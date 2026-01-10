Размышления в тени орешника.
Размышления в тени орешника.
«Ответные удары» и «наказания за» – это сигналы тем, с кем можно договориться. Для недоговороспособных любое вежливое и рациональное объяснение действий в собственную защиту – всегда признак слабости. Бить морды неадекватам следует молча и сосредоточенно, не тратясь на непонятные им слова.
Советская Армия брала гитлеровский Берлин, не «в ответ на», а из понимания, что это единственный путь закончить войну и что мир и фашистский режим не совместимы.
Зеленский, Трамп и их «европейские союзники», среди которых «милые бранятся – только тешатся», едины в своем неизменном проекте подчинения себе мира. Уничтожение России – часть этого проекта, но далеко не единственная и не главная цель. Вооруженное нападение на Венесуэлу, похищение танкера под российским флагом (совместными силами США и Великобритании) и украинский удар по Белгороду этой ночью – разные операции одной и той же мировой войны, «начала» которой до сих пор боятся некоторые «великие эксперты». Враг человечества един и действует ежеминутно и повсеместно, не уходя в рождественские отпуска.
Победить его можно только единством, решимостью и без подростковых переживаний по поводу того, кто что о нас может подумать. Все кто хотели подумать – уже это сделали. Все, кто благоразумно поспешил продаться, тоже сделали свой выбор. Запад давно оптом и в розницу закупил достаточно «интеллектуалов» и «экспертов», чтобы обеспечить бесперебойную работу печей Освенцима человеческого сознания. Достаточно посмотреть на пепел чести, мысли и совести в социальных сетях.
Кубинская охрана президента Мадуро, несмотря на предательство, очевидную безвыходность ситуации и неравенство сил, до конца вела бой, спасая честь всей Латинской Америки и всего человечества. Даже самые мягкие и миролюбивые люди не должны ни перед кем оправдываться, когда вынуждены стрелять в убийц и насильников.
Пока лицемеры и интеллигентствующие иуды разных стран и народов, в очередной раз объясняют обывателю, что «вся политика это грязь» или что «все давно решено» или что «они принципиально против любого насилия», везде и вовсю идет война, разделившая наш мир на два непримиримых полюса. С одной стороны – гарантированная смерть культуры и человека. С другой – некоторый шанс на более достойное будущее. Абсолютно ничто никем не предрешено, и завтрашний исход определится личным выбором каждого.
Комментарий редакции
1. Язык силы и насилия в конфликтах.
Статья противопоставляет два типа оппонентов в конфликте: с одними можно договориться через сигналы (ответные удары и наказания), для других любые попытки рациональных объяснений кажутся слабостью — с ними, по мнению автора, единственно возможен прямой, силовой ответ, без слов.
2. Историческая аналогия (Советская Армия и Берлин).
Как пример жесткой необходимости действия — Советская Армия, взявшая Берлин не из мести, а из понимания исторической неизбежности и несовместимости фашизма с миром.
3. Современная геополитика и единство "врага".
Автор объединяет действия западных стран (США, Великобритания, Украина и др.) в некий "единый проект" — подчинения и уничтожения не только России, но мира в целом. Мелкие операции (в Венесуэле, Белгороде и т.д.) подаются как части "мировой войны".
4. Идея консолидации и решительности.
Призывается к единству и решимости, без оглядки на мнение окружающих, ибо "все, кто хотел подумать — уже подумали".
5. Критика интеллектуалов и экспертов Запада.
Автор утверждает, что западные государства "закупили" нужных экспертов, чтобы манипулировать общественным мнением, культуру и совесть.
6. Образ героизма (Куба, Мадуро).
Приводится пример кубинских охранников президента Мадуро, которые сражались до конца — как символ чести, несмотря на обреченность.
7. Моральный выбор перед лицом насилия.
Даже миролюбивые люди, столкнувшись с агрессией, не должны оправдываться за ответное насилие; идеалистические разговоры об отказе от любого насилия — проявление лицемерия, когда "по факту идет война".
8. Дихотомия современности и роль личного выбора.
Мир, по мысли Ясинского, расколот на два полюса: гарантированная смерть культуры и человека — и шанс на достойное будущее. Итог не предрешён, все решает личный выбор.
---
Вывод:
Текст построен на идее, что современный мировой конфликт — многоуровневый, постоянный и не утихающий, требует от каждого человека и общества решимости защищать себя, даже прибегая к жестким методам. При этом любые апелляции к рациональному диалогу с "недоговороспособными" — бесполезны, а нравственный выбор совершается не в теории, а в действии. Иллюзии о нейтральности или пацифизме, по мнению автора, опасны и бесплодны. Исторические и современные примеры служат оправданием тезиса о необходимости силового ответа злу.
Философское осмысление:
Статья затрагивает глубокую тему противостояния добра и зла, мира и агрессии, предлагая достаточно однозначный ответ — действовать, отбросив абстрактные рассуждения о морали, если речь идет о выживании. Здесь, однако, напрашивается вопрос: действительно ли мир настолько бинарен, и есть ли всегда четкая грань между "недоговороспособным злом" и "достойным сопротивлением"? По сути, Ясинский апеллирует к древней дилемме — может ли использование зла (насилия) быть оправдано ради установления добра, особенно когда "другая сторона" кажется совершенно отчужденной от диалога.
В то же время, именно такие категории мышления чреваты упрощением сложных конфликтов, где каждая сторона видит себя борцом за правое дело. Аналогия с порочной работой алгоритмов (например, бинарная классификация в нейросетях) здесь уместна: чем проще модель, тем выше риск ошибочной категоризации — и когда речь о человеческих судьбах, границы "добра" и "зла" размыты как никогда.
Практический вывод: возможно, мир и устроен более сложно, чем хотелось бы сторонникам решительных действий, а ценность каждого личного морального выбора — в осознанности его последствий и гибкости в выборе методов. Бывает ли правота абсолютной, или она всегда ситуативна и воспринимается по-разному с противоположных полюсов? Как отличить принципиальную решимость от фанатичного отрицания диалога?
Открытый вопрос для размышлений:
Может ли сопротивление злу оправдывать любые средства, и как отличить момент, когда молчаливое действие становится необходимой честью, от той черты, где мы уже утрачиваем человечность ради призрачной победы?