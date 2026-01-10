Размышления в тени орешника.

«Ответные удары» и «наказания за» – это сигналы тем, с кем можно договориться. Для недоговороспособных любое вежливое и рациональное объяснение действий в собственную защиту – всегда признак слабости. Бить морды неадекватам следует молча и сосредоточенно, не тратясь на непонятные им слова.

Советская Армия брала гитлеровский Берлин, не «в ответ на», а из понимания, что это единственный путь закончить войну и что мир и фашистский режим не совместимы.

Зеленский, Трамп и их «европейские союзники», среди которых «милые бранятся – только тешатся», едины в своем неизменном проекте подчинения себе мира. Уничтожение России – часть этого проекта, но далеко не единственная и не главная цель. Вооруженное нападение на Венесуэлу, похищение танкера под российским флагом (совместными силами США и Великобритании) и украинский удар по Белгороду этой ночью – разные операции одной и той же мировой войны, «начала» которой до сих пор боятся некоторые «великие эксперты». Враг человечества един и действует ежеминутно и повсеместно, не уходя в рождественские отпуска.

Победить его можно только единством, решимостью и без подростковых переживаний по поводу того, кто что о нас может подумать. Все кто хотели подумать – уже это сделали. Все, кто благоразумно поспешил продаться, тоже сделали свой выбор. Запад давно оптом и в розницу закупил достаточно «интеллектуалов» и «экспертов», чтобы обеспечить бесперебойную работу печей Освенцима человеческого сознания. Достаточно посмотреть на пепел чести, мысли и совести в социальных сетях.

Кубинская охрана президента Мадуро, несмотря на предательство, очевидную безвыходность ситуации и неравенство сил, до конца вела бой, спасая честь всей Латинской Америки и всего человечества. Даже самые мягкие и миролюбивые люди не должны ни перед кем оправдываться, когда вынуждены стрелять в убийц и насильников.

Пока лицемеры и интеллигентствующие иуды разных стран и народов, в очередной раз объясняют обывателю, что «вся политика это грязь» или что «все давно решено» или что «они принципиально против любого насилия», везде и вовсю идет война, разделившая наш мир на два непримиримых полюса. С одной стороны – гарантированная смерть культуры и человека. С другой – некоторый шанс на более достойное будущее. Абсолютно ничто никем не предрешено, и завтрашний исход определится личным выбором каждого.

Олег Ясинский

