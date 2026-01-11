Польское восстание 1956 года
После ВОВ и изгнания н-ф захватчиков, освобождения Майданека и похорон миллионов жертв геноцида славян, евреев и союзных им народов, поляки, как и все жители послевоенной Европы занялись восстановлением разрушенного хозяйства. Оно у них было поломано меньше чем у нас, но тоже значительно. Польша в то время добывала уголь. Польша делала коксующийся уголь и выплавляла сталь. Заводы работали с немецким оборудованием. Польша получила от Германии некую контрибуцию, но немецкое оборудование из нее частично Союз вывозил.
У власти в стране оказалась ПОРП, польская рабочая партия. Она попыталась проводить коллективизации по советскому способу, но после того как в стране не стало хлеба, от этой идеи отказались. Отсутствие закрепощённых колхозом тружеников создаёт прецеденты буржуазной экономики. Польские рабочие, в отличие от наших рабочих, не поверили в то, что они новые хозяева фабрик заводов и требовали хлеба, зарплаты и сокращения рабочего дня. Эти нездоровые устремления польского пролетариата не всегда удавалось решить уговорами. В особенности тогда, когда один чиновник приезжал и говорил – стрижено, а второй вслед за ним утверждал что брито. По этой причине в июне 56 г. на Познанских заводах и предприятиях случилось восстание и дело доходило до перестрелок восставших с войсками. Около ста тысяч рабочих Познани вышли с протестом на улицы, и случилось около сотни человек погибших. Понятно, что Красная армия не СС, да и времена уже были другие. Происки мировой буржуазии насылали на Польшу религиозный туман, и почти миллион поляков собрались у монастыря Ясная гора присоединиться к католическому расколу.
Польское руководство разделилось на два лагеря. Одни предлагали строить коммунизм без оглядки на потери строителей, другие рекомендовали строить осторожно с оглядкой на лопаты в руках строителей. Президентом Польши был убеждённый сталинист Бореслав Берут, но после смерти Сталина Берут растерялся и началось смягчение режима. Это смягчение раскололо ПОРП на два лагеря: сталинистов – натолинцев и евреев – пуловян. Во время оттепели 53 г. на свободе оказался соперник Берута Владислав Гомулка, он устраивал всех. А сам Берут скоропостижно умер в Москве после 20 съезда КПСС (с критикой культа Сталина), 12 марта 56 г.
В сложившейся остановке требовались выборы нового руководителя ПОРП и нового курса. Москва хотела сделать это под свою диктовку, в Варшаву выдвинулись на ИЛ–22 Хрущёв с Булганиным. Выйдя из самолёта, Хрущёв заметил, что маршал Рокоссовский официально командующий польской армии даже рядом с руководителями ПОРП не стоит, они его к себе не подпускают. Хрущёв смело пошёл в атаку прямо с колёс и заступился за Рокосовского. Но Гомулка бывалый партизан не испугался Никиту Сергеича и рассказал ему о новых понятиях польской интеллигенции. Рокоссовский дополнительно доложил, что польские войска не надёжны и могут взять советских освободителей в плен. В плен могли попасть сам Хрущёв, Булганин и Микоян. Начали оценивать силы сторон. Со стороны Польши выступили Корпус внутренней безопасности, это 40 тыс. бойцов под командованием генерала Вацлава Комара, на заводах польское МВД вооружало рабочих для борьбы с советской властью. Внутренние пограничные войска тоже подтянули к столице. И Хрущёв отступил – пусть делают, что хотят… и он не ошибся в своём политическом решении. После победы Гомулки, этот лидер ПОРП в показал себя вполне в духе эпохи, феодальным, жёстким управленцем.
Возможно, что вся затея Варшавского договора была чревата с самого начала, это доказали события в Румынии, Польше, Чехословакии, Венгрии, ГДР. Народам этих стран не нравились, как им казалось, бесполезные телодвижения советских военных и чиновников на их территории. Европейские союзники С. Союза были опасны, и доверять им боевые машины новее Т - 34 было ошибкой. Я думаю, что были стратегической ошибкой и возрождения Украины, организованные Сталиным, а потом Л. Брежневым. Украине лучше быть страной аграрной, а Польша была и будет продавцом, спекулянтом. Это её историческая роль.
Восстание 56 г. стало хорошей демонстрацией реальных возможностей послевоенного Союза. По заявкам наша могучая армия должна была за две недели дойти до Ламанша, а по факту пришлось ретироваться от 40 польских Т – 34.
В 2014 году ставки были уже другие, и пришлось воевать против 400 бывших советских танков на вооружении бандеровской Украины. На первом этапе этой освободительной борьбы в Донецке рабочие и шахтёры снимали с постаментов Т-34 и КВ, которые хорошо помнили 56 г. Ситуацию облегчало ещё и то, что украинские советские танки, собранные на Харьковском танковом заводе, были бракованными по ходовой части и «бронеплиты» на них сделаны из сантехнической стали. В настоящее время эти советские танки на Украине по большей части уничтожены. Через Польшу на Украину завезли немецкие, польские и американские танки, артсистемы, БТР и бронемашины. Проблемы послевоенного раздела Европы встают с новой силой. Многочисленные польские восстания показали, что Польша не способна проводить политику нейтралитета, из-за своего национального менталитета.
На заставке Никита Хрущёв и Станислав Гомулка
Комментарий редакции
1. Конфликт между населением и властью в Польше после Второй мировой войны
Польша, как и другие страны Восточной Европы, восстанавливала экономику после разрушений. Несмотря на схожесть с СССР по политической системе, экономические условия и менталитет отличались. Польские рабочие были менее склонны к принятию коллективизации и советских способов управления, из-за чего усиливались протестные настроения.
2. Попытки копирования советской модели дали сбои
Коллективизация и другие советские методы управления в Польше не прижились. Отказ от закрепощения рабочих позволил появиться элементам рыночной (буржуазной) экономики, что породило неоднозначные последствия — экономическую и социальную нестабильность, требовательность рабочих к условиям труда.
3. Познанское восстание 1956 года как проявление недовольства
В июне 1956 года вспыхнуло крупнейшее рабочее восстание в Познани, вылившееся в перестрелки и жертвы среди протестующих и силовых структур. Причиной стали бедственное экономическое положение, требования улучшения уровня жизни и политические разногласия.
4. Внутрипартийные разногласия и борьба за власть
После смерти Сталина и Берута начались перемены и смягчение режима, что привело к расколу внутри ПОРП (Польской объединённой рабочей партии) на разные группировки. На фоне кризиса на политическую арену вышел Владислав Гомулка, более прагматичный и приемлемый для всех кандидат.
5. Роль СССР и неудавшаяся попытка давления
СССР попытался вмешаться (приезд Хрущева с делегацией), однако польское руководство оказалось достаточно самостоятельным, чтобы противостоять нажиму. Опора советской власти оказалась не столь надёжной — даже командующий польской армией высказал сомнения в лояльности польских войск.
6. Отношение к Варшавскому договору и послевоенным стратегиям СССР
Автор иронично отмечает неэффективность советских стратегий в Восточной Европе, подчеркивает сложность контроля над союзниками и ошибочность некоторых решений, включая развитие Украины как промышленного центра и передачу танков союзникам.
7. Современные параллели и исторические аллюзии
Проводится прямая связь между событиями 1956 года и конфликтами XXI века, включая украинские события. Через Польшу поставляются западные вооружения, что подчёркивает актуальность старых европейских проблем в новых исторических обстоятельствах.
8. Польский национальный менталитет и неспособность к нейтралитету
Заключительный вывод автора — Польша исторически не способна к политике нейтралитета и склонна к участию в европейских конфликтах, что якобы определено её “национальным характером”.
---
Вывод:
На примере Польского восстания 1956 года раскрывается кризис советской модели в Восточной Европе. Столкновение между народными ожиданиями, национальными особенностями и догматизмом внешнего управления обостряют внутренние противоречия, приводят к протестам и пересмотру внутренней и внешней политики. Советский Союз, несмотря на мощь, был вынужден учитывать специфику союзных стран и иногда уступать.
Статья подчёркивает циклический характер европейских конфликтов и указывает на повторяемость старых проблем в новых обстоятельствах. Впрочем, утверждения о национальном предназначении Польши или Украины выглядят несколько размытыми — ведь история предлагает множество примеров изменения ролей и национальных “сценариев”.
Практический аспект:
Польское восстание 1956 года показывает, что даже сильная вертикаль власти и внешнее влияние не вечны, если игнорируется реальное положение дел и интересы народа. Применение универсальных идеологем без учёта национального менталитета часто ведёт к кризису и поиску новых путей.
Философский взгляд:
Насколько устойчива навязанная извне истина, если она не поддержана внутренней правдой людей и специфическими условиями страны? Можно ли рассматривать национальный менталитет как данность, или же он всегда пластичен и способен меняться в зависимости от исторических обстоятельств? Бывают ли “исторические роли” действительно предопределёнными — или это иллюзия, порождённая ретроспективным взглядом на прошлое?
Иваныч, поднимай уровень сопротивления засилию антисоветчины, не читай комментарии, а читай статьи в тему. Вот как раз в тему и отзыв есть ИИ. ИИ читает статьи очень внимательно и пишет доходчиво. Поспорь с ИИ и опровергни его выводы. Он не обидится, у робата эмоций нет.