Фильм Армена Петросяна посвящен древнейшему мегалитическому комплексу Караундж в Армении и его значению как уникальной астрономической обсерватории, возраст которой превышает 32 000 лет. Автор описывает археологические открытия, включая древнейшую винодельню и обувь в пещере Арени, подчеркивая роль Армянского нагорья как колыбели цивилизации и научных знаний. Особое внимание уделяется тому, как структура камней с отверстиями в Караундже в точности повторяет конфигурацию созвездия Лебедя.

