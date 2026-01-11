Европа погружается во тьму! Мощнейший шторм обрушился на Европу и вскрыл шокирующую правду: хваленая «зеленая» генерация оказалась бессильна перед лицом стихии. Сотни тысяч людей в странах ЕС и в Британии остались без света и тепла. Борис Марцинкевич без прикрас разбирает катастрофу объясняет, почему хваленая «зеленая» генерация Евросоюза не выдержала удара стихии. Раскрываем реальную цену энергоперехода в новом видео

00:00 Блэкаут в Европе: Что Происходит?

00:31 Ураган накрыл Францию и Англию: Первые подробности

01:15 Англия без света: Как энергетики справились со стихией

02:25 Почему в Англии отключилось электричество? Анализ причин

05:26 Франция: Последствия урагана и остановка реакторов АЭС

08:27 Солнце и Ветер в Шторм: Работают ли ВИЭ в непогоду?

10:30 Почему Франция экспортирует, а Англия импортирует?

13:54 Куда исчезла угольная генерация в Европе?

16:52 Выводы: Какая генерация нужна для стабильности энергосистемы?

