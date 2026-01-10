Главная » Видео, Образование

Кружок диалектики (2025–2026). 05. «Суждение – 2». М. В. Попов.

Переслано от: Фонд Рабочей Академии

23 декабря состоялось пятое в 2025–2026 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Суждение – 2».
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO666z31LSV1o-RRMwYX8F31
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6

Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/pMZd/rVgyq9DfM

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Необходимость диалектики и гегелевского метода
- Беседа подчеркивает мысль Ленина о том, что без диалектики невозможно противостоять лжи и реакции, а потому изучение гегелевской диалектики необходимо для прогресса и для осмысленного действия, особенно с опорой на исторический и научный опыт.
- Диалектика Гегеля, когда она понята материалистически, становится мощным методом как в теории, так и в практике преобразования общества.

2. Язык, понятие и суждение
- Обсуждается сложность категорий в сфере понятий — особенно разница между понятием и его проявлением через суждение.
- Понятие — это не только абстракция, но и активное построение. Оно проявляется через суждение, то есть через действия человека в языке.
- Категории философского языка универсальны и переводимы между культурами, поскольку принадлежат не отдельному народу, а человечеству в целом.

3. Суждение как процесс и реализация понятия
- Суждение понимается как активный процесс, в котором понятие реализует себя через развертывание, противопоставление и движение.
- Приводится аналогия с движением понятий в языке: мертвые, неизъявленные понятия не существуют в языке, пока не выражены в суждениях.
- Суждение — действие осознания и артикуляции, без него человек становится уязвимым для манипуляций.

4. Субъект и предикат
- В языке суждения реализуются через соотношение субъекта и предиката: субъект (единичное, существующее) и предикат (всеобщее, отражающее сущность).
- Их определенность и смысл возникают только в контексте самого суждения — вне динамики языка и мышления они не имеют содержания.
- Особое значение имеет различие между “существующим” и “сущим” (бытием), что иллюстрируется на примерах из поэзии и повседневности.

5. Движение и противоречие как сущность суждения
- Мысль развивается поступательно: суждения могут быть противоположны, и их столкновение не всегда вредно — они проявляют противоречие, что ведет к росту понимания.
- В отличие от традиционной математики или формальной логики, диалектическое мышление допускает и осмысляет противоречия как источник развития.

6. Применимость в общественной и политической жизни
- Финальная часть осмысляет неоднозначность истин в политике: организация советов, их роль и социальная значимость, а также утрата истинной сути понятий на современном уровне.
- Приводится аналогия с общественными науками: их недостаточная рефлексия над структурой суждений делает многие дебаты поверхностными.

7. Историко-философский контекст
- Беседующий сопоставляет уровень философской сложности и зрелости у Гегеля с достижениями Аристотеля, через которых прошёл путь становления диалектики.
- Философия как движение: глубокое знание опирается на критическое осмысление предшествующих концепций, а не на догматическое запоминание.

8. Практическая ценность суждения
- В быту и в науке реальное действие начинается не с абстрактного понятия, а с суждения (например: что именно делать, как формулировать задачу, как взаимодействовать в коллективе).
- Возможность влиять на реальность требует умения ясно выражать суждения и видеть взаимосвязи между понятиями.

9. Тотальность и связь понятий
- Суждение раскрывает целостность (тотальность) понятия — только в развернутых связях смысл становится полным и живым, избавляясь от абстрактности.
- Двойственность, внутренняя напряженность между единичным и всеобщим — основа движения мысли и языка.

10. Осознание границ и потенциала языка
- Язык — не просто набор слов, а живой инструмент мышления и деятельности, обладающий своими законами и динамикой.

Выводы


В данном видео представлен глубокий анализ природы суждения через призму гегелевской диалектики. Центральная мысль — переход от мёртвых, абстрактных понятий к живому языку и действию возможен только через суждение, в котором понятие реализует себя посредством единства субъекта и предиката, часто вступая в противоречия и тем самым развивая мышление.

Важно, что истина, даже если мы к ней стремимся, всегда ситуативна и двояка: она рождается из движения противоречий, из осознанного выражения мыслей и из признания ограниченности любого отдельного подхода. Диалектика учит не догматизму, а умению гибко видеть связь между частным и всеобщим, владеть языком, совершать поступательное движение от разрозненных понятий к целостному суждению и осмысленному действию.

В практическом плане это означает: способность ясно мыслить, обсуждать, формулировать задачи и видеть взаимосвязи — напрямую связаны с тем, насколько мы владеем искусством суждения. Именно эти навыки становятся фундаментальными и в науке, и в общественной деятельности, и в личной жизни.

Философская глубина видео проявляется и в признании ограниченности субъекта: истина здесь — не монолит, а процесс, становление, движение “от частного к общему”, в ходе которого полнота смысла и бытия обретается не посредством раз и навсегда данных формул, а через живое, диалектическое осмысление языковых и концептуальных связей. В духе мягкой эмпатии, лектор призывает, отталкиваясь от примеров и исторических аналогий, не бояться сложности, а учиться вниманию к деталям и глубинным уровням мышления.

Открытый вопрос:
Если истина раскрывается лишь через движение понятий и их противоречий в языке и сознании, есть ли у нас шанс обрести подлинное понимание вне коллективного диалога и постоянной работы с языком? Или же каждый из нас навсегда остаётся в плену собственных, частных суждений до тех пор, пока не вступит в открытое философское, совместное осмысление?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-BKvEGnCq_E
