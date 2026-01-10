Эфир на канале Информационного агентства БелТА 8 января 2026 г.

Что произошло в Венесуэле и как на это надо реагировать? Кто атаковал беспилотниками резиденцию Путина? Почему Ближний Восток стал одним из главных политических вопросов Трампа? Зачем Америке уничтожение России? Почему Лукашенко одним из первых осудил США? Кого готовят на смену Зеленскому? Почему для любого президента США так важна цена на бензин? На вопросы проекта “В теме” отвечает историк Евгений Спицын.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:

00:00 Анонс;

01:13 Про Венесуэлу и пять признаков империализма // “Эти времена никуда не уходили!”;

03:35 “Это лишь внешняя оболочка!” // Про рынок нефти и конфликт на Ближнем Востоке;

04:42 Почему Трамп взялся за нефть? // “Возвращается к той самой доктрине Монро!”;

06:19 Чья Гренландия? // “Это зона жизненных интересов США!”;

07:08 “При Трампе это всё обострилось!” // Про поползновения на Латинскую Америку и “попутную” Украину;

08:17 “Ну, это к бабке не ходи!” // Про интересы американских корпораций в Венесуэле и других странах континента;

09:21 “Довольно опасный прецедент!” // ""Новой Ялты” не будет?

11:56 Трамп ведёт к третьей мировой войне? // Про причины всех мировых кризисов;

13:22 Противостояние СССР и США: почему конфликты всегда были под контролем?

14:01 Горбачёв играл в пророка? // Про свою книгу;

17:07 Про доклад Зюганова и классовый анализ;

18:23 “Мы показали свою беспомощность!” // Кто-то может дать по рукам американцам?

19:06 Трамп уже угрожает ПРЯМО?

19:49 Как реагировать на угрозы Трампа? // “Советский Союз это делал!”;

22:01 “Мадуро даже этому радовался!” // На ситуацию в Венесуэле надо было реагировать ДО?

24:26 “Реальная угроза!” // Про переговоры по Украине и причины для уничтожения России;

25:38 “Они не этого хотят!” // В чём убеждают американцы?

27:00 Гегемон уже не тот? // “Его реально бы грохнули!”;

29:57 “Абсолютные глупости!” // Про тактику Трампа и самое критическое для любого президента США;

33:00 Почему Трамп не рискнул начать реальную военную операцию в Венесуэле?

33:50 Про атаки на резиденцию Путина и реакцию Трампа // “Это были не украинцы!”;

35:30 “Прямая кандидатура американцев!” // Зачем Буданова назначили главой офиса Зеленского?

37:23 “Речь вовсе не о Венесуэле!” // Почему реакция на захват Мадуро должна быть куда более определённой?

39:08 Трамп сорвал маски?

41:00 “Лукашенко один из первых осудил эту акцию!” // Почему?

42:50 “Во главе Европы стоят откровенные нацисты!” // Про истребительную войну, зарубежные поездки и развал СССР;

45:50 В СССР не было права частной собственности?

48:36 В основе всего – экономика? // Про Первую мировую и себестоимость танка;

53:03 “Лукашенко абсолютно прав!” // Про производительность труда и задачи от Путина;

55:18 “Всё это уже проходили!” // Про империю зла, вьетнамскую войну и нефтяной кризис;

57:43 При каких условиях американцы идут на переговоры?

