это перекликается напрямую.

Во всех обсуждаемых сферах — от Арктики до производства вооружений, от пропаганды до реальных вооружённых конфликтов — за видимостью простых решений скрыты глубинные слои интересов, страхов, исторической инерции и неустранимой неопределённости.

Открытый вопрос для размышления:
Если история учит нас относиться скептически к смене флагов и лозунгов, а технологическое и геополитическое развитие напоминает нелинейный и непредсказуемый процесс, что тогда является настоящим критерием осознанных стратегических решений на уровне государств и отдельных людей? Какие внутренние опоры позволяют различать реальное изменение курса от очередной иллюзии, и в какой момент суверенность переходит в изоляцию — или наоборот, открытость становится уязвимостью?
