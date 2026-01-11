СОВЕТСКАЯ ШКОЛА — ЛУЧШАЯ В ИСТОРИИ. Почему мы отказались от того, что работало? | Вардан Багдасарян
«Советская школа 30-х годов была лучшей в мировой истории. Она давала элитное образование всему народу, а не только избранным». Вардан Багдасарян, историк и политолог, жестко критикует Болонскую систему и ЕГЭ, называя их инструментами деградации, навязанными Западом. Зачем российские элиты внедрили чуждую нам модель образования — ради качества или ради трудоустройства своих детей за границей? Почему превращение образования в услугу убивает творчество и мышление? И какой должна быть суверенная российская школа: возврат к советскому опыту или создание чего-то нового?
00:00 – «Долой модернизацию!»: почему советская школа была лучшей в мире
01:48 – Эксперименты 20-х и сталинский возврат к классике в 30-х
06:50 – 90-е годы: как мы скопировали худшую американскую модель
08:41 – Бюрократия побеждает: рейтинги и отчеты вместо реальной работы
12:23 – Болонский процесс: глобализация убивает национальную культуру
16:04 – Фундаментальное vs Прикладное: разница между нашей и западной школой
19:38 – Элиты и Болонская система: готовили детей для жизни на Западе
22:35 – Саботаж реформ: почему вузы держатся за западные рейтинги
26:03 – ЕГЭ: система натаскивания, убивающая творчество и логику
29:15 – Будущее: возврат к лучшим практикам советской педагогики
Комментарий редакции
1. Советская школа как исторический феномен:
- Вардан Багдасарян утверждает, что советская система школьного образования была одной из лучших в мировой истории, особенно в период с 1930-х до конца 1970-х годов.
- Уникальность советской школы в том, что классическое образование, традиционно доступное лишь элитам, стало массовым и коллективистским, что позволило широким слоям населения стать интеллигентами.
- Советское образование соединяло фундаментальные знания, дисциплину (от германской системы) и коллективистские ценности.
2. Эволюция системы:
- Система образования СССР неоднократно реформировалась: 1920-е годы — период педагогических экспериментов (чрезмерное влияние западных идей), после чего был возврат к классическим дисциплинам.
- 30-е годы стали апогеем советской образовательной модели, прошедшей проверку военными и научными успехами.
- В послевоенные десятилетия система сохранила силу, несмотря на определённые негативные влияния реформ (например, хрущёвских).
- Перестройка сопровождалась подрывом прежних позиций через педагогику-новаторство и критический педагогический дискурс.
- 1990-е годы и вхождение в рыночную экономику привели к попытке заимствования худших элементов западных моделей (массовая американская школа).
3. Баллонский процесс и ЕГЭ:
- Баллонская система рассматривается как часть процесса глобализации, навязывающего унификацию образовательных стандартов под западные нужды, что не соответствует культурным особенностям России.
- Ведётся различие между "профессор-центричной" (например, парижский университет) и "студент-центричной" (болонский процесс) системами.
- Парадокс в том, что принятые новшества часто рассчитаны на облегчение трудоустройства элиты за рубежом, а не на развитие отечественной науки или массового образования.
- Для СССР и современной России фундаментально важен акцент именно на широком фундаментальном знании, а не на прикладных и узкоспециализированных навыках.
- ЕГЭ, хоть и предназначался для борьбы с коррупцией и равных возможностей, в существующем виде способствует механическому натаскиванию, снижая роль творческого осмысления и логики.
4. Проблема оценки успеха и рейтинги:
- Введение рейтинговости и стандартизации (как в западных вузах) ведёт к потере смысла, бюрократизации, формализации и заигрыванию с массовым потребителем (студентом).
- Система научной оценки через международные индексы (Scopus, Web of Science) критикуется как парализующая новаторство и научную самостоятельность, подчиняющая отечественное знание западному измерителю.
5. Различие культур образовательных систем:
- Российская традиция — формировать гармонично развитую личность и раскрывать человеческий потенциал ("просвещение" в противовес "инструктажу").
- Западная массовая модель ориентирована на подготовку "технической" массы, строго функциональной и заранее ограниченной.
6. Современная ситуация и вызовы:
- Несмотря на формальный отказ от баллонского процесса, многие его элементы сохраняются под инерционным влиянием и из-за коммерциализации образовательной сферы.
- Система советского экзамена де-факто была единой и закрывала коррупционные лазейки, но была более гибкой в содержательном наполнении и диалоге между учителем и учеником.
- Тестовая система (ЕГЭ) не выявляет личности и не стимулирует развитие творческого и логического мышления.
Вывод и философское размышление:
В беседе проводится анализ потерь, связанных с разрушением наследия советской школы, и критика слепого заимствования западных моделей образования. Проявляется глубокое понимание того, что любое образовательное преобразование должно учитывать исторические, культурные и духовные особенности общества, иначе оно приносит больше вреда, чем пользы. Существующий крен в сторону глобальных стандартов и форматно-рейтинговых подходов приводит к подмене подлинного знания и развития личности на обучение «угадать правильный ответ», а не понимать суть.
Однако, как отмечает сам Багдасарян, истина не может быть сведена к одной модели или периоду: даже советское образование имело недостатки, и без рефлексии — как западной, так и отечественной — невозможно двигаться вперёд. Важно не идеализировать прошлое, но и не отбрасывать ценное, что уже доказало свою работоспособность.
Практический вывод может быть таким: новая образовательная стратегия должна исходить из смыслового ядра — формирования целостной, творческой, ответственной личности, а не набора функций для рынка или отчётов для глобальных рейтингов. Следует чётко различать инструменты (например, тесты и стандарты) и видеть за ними цель — гармоническое развитие и просвещение.
Но, быть может, самый тонкий вопрос здесь: возможно ли в эпоху бесконечной смены идеологических и экономических векторов создать систему, которая в равной мере отвечает и запросу современности, и вечным человеческим ценностям? Какой «коридор истины» возможен для образования, если сама истина столь многомерна и подвижна? Не является ли постоянный пересмотр — мучительный, но необходимый — самой сутью поиска в сфере образования и культуры?