В этом выпуске Александр Фролов разбирает рекордные показатели добычи нефти в США и объясняет, почему этот пик может стать началом затяжного падения. Мы обсудим реальную реакцию ОПЕК на геополитические события вокруг Венесуэлы и Мадуро, а также развеем мифы о способности американских компаний быстро нарастить добычу. Вы узнаете, почему даже при высоких ценах на энергоносители сланцевая отрасль сталкивается с кризисом рентабельности и инвестиционным голодом. Подробнее в новом видео

00:00 Рынок нефти 2026: Реакция ОПЕК+ на новые цены

00:27 Рекордная добыча нефти в США: Больше России и Саудовской Аравии!

02:07 "Бури, детка, бури!": Влияние Трампа и Байдена на нефтяную отрасль

03:24 Прогноз EIA: Почему добыча нефти в США начнет падать?

06:26 Квоты Ирака, ОАЭ и Казахстана: Расстановка сил в ОПЕК+

07:11 Геополитический Шторм: Почему ОПЕК+ хранит молчание?

08:41 Нефтяная Торговая Война: Готов ли мир к новому кризису?

09:36 Нефть Венесуэлы: Мифы и реальность увеличения добычи

10:43 Главный фактор: Себестоимость сланцевой нефти в США

12:37 Крах сланцевой индустрии США: Уроки прошлых кризисов

15:27 ОПЕК+ против сланцевой нефти: Кто продержится дольше?

17:12 Подводим итоги: Будущее нефтяного рынка и выводы

