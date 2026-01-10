“О Мадуро, Трампе, пророке-Горбачеве и сменщике Зеленского” Е.Ю.Спицын Канал БелТа программа “В теме
Эфир на канале Информационного агентства БелТА 8 января 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/28116
Что произошло в Венесуэле и как на это надо реагировать? Кто атаковал беспилотниками резиденцию Путина? Почему Ближний Восток стал одним из главных политических вопросов Трампа? Зачем Америке уничтожение России? Почему Лукашенко одним из первых осудил США? Кого готовят на смену Зеленскому? Почему для любого президента США так важна цена на бензин? На вопросы проекта “В теме” отвечает историк Евгений Спицын.
СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:
00:00 Анонс;
01:13 Про Венесуэлу и пять признаков империализма // “Эти времена никуда не уходили!”;
03:35 “Это лишь внешняя оболочка!” // Про рынок нефти и конфликт на Ближнем Востоке;
04:42 Почему Трамп взялся за нефть? // “Возвращается к той самой доктрине Монро!”;
06:19 Чья Гренландия? // “Это зона жизненных интересов США!”;
07:08 “При Трампе это всё обострилось!” // Про поползновения на Латинскую Америку и “попутную” Украину;
08:17 “Ну, это к бабке не ходи!” // Про интересы американских корпораций в Венесуэле и других странах континента;
09:21 “Довольно опасный прецедент!” // ""Новой Ялты” не будет?
11:56 Трамп ведёт к третьей мировой войне? // Про причины всех мировых кризисов;
13:22 Противостояние СССР и США: почему конфликты всегда были под контролем?
14:01 Горбачёв играл в пророка? // Про свою книгу;
17:07 Про доклад Зюганова и классовый анализ;
18:23 “Мы показали свою беспомощность!” // Кто-то может дать по рукам американцам?
19:06 Трамп уже угрожает ПРЯМО?
19:49 Как реагировать на угрозы Трампа? // “Советский Союз это делал!”;
22:01 “Мадуро даже этому радовался!” // На ситуацию в Венесуэле надо было реагировать ДО?
24:26 “Реальная угроза!” // Про переговоры по Украине и причины для уничтожения России;
25:38 “Они не этого хотят!” // В чём убеждают американцы?
27:00 Гегемон уже не тот? // “Его реально бы грохнули!”;
29:57 “Абсолютные глупости!” // Про тактику Трампа и самое критическое для любого президента США;
33:00 Почему Трамп не рискнул начать реальную военную операцию в Венесуэле?
33:50 Про атаки на резиденцию Путина и реакцию Трампа // “Это были не украинцы!”;
35:30 “Прямая кандидатура американцев!” // Зачем Буданова назначили главой офиса Зеленского?
37:23 “Речь вовсе не о Венесуэле!” // Почему реакция на захват Мадуро должна быть куда более определённой?
39:08 Трамп сорвал маски?
41:00 “Лукашенко один из первых осудил эту акцию!” // Почему?
42:50 “Во главе Европы стоят откровенные нацисты!” // Про истребительную войну, зарубежные поездки и развал СССР;
45:50 В СССР не было права частной собственности?
48:36 В основе всего – экономика? // Про Первую мировую и себестоимость танка;
53:03 “Лукашенко абсолютно прав!” // Про производительность труда и задачи от Путина;
55:18 “Всё это уже проходили!” // Про империю зла, вьетнамскую войну и нефтяной кризис;
57:43 При каких условиях американцы идут на переговоры?
Эфиры на канале Информационного агентства БелТА. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/386575
#Спицын #Интервью #история
Комментарий редакции
1. Глобальная политика и империализм США:
Ведущая линия анализа — сохраняющаяся агрессивная и гегемонистская роль США, вне зависимости от приходящих к власти персоналий, будь то Трамп или другие. В пример приводится политика в отношении Венесуэлы, Кубы, Украины и Ближнего Востока — как часть привычной практики экономического и политического передела мира, заложенного еще в классическом анализе империализма по Ленину.
Отмечается, что борьба за контроль над ключевыми ресурсами (нефть, газ, стратегические территории) — постоянная пружина конфликтов XX и XXI вв.
2. Многообразие современных конфликтов и иллюзия "многополярности":
Заявления о наступлении многополярного мира или об "ослаблении Гегемона" (США) названы скорее желаемыми интерпретациями, чем реальностью. Американская политика остается крайне доминантной — если не в одиночку, то в рамках западного альянса. Любые переговоры, уступки и "договорняки" (как с Мадуро, так и по Украине) часто маскируют подготовку к жестким действиям.
3. Внутренние американские мотивы внешней агрессии:
Делается акцент на том, как внешняя политика США переплетена с внутренними социально-экономическими вопросами (например, цена на бензин), влияющими на политическую устойчивость любой администрации. Экспансия и контроль за нефтерегионами — инструмент внутренней стабилизации и поддержки национальной экономики.
4. Значимость классового анализа:
Подчеркивается, что идеализм Горбачева и его "новое мышление" были оторваны от марксистской сути международной политики — пренебрежение классовым анализом и верой в возможность гуманизации империализма привели к упущенным возможностям и падению системы сдержек и противовесов.
Кризисы капитализма и империализма — не просто временные трудности, а порождение антагонистических противоречий между трудом и капиталом.
5. Стратегия России и уроки истории:
Критика пассивности и иллюзорных ожиданий ("все рассосется"), призыв к жесткой защите национальных интересов, отказу от односторонних уступок и увеличению производительности труда за счет снижения себестоимости, а не только за счет вооружения. Приводятся исторические параллели — неуспех России в Первой мировой войне объясняется неэффективностью экономики, а успех СССР в Великой Отечественной — как раз экономической мобилизацией и эффективной организацией производства.
6. Цинизм и лицемерие западных ценностей:
Отмечается разрыв между публичными декларациями Запада о "цивилизованных правилах" и реальной практикой силы; акцент на снятии иллюзий последних 30 лет относительно "общего европейского дома", демократии и социальной защищенности западных обществ.
7. Персоналии и символы:
Анализируется вероятная смена власти на Украине с усилением американского контроля, проводится аналогия между эпохальным значением фигур (Горбачева, Лукашенко, Трампа) и последствиями их действий для баланса сил.
8. Экономика как основа национальной безопасности:
Подчеркивается важность развития собственной экономики, роста производительности труда и эффективности управления внутренними ресурсами как условие для выживания и суверенитета.
---
Вывод:
В этом разговоре прозвучала тревожная и одновременно трезвая картина современных международных отношений. Главный мотив — иллюзии гибнут, и следует смотреть на реальность без розовых очков: политические процессы определяются не риторикой, а балансирами силы и интересов, коренящимися в экономических, классовых и структурных закономерностях.
Автор настойчиво призывает к внутренней зрелости — практическому действию, росту экономической мощи и самостоятельности, отказу от веры в честность "правил" западного мира. Вместо идеализации себя или чужих, важно исходить из интересов конкретного народа, эффективного хозяйствования, честного анализа без самообмана.
Но есть и вопрос, открывающий пространство для раздумий:
Если действительность такова, что только сила внушает уважение в международной политике, возможно ли формирование глобальной системы, в которой принципы справедливости и права не будут лишь маской для имперских амбиций? Или борьба за "право сильного" — вечный двигатель истории, а мечты о мире на основе доверия и взаимопомощи обречены на наивность? Где проходит граница между необходимостью твёрдости и опасностью превращения в своего противника?