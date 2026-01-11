Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

«Советская школа 30-х годов была лучшей в мировой истории. Она давала элитное образование всему народу, а не только избранным». Вардан Багдасарян, историк и политолог, жестко критикует Болонскую систему и ЕГЭ, называя их инструментами деградации, навязанными Западом. Зачем российские элиты внедрили чуждую нам модель образования — ради качества или ради трудоустройства своих детей за границей? Почему превращение образования в услугу убивает творчество и мышление? И какой должна быть суверенная российская школа: возврат к советскому опыту или создание чего-то нового?

00:00 – «Долой модернизацию!»: почему советская школа была лучшей в мире

01:48 – Эксперименты 20-х и сталинский возврат к классике в 30-х

06:50 – 90-е годы: как мы скопировали худшую американскую модель

08:41 – Бюрократия побеждает: рейтинги и отчеты вместо реальной работы

12:23 – Болонский процесс: глобализация убивает национальную культуру

16:04 – Фундаментальное vs Прикладное: разница между нашей и западной школой

19:38 – Элиты и Болонская система: готовили детей для жизни на Западе

22:35 – Саботаж реформ: почему вузы держатся за западные рейтинги

26:03 – ЕГЭ: система натаскивания, убивающая творчество и логику

29:15 – Будущее: возврат к лучшим практикам советской педагогики

