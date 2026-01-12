Штаб Дальневосточного военного округа РФ находится в 50 км от Китая. Такой уровень доверия к соседней стране не демонстрирует больше ни одно государство планеты. Каковы перспективы развития дальневосточного региона России? Об этом – в беседе Антона Коляды и Александра Усанина.

Содержание видео:

06:25 Насколько можно доверять Китаю?

17:06 Что нужно, чтобы не потерять Дальний Восток?

25:56 Необходимость коррекции миграционной политики.

30:05 В чём суть креативного класса?

37:21 Что нужно, чтобы вернуть молодёжь вернуть в малые города?

47:45 Системы общественного самоуправления: благополучие страны не должно зависеть от того, кто находится сегодня у власти.

В видео:

Антон Коляда, предприниматель, общественный деятель, сторонник здорового образа жизни, учредитель тепличного комбината «Восток» (Комсомольск-на-Амуре);

Александр Усанин: писатель, общественный деятель.

