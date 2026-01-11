Энергосистема рухнула? Шторм погружает Европу во тьму
Европа погружается во тьму! Мощнейший шторм обрушился на Европу и вскрыл шокирующую правду: хваленая «зеленая» генерация оказалась бессильна перед лицом стихии. Сотни тысяч людей в странах ЕС и в Британии остались без света и тепла. Борис Марцинкевич без прикрас разбирает катастрофу объясняет, почему хваленая «зеленая» генерация Евросоюза не выдержала удара стихии. Раскрываем реальную цену энергоперехода в новом видео
00:00 Блэкаут в Европе: Что Происходит?
00:31 Ураган накрыл Францию и Англию: Первые подробности
01:15 Англия без света: Как энергетики справились со стихией
02:25 Почему в Англии отключилось электричество? Анализ причин
05:26 Франция: Последствия урагана и остановка реакторов АЭС
08:27 Солнце и Ветер в Шторм: Работают ли ВИЭ в непогоду?
10:30 Почему Франция экспортирует, а Англия импортирует?
13:54 Куда исчезла угольная генерация в Европе?
16:52 Выводы: Какая генерация нужна для стабильности энергосистемы?
Комментарий редакции
1. Описание ситуации:
Шторм вызвал масштабные перебои в подаче электроэнергии в ряде европейских стран: Франции, Англии, частично Голландии и Германии. В Голландии остановилось железнодорожное сообщение, парализованы дороги и критическая инфраструктура.
2. Характер аварий и работа электриков:
Перебои в электроснабжении связаны не с авариями на электростанциях или подстанциях, а с повреждением распределительных сетей (главным образом из-за упавших деревьев и обрыва проводов).
Оперативно были мобилизованы аварийные бригады и дополнительная техника, организованы круглосуточные диспетчерские центры. Отдельно отмечена открытость информации и готовность властей к реагированию.
3. Статистика отключений и мер:
Во Франции и Англии в пиковые часы сотни тысяч домохозяйств оставались без света; постепенно электроснабжение восстанавливалось. Были организованы пункты обогрева и размещения для пострадавших, а также привлекались добровольцы.
4. Интересные детали по странам:
- В Англии большую часть отключенных домов оперативно вновь подключили к утру, несмотря на сложные погодные условия (смешанные осадки, лёд).
- Во Франции помимо перебоев в распределительных сетях временно были остановлены два реактора на электростанции Фламанвиль, однако ситуация оставалась под контролем и уровня радиоактивной опасности не было.
- В Берлине перебои были не погодного, а человеческого происхождения — из-за акций экоактивистов (поджог кабелей).
5. Влияние погодных условий на генерацию:
В непогоду солнечные электростанции малоэффективны, а ветряные мощности частично были вынужденно остановлены из-за слишком сильных ветров.
Тем не менее, в Англии часть энергоснабжения в эти часы обеспечивали всё же ветроэлектростанции, а также газовые и атомные, а объем импорта электроэнергии (из Франции, Бельгии, Норвегии и др.) оказался значительным.
6. Сравнение энергетических стратегий Франции и Англии:
Во Франции подавляющее большинство энергии производится атомной генерацией (до 70–77%), которая устойчиво работала даже во время шторма и позволяла сохранять значительный экспорт электроэнергии. В Англии значительный дефицит покрывался за счет импорта.
Угольные электростанции в этих странах закрыты, во Франции гидро- и газовые мощности остаются в резерве, основное управление концентрируется в руках государственной компании.
7. Вывод экспертов:
Для обеспечения энергетической безопасности и независимости необходима “базовая генерация”, независимо функционирующая в любой погоде (например, атомные или крупные гидроэлектростанции).
Излишняя ставка на только возобновляемые источники (ВИЭ — солнечные и ветряные) пока требует страховки за счет импорта или других устойчивых источников, что делает энергосистему уязвимой к экстремальным условиям.
---
Философская рефлексия и вывод:
В этом обсуждении, как под микроскопом, виден сложный баланс между технологическим прогрессом, экологическими устремлениями и прагматической необходимостью устойчивости инфраструктуры. Возникает классическая дилемма между “идеалами” — стремлением к чистой энергии, отказу от угля и атома — и “реальностью”, в которой непогода быстро обнажает хрупкость исключительно возобновляемой генерации.
Видна склонность общества к идеализации “зеленой” энергетики — но когда внезапно приходит шторм, оказывается, что ветру и солнцу тоже нужны подстраховка и поддержка. Экологический идеализм сталкивается с материальными ограничениями, а устойчивость системы определяется не только этическими мотивами, но и технической надежностью.
Алгоритмы организационных действий — мобилизация аварийщиков, резервные центры, оперативная коммуникация — оказываются практически идентичны в России, Англии, Франции. Это говорит о том, что человеческая реакция на катастрофу универсальна, вне культурных и политических различий.
Глубже, за этим скрывается вопрос более фундаментальный: может ли общество строить инфраструктуру, основываясь лишь на идеалах, игнорируя “узкие места” реальности? Или разумнее признать, что каждая система требует баланса, где место есть и новым технологиям, и проверенным временем решениям, даже если они не отвечают самым модным трендам?
В то же время, катастрофа — не повод для паники, а повод задуматься: какие компромиссы между экологией, безопасностью, эффективностью и самодостаточностью мы готовы принять? Не повторяем ли мы ошибки прошлого, идеализируя решения, не прошедшие испытание условиями жизни?
Открытый вопрос для размышлений:
В условиях ускоряющихся изменений климата и усложнения технологий, возможно ли создать энергетическую систему, которая одновременно будет экологически чистой, абсолютно устойчивой и независимой? Или же принятие ограничений и несовершенств — первый шаг к подлинной мудрости в энергетической политике?