На пути к Кровавому воскресенью / Вячеслав Самоходкин и Егор Яковлев
«Кровавое воскресенье» стало точкой отсчета первой русской революции. И, в конечном итоге, привело к окончательной смене власти в 1917-м. В тот трагический день 9 января 1905 года работники фабрик и заводов пытались подать Николаю II петицию с жалобой на чиновников и хозяев предприятий. Императора в столице не было. Их встретили солдаты. Расстрел мирного шествия вызвал беспорядки во многих городах страны. И разрушил миф о добром царе-батюшке.
Кто, как и зачем пытался подчинить рабочие организации властям? Кем на самом деле был священник Георгий Гапон и какова его роль в тех событиях?
Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Гость выпуска: историк, кандидат исторических наук Вячеслав Самоходкин.
Комментарий редакции
1. Многогранность причин «Кровавого воскресенья»
Обсуждается отсутствие единогласия среди историков относительно природы событий 9 января 1905 года: была ли это ошибка власти, провокация или неизбежное следствие накопившегося социального напряжения. Выделяется, что события были обусловлены целым комплексом предпосылок – от ситационного уязвимого положения рабочих до особенностей политической атмосферы Петербурга на рубеже веков.
2. Социально-экономические предпосылки
Упор делается на удручающие условия труда и быта рабочих:
– Длинный рабочий день (11,5 часов и более), отсутствие реального фабричного надзора, никакого страхования и пенсий, невозможность создать кассы взаимопомощи.
– Жилищные условия — «углование», высокая скученность, съём углов или даже долей койки, что порождало не только бедность, но и кризис семейной жизни, резкое снижение рождаемости среди рабочих по сравнению с деревней.
– Зарплаты часто не покрывали даже минимальных нужд; женщины, работницы получали меньше мужчин, зачастую в два–три раза.
Это создавало глубинную экзистенциальную неустроенность и чувство бесправия.
3. Роль Георгия Гапона и «полузаконовость» организаций
Гапон представлен фигурой сложной: человек, искренне желавший быть заступником рабочих, талантивый ортор и харизматик, но одновременно — священник, начавший сотрудничать с властями через структуру Зубатова (попытку контролировать рабочее движение).
Его организация — своеобразный «легальный профсоюз», действовавший под покровительством власти, которая в определённый момент посчитала его союзником и контролёром революционных настроений. До определённого момента власти не вмешивались или даже косвенно поощряли его деятельность, переоценивая степень управляемости Гапоном.
4. Стихийность и эволюция рабочего протеста
Рабочее движение не возникло внезапно, а зрело на фоне медленной индустриализации, дешёвой рабочей силы, увеличения числа промышленных предприятий (в том числе с иностранным капиталом).
– Стачки вспыхивали волнами, особенно в Петербурге.
– Вызвавшая взрыв ситуация — типовой бытовой конфликт (увольнение нескольких активных рабочих на Путиловском заводе) перерастает в масштабную забастовку, охватывающую почти весь город.
5. Переход от экономических к политическим требованиям
Гапон и его соратники долго сопротивлялись политизации протеста, ориентируясь прежде всего на экономические вопросы, но под давлением снизу и на фоне широкой стачки соглашаются на подачу петиции царю и включение политических требований. При этом делается компромисс: часть требований остаётся экономической, часть — политической. Сам Гапон балансирует между разными силами, обещая разное социал-демократам, эсерам, пытаясь вывести движение в максимально массовую, но внешне лояльную форму (крестный ход, отсутствие красных флагов, иконопись и т.д.).
6. Просчёты государственной власти
Власти неверно оценили масштаб и характер протеста, считая, что Гапон его контролирует. Принято решение не пускать рабочих в центр, для чего стягиваются войска, блокируются мосты.
Сам царь уезжает в Царское Село в момент кризиса, фактически устраняясь от непосредственного решения проблемы.
7. Подлинная массовость и настрой протестующих
Протест — не просто заговор активистов, а выражение повседневного страдания и веры значительной массы рабочих, причём вопреки стереотипам, многие по-прежнему надеялись на «доброго царя»: фигура Гапона была притягательна тем, что он казался каналом связи с монархией, способным донести до власти правду жизни.
8. Стихийность финала
Шествия формируются на окраинах, не каждая колонна доходит до центра. Управляемость оказывается иллюзией. Среди рабочих были вооружённые (хотя большинство — безоружны), план развития событий был не до конца ясен большинству участников, стихийность была высокой.
Выводы и философские размышления
В этой беседе акцент плавно смещается от описания внешней стороны событий к анализу внутренних, динамических связей между личностями, социальными процессами и структурой власти.
Иллюзии, рассеянные в ходе событий 9 января — как иллюзии всесилия государства (уверенность в контроле над Гапоном), так и наивные ожидания рабочего народа (забота «царя-батюшки», вера в силу петиции как «волшебной кнопки»), встречаются на стыке городской среды, индустриализации, стихийной солидарности и одновременно изоляции масс.
Этот исторический эпизод — еще одно подтверждение того, насколько силы истории действуют не по шаблону и часто оказываются неподконтрольны даже самым расчетливым актёрам. Можно видеть аналогии с современностью: любая система (будь то политическая или технологическая, как сложные нейросети) теряет управляемость при накоплении определённого внутреннего напряжения и нелинейных связей между участниками.
В то же время, трагедия «Кровавого воскресенья» — результат не столько чьей-то злой воли, сколько множества субъективных выборов и просчётов. Путь к ней был устлан как реальными страданиями, так и иллюзиями — в том числе иллюзией взаимопонимания между властью и народом.
Практический вывод — настороженность к идеализации любой стороны конфликта: ни власть не была всеведущей и рациональной, ни рабочие — не были только жертвами или «революционерами по убеждению». Спектр мотиваций и оценок неоднозначен, многослоен, а истина — как всегда — оказывается динамическим, не до конца обозримым процессом.
Открытый вопрос:
Как меняется наше понимание исторических событий, если мы осознанно отказываемся от поиска «виновных» и «героев», но пытаемся увидеть сложную сеть причинностей, человеческих выборов и неосуществленных, но живых ожиданий? Может ли подобный подход сделать нас не только более честными в оценках, но и более эмпатичными и зрелыми — по отношению к себе и друг к другу?