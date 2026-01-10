Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Творчество, Экономика

США уничтожают цены на нефть? Рекорд добычи США против России и ОПЕК

В этом выпуске Александр Фролов разбирает рекордные показатели добычи нефти в США и объясняет, почему этот пик может стать началом затяжного падения. Мы обсудим реальную реакцию ОПЕК на геополитические события вокруг Венесуэлы и Мадуро, а также развеем мифы о способности американских компаний быстро нарастить добычу. Вы узнаете, почему даже при высоких ценах на энергоносители сланцевая отрасль сталкивается с кризисом рентабельности и инвестиционным голодом. Подробнее в новом видео

00:00 Рынок нефти 2026: Реакция ОПЕК+ на новые цены
00:27 Рекордная добыча нефти в США: Больше России и Саудовской Аравии!
02:07 "Бури, детка, бури!": Влияние Трампа и Байдена на нефтяную отрасль
03:24 Прогноз EIA: Почему добыча нефти в США начнет падать?
06:26 Квоты Ирака, ОАЭ и Казахстана: Расстановка сил в ОПЕК+
07:11 Геополитический Шторм: Почему ОПЕК+ хранит молчание?
08:41 Нефтяная Торговая Война: Готов ли мир к новому кризису?
09:36 Нефть Венесуэлы: Мифы и реальность увеличения добычи
10:43 Главный фактор: Себестоимость сланцевой нефти в США
12:37 Крах сланцевой индустрии США: Уроки прошлых кризисов
15:27 ОПЕК+ против сланцевой нефти: Кто продержится дольше?
17:12 Подводим итоги: Будущее нефтяного рынка и выводы

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Рекордная добыча нефти в США
- В последние годы США достигли исторического максимума по добыче сырой нефти: 13,8 млн баррелей в сутки, что значительно превышает показатели России и Саудовской Аравии (на ~40% больше).
- Такой рост обеспечен инвестициями прошлых лет, но даже максимальные объемы добычи далеки от политических лозунгов: реальные цифры определяются экономическими факторами, а не риторикой власти.

2. Зависимость отрасли от цены нефти
- Несмотря на рекорды, в течение года наблюдались аномальные — для «штатного» времени, а не кризисов — снижения объёмов добычи: цена нефти остаётся главным фактором, а не политические решения.
- При низких ценах добыча сокращается сама по себе, вне зависимости от «приказов» президента.

3. Позиция ОПЕК+
- В ответ на внешнеполитические события (задержание Мадуро, внутренние напряжения) и высокую добычу в США, ОПЕК+ оставляет квоты без изменений, не провоцируя торговую войну и предпочитая сдержанную реакцию.
- Внутри ОПЕК+ сохраняется потенциал для будущих конфликтов и пересмотра стратегии, но пока решения консервативны.

4. Венесуэла и ограничения на добычу
- Венесуэла потенциально могла бы увеличить объёмы добычи, однако связана с высокой себестоимостью и устаревшей инфраструктурой. Американские компании и технологии принципиально положения изменить не могут.
- Предыдущие кризисы (2014–2016, 2018, 2020 гг.) показали: при низкой мировой цене даже «волшебные» решения не обеспечивают рост, и крупные игроки продолжают нести убытки.

5. Уязвимость нефтяной отрасли США
- Американская нефтедобыча оказывается крайне уязвимой к падению цен — примером служит 2020 год: резкое падение инвестиций, волна банкротств.
- ОПЕК+ потенциально мог бы обрушить рынок, если бы рискнул сам вступить в ценовую войну, но этого не происходит, потому что низкие цены уже оказывают разрушительное действие на конкурентов.

Выводы и философская перспектива


В этом видео ясно показывается, что мировая нефтяная индустрия живёт не по чьей-то политической воле — ни Трампа, ни Байдена, ни ОПЕК, — а согласно сложной сети экономических (и геологических) взаимозависимостей. Решения элит — лишь надстройка над объективными рыночными силами. Иллюзия управляемости здесь разбивается о реальности: лозунги и внешнеполитическая бравада не могут отменить элементарной зависимости от мировых цен и себестоимости.

Аналогии из других областей напрашиваются сами собой: как в психологии желания человека часто определяются не волей, а бессознательными процессами, так и в нефтяной индустрии — власть желает контролировать рынок, но фундаментальными факторами (геология, спрос, себестоимость) управляют законы, которые безразличны к лозунгам и политикам.

В чисто прагматическом ключе: сохранять бурное производство при невыгодных ценах — путь к банкротству, а не к успеху, что подтверждается данными по волнам разорения американских компаний в кризисные годы. ОПЕК+ сдержанно балансирует между предотвращением собственной стагнации и нежеланием ввязываться в широкомасштабные экономические войны: это проявление зрелости, возможно, даже мудрости.

Если смотреть глубже, возникает вопрос о границах человеческого контроля, о разнице между мнимой и подлинной властью. Люди по привычке идеализируют силу лидеров, забывая о безличных механизмах — иногда ценнейший навык в жизни, бизнесе и политике — умение распознать свои реальные возможности, не поддаваться иллюзации всемогущества.

Открытый вопрос:
Если даже столь масштабные системы, как нефтяная индустрия, прорисовывают зыбкость границ между субъективным контролем и объективной необходимостью, то где, на ваш взгляд, проходит черта между нашей личной волей и обстоятельствами, которые формируют наши решения — будь то на глобальных рынках, в политике или в повседневной жизни?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/efcddec4ee65460d93d8d5d156fb1491/
