Дальний Восток на связи
Штаб Дальневосточного военного округа РФ находится в 50 км от Китая. Такой уровень доверия к соседней стране не демонстрирует больше ни одно государство планеты. Каковы перспективы развития дальневосточного региона России? Об этом – в беседе Антона Коляды и Александра Усанина.
Содержание видео:
06:25 Насколько можно доверять Китаю?
17:06 Что нужно, чтобы не потерять Дальний Восток?
25:56 Необходимость коррекции миграционной политики.
30:05 В чём суть креативного класса?
37:21 Что нужно, чтобы вернуть молодёжь вернуть в малые города?
47:45 Системы общественного самоуправления: благополучие страны не должно зависеть от того, кто находится сегодня у власти.
В видео:
Антон Коляда, предприниматель, общественный деятель, сторонник здорового образа жизни, учредитель тепличного комбината «Восток» (Комсомольск-на-Амуре);
Александр Усанин: писатель, общественный деятель.
Комментарий редакции
Ключевые идеи обсуждения
1. Геополитика и позиции России между Востоком и Западом
- В общественном мышлении Россия рассматривается как мост между «материалистическим» Западом и «трансцендентным» Востоком.
- Запад склонен к гедонизму и материализму, Восток — к ориентации на вечные, духовные вопросы. Россия, по мысли собеседников, способна гармонизировать эти крайности.
- Геополитическое сотрудничество с Китаем и другими странами подаётся как прагматическое и временное: дружба строится не столько «с кем-то», сколько «против кого-то», в контексте глобальных интересов, где каждая страна действует по своему практическому расчету.
2. Историческая и культурная идентичность
- Подчеркивается идея единства русских и европейских народов, возводится к гипотетической древней цивилизации (Тартарии).
- Упор делается на близость культурных и духовных кодов России и Европы (особенно славянских народов), противопоставляется попыткам размыть эти коды посредством современных глобализационных и либеральных тенденций.
3. Демография и миграция
- Главная проблема Дальнего Востока (и не только) — обезлюдивание, недостаток кадров, особенно молодых и активных.
- Как практические меры предлагаются: возрождение малоэтажного строительства («одноэтажная Россия» по аналогии с США), переселение семьи, создание условий для большой семьи, снижение потребления алкоголя и табака, грамотная информационная и культурная политика.
- Миграция оценивается критически: выгоднее поощрять переселение культурно и духовно близких, образованных мигрантов из Европы (например, немцев, староверов), чем допускать массовое создание анклавов из неконкурентоспособных и плохо ассимилирующихся групп.
4. Воспитание и роль креативного класса
- Современный мир требует не столько профессиональных знаний (hard skills), сколько гибкости, коммуникабельности, навыков самоорганизации и работы в команде (soft skills).
- Американская «серферская» модель — ориентация на выгоду и индивидуальную мобильность; восточная (японская) и, по мысли спикеров, российская — на коллективизм, право на ошибку, общие интересы и самоотдачу.
- Важно сохранить и развивать творческий (креативный) потенциал нации, и одновременно уметь быстро внедрять полезные инициативы.
5. Социальная интеграция и малые города
- Мегаполисы, несмотря на экономические возможности, ведут к разобщенности и потере человеческих связей; малые города дают не только лучший социальный опыт, но и более здоровое психологическое пространство для детей.
- Стратегия возрождения малых городов — это формирование ценностных сообществ, культурное и нравственное самоуправление, поддержка примеров позитивного общественного поведения (через спорт, гражданское участие, традиционные ценности).
- Осознанная самоорганизация на местах (земство как идеал самоуправления) — путь к устойчивости и независимости страны от внешних политических угроз.
Практические выводы
- Решение демографических, социальных, культурных проблем Дальнего Востока и России в целом — в возрождении местных сообществ, развитии самоуправления, опоре на традиционные ценности, междисциплинарный подход к воспитанию и образованию.
- Миграционная политика должна быть избирательной и направленной на ассимиляцию и привлечение культурно и профессионально совместимых групп.
- Необходимо переходить от материалистических и потребительских сценариев навязанных глобальными элитами к формированию собственного пути — основанного на балансе духовного и материального, коллективной ответственности и творческом подходе к развитию общества.
Философский взгляд
В центре беседы — поиск баланса между историей и современностью, индивидуальным и коллективным, материальным и духовным. Проблемы региона, демографические сложности, угрозы миграции — всё это рассматривается не только как набор текущих задач, но и как точки пересечения глубоких культурных, психологических и философских традиций.
Звучит мысль: главная опасность для России и её регионов — не столько внешние угрозы, сколько внутренние процессы разобщения, размывания ценностей, потеря смысла и общности. Ответом могут стать сознательные усилия по укреплению самоидентичности, развитию осознанного сообщества, поиску разумной, сбалансированной модернизации, сочетающей национальную специфику с универсальными принципами развития.
Открытый вопрос для размышления:
Какие элементы осознанного сообщества — будь то малые города, профессиональные объединения, просветительские инициативы или миграционные потоки — способны стать «точками сборки», вокруг которых формируется новый смысл жизни, ценности и чувство принадлежности в быстро меняющемся, турбулентном мире? Где искать грань между сохранением корней и необходимостью меняться?