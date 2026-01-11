Эфир на канале RTVI от 3 ноября 2025 г.

Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)

https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y

✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115

✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/

Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

«Вспомнить всех» (https://rtvi.com/special/vspomnit-vseh/) — это документальный проект о русских добровольцах, участвовавших в иностранных военных конфликтах XIX—начала XX веков. Он рассказывает о восьми исторических периодах и незаурядных личностях, сыгравших особую роль в судьбах разных стран: от незаконнорожденного внука Екатерины II Николая Райко, освобождавшего Грецию, до советских летчиков-асов в небе над Китаем.

Фильм 8-й: Весь мир отсчитывает начало Второй Мировой войны с 1 сентября 1939 года, но для Китая она началась с японского вторжения 7 июля 1937 года. Разорённая недавней революцией страна ничего не смогла противопоставить нападавшим. СССР единственный и встал на защиту Китая. Осенью 1937 года он начинает поставлять в Китай свою авиатехнику — и своих лётчиков-асов. Михаил Мачин, Тимофей Хрюкин, Григорий Кравченко и другие советский лётчики стали головной болью японцев на долгие пять лет. И кто знает, смог бы Китай выстоять без их помощи?

Вспомнить всех. Док. проект Никиты Рудакова. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/1215936

#Спицын #Интервью #история