После ВОВ и изгнания н-ф захватчиков, освобождения Майданека и похорон миллионов жертв геноцида славян, евреев и союзных им народов, поляки, как и все жители послевоенной Европы занялись восстановлением разрушенного хозяйства. Оно у них было поломано меньше чем у нас, но тоже значительно. Польша в то время добывала уголь. Польша делала коксующийся уголь и выплавляла сталь. Заводы работали с немецким оборудованием. Польша получила от Германии некую контрибуцию, но немецкое оборудование из нее частично Союз вывозил.

У власти в стране оказалась ПОРП, польская рабочая партия. Она попыталась проводить коллективизации по советскому способу, но после того как в стране не стало хлеба, от этой идеи отказались. Отсутствие закрепощённых колхозом тружеников создаёт прецеденты буржуазной экономики. Польские рабочие, в отличие от наших рабочих, не поверили в то, что они новые хозяева фабрик заводов и требовали хлеба, зарплаты и сокращения рабочего дня. Эти нездоровые устремления польского пролетариата не всегда удавалось решить уговорами. В особенности тогда, когда один чиновник приезжал и говорил – стрижено, а второй вслед за ним утверждал что брито. По этой причине в июне 56 г. на Познанских заводах и предприятиях случилось восстание и дело доходило до перестрелок восставших с войсками. Около ста тысяч рабочих Познани вышли с протестом на улицы, и случилось около сотни человек погибших. Понятно, что Красная армия не СС, да и времена уже были другие. Происки мировой буржуазии насылали на Польшу религиозный туман, и почти миллион поляков собрались у монастыря Ясная гора присоединиться к католическому расколу.

Польское руководство разделилось на два лагеря. Одни предлагали строить коммунизм без оглядки на потери строителей, другие рекомендовали строить осторожно с оглядкой на лопаты в руках строителей. Президентом Польши был убеждённый сталинист Бореслав Берут, но после смерти Сталина Берут растерялся и началось смягчение режима. Это смягчение раскололо ПОРП на два лагеря: сталинистов – натолинцев и евреев – пуловян. Во время оттепели 53 г. на свободе оказался соперник Берута Владислав Гомулка, он устраивал всех. А сам Берут скоропостижно умер в Москве после 20 съезда КПСС (с критикой культа Сталина), 12 марта 56 г.

В сложившейся остановке требовались выборы нового руководителя ПОРП и нового курса. Москва хотела сделать это под свою диктовку, в Варшаву выдвинулись на ИЛ–22 Хрущёв с Булганиным. Выйдя из самолёта, Хрущёв заметил, что маршал Рокоссовский официально командующий польской армии даже рядом с руководителями ПОРП не стоит, они его к себе не подпускают. Хрущёв смело пошёл в атаку прямо с колёс и заступился за Рокосовского. Но Гомулка бывалый партизан не испугался Никиту Сергеича и рассказал ему о новых понятиях польской интеллигенции. Рокоссовский дополнительно доложил, что польские войска не надёжны и могут взять советских освободителей в плен. В плен могли попасть сам Хрущёв, Булганин и Микоян. Начали оценивать силы сторон. Со стороны Польши выступили Корпус внутренней безопасности, это 40 тыс. бойцов под командованием генерала Вацлава Комара, на заводах польское МВД вооружало рабочих для борьбы с советской властью. Внутренние пограничные войска тоже подтянули к столице. И Хрущёв отступил – пусть делают, что хотят… и он не ошибся в своём политическом решении. После победы Гомулки, этот лидер ПОРП в показал себя вполне в духе эпохи, феодальным, жёстким управленцем.

Возможно, что вся затея Варшавского договора была чревата с самого начала, это доказали события в Румынии, Польше, Чехословакии, Венгрии, ГДР. Народам этих стран не нравились, как им казалось, бесполезные телодвижения советских военных и чиновников на их территории. Европейские союзники С. Союза были опасны, и доверять им боевые машины новее Т - 34 было ошибкой. Я думаю, что были стратегической ошибкой и возрождения Украины, организованные Сталиным, а потом Л. Брежневым. Украине лучше быть страной аграрной, а Польша была и будет продавцом, спекулянтом. Это её историческая роль.

Восстание 56 г. стало хорошей демонстрацией реальных возможностей послевоенного Союза. По заявкам наша могучая армия должна была за две недели дойти до Ламанша, а по факту пришлось ретироваться от 40 польских Т – 34.

В 2014 году ставки были уже другие, и пришлось воевать против 400 бывших советских танков на вооружении бандеровской Украины. На первом этапе этой освободительной борьбы в Донецке рабочие и шахтёры снимали с постаментов Т-34 и КВ, которые хорошо помнили 56 г. Ситуацию облегчало ещё и то, что украинские советские танки, собранные на Харьковском танковом заводе, были бракованными по ходовой части и «бронеплиты» на них сделаны из сантехнической стали. В настоящее время эти советские танки на Украине по большей части уничтожены. Через Польшу на Украину завезли немецкие, польские и американские танки, артсистемы, БТР и бронемашины. Проблемы послевоенного раздела Европы встают с новой силой. Многочисленные польские восстания показали, что Польша не способна проводить политику нейтралитета, из-за своего национального менталитета.

На заставке Никита Хрущёв и Станислав Гомулка