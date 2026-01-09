Главная » Видео, Мировоззрение, Наследие Славян

Сталин — Ведун, Волхв, Жрец?

30 0
Переслано от: Народное Славянское радио

Был ли Иосиф Виссарионович Сталин ведуном, волхвом ил жрецом? Такой вопрос поступил в редакцию «Народного Славянского радио».
Участники Вера и Алексей Орловы.

Группы Алексея Орлова
Telegram https://t.me/AlexeyOrlovNSR
WhatsApp https://clck.ru/3FZtcL

НСР В ИНТЕРНЕТЕ:
https://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://boosty.to/slavradio
https://rutube.ru/channel/23938023/
https://youtube.com/slavradio

Быть добру!
#сталин #ведун #волхв #жрец #вера #алексейорлов
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Сталин как фигура многослойная:
В лекции рассматривается личность Иосифа Виссарионовича Сталина на четырех уровнях: личностном, семейном (соратники), общественном и государственном, а также в глобальном смысле – как фигура планетарного масштаба, возникшая как реакция на вызовы эпохи, подобно появлению сильных лидеров в других странах в то же время.

2. Задача и предназначение:
Сталин представлен как человек, появившийся неслучайно, с определённой «миссией» — укрепление, сохранение и развитие страны, а также мобилизация народа для преодоления внутренних и внешних угроз. Линия его жизни анализируется с точки зрения необходимости: индустриализация, коллективизация, жесткие меры против внутренней оппозиции трактуются как вынужденные жертвы ради выживания государства.

3. Человеческая и духовная сторона:
Обсуждается бытовая скромность Сталина, отсутствие стремления к личному богатству и статуса руководства – государственное всегда было выше личного. Семья, по мысли автора, у него была не только кровная, но и «семья» единомышленников, за которых он отвечал.

4. Не был «ведуном», «жрецом», «волхвом»:
Несмотря на проявление некоторых качеств ведуна (интуиция, “ведение” свыше, способность действовать на опережение), Сталин не был настоящим духовным лидером-древнего типа. Он был эффективным практическим правителем, знавшим тактику и стратегию, но не обладал высшим духовным знанием — понимание и воплощение в жизнь природособразия, целостного мира и “божественного порядка”. СССР исключил из общественной жизни подлинное духовное ядро, потому страна осталась системой беззащитной перед внутренней деградацией после смерти Сталина.

5. Историческая неизбежность и цена:
Поведение Сталина, его методы и даже репрессии рассматриваются в духе своеобразного исторического прагматизма – такова была логика выживания, ставка на жесткость объясняется реальными рисками и борьбой за государственность. Отдельно подчёркивается мысль о том, что на месте Сталина любой другой мог бы оказаться ещё более жесток, учитывая давление обстоятельств. Личные ошибки и недосмотры не отменяют глобального итога — страна была спасена, но не создан фундамент для духовного преемства.

6. Провал «преемственности»:
Власть после Сталина оказалась в руках чуждых людей, страна оказалась в итоге сдана внутренним врагам и постепенно обескровлена морально, что автор связывает с отсутствием настоящей духовной стратегии и передачи «эстафеты» мудрости.

---

Выводы:

В этой беседе Сталин анализируется как человек-исполнитель исторической миссии, обладающий определёнными чертами лидера-политика, но не духовного “ведуна” или “жреца” в сакральном смысле. Его появление и деятельность объясняются логикой глобальных процессов: историческая сцена требовала сильной фигуры ради баланса и выживания государства, но, вместе с тем, созданная им система так и не обрела глубинного основания — природособразного “духа”, соединения материального и духовного начал.

Жизненный путь и методы Сталина оцениваются ситуативно: его жёсткость и простота — не результат личной злобы или корысти, а отклик на позиции времени, давление обстоятельств и конкретных угроз. Однако отсутствие глубинной духовной преемственности, понимания “божественного порядка”, не позволило достигнутому закрепиться на столетия, сделав систему уязвимой для внутренней коррупции и разложения.

При таком взгляде возникает вопрос, адресованный каждому из нас: является ли выполнение видимой исторической задачи достаточным для настоящего преображения общества? Или без внутренней духовной опоры любые великие достижения обречены на быстрое забвение и саморазрушение?
Что важнее для подлинного развития — сила характера и рациональный расчет или живое, глубинное ведение жизни, способное пережить смену эпох?
А где граница между прагматизмом «ради выживания» и верностью высшему смыслу?
Может ли вообще политик стать и духовным лидером, или эти пути неизбежно расходятся?

Предлагаю читателю задуматься: возможно, настоящее “предназначение” человека — вовсе не в видимой исторической миссии, а в умении соединять в себе материальное и духовное, внешнее и внутреннее, не теряя при этом живого присутствия, любви к жизни и открытости истине, какой бы она ни проявлялась в опыте каждого времени?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/c153cbbd3adce2bc5c5272621e7adeca/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тунгусское диво, Мёртвая Дорога и Сталин
Державы русов и ариев. Часть 1
Дмитрий Медведев волхв или масон?
Сергей Данилов. Кем был Сталин?
Три Волхва и те-русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло
5-й рассказ волхва Чердынцева. Г.Сидоров
Борьба Сталина с финансовым интернационалом
М.Задорнов - СТАЛИН С НАМИ!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru