Сталин — Ведун, Волхв, Жрец?
Был ли Иосиф Виссарионович Сталин ведуном, волхвом ил жрецом? Такой вопрос поступил в редакцию «Народного Славянского радио».
Участники Вера и Алексей Орловы.
Быть добру!
Комментарий редакции
1. Сталин как фигура многослойная:
В лекции рассматривается личность Иосифа Виссарионовича Сталина на четырех уровнях: личностном, семейном (соратники), общественном и государственном, а также в глобальном смысле – как фигура планетарного масштаба, возникшая как реакция на вызовы эпохи, подобно появлению сильных лидеров в других странах в то же время.
2. Задача и предназначение:
Сталин представлен как человек, появившийся неслучайно, с определённой «миссией» — укрепление, сохранение и развитие страны, а также мобилизация народа для преодоления внутренних и внешних угроз. Линия его жизни анализируется с точки зрения необходимости: индустриализация, коллективизация, жесткие меры против внутренней оппозиции трактуются как вынужденные жертвы ради выживания государства.
3. Человеческая и духовная сторона:
Обсуждается бытовая скромность Сталина, отсутствие стремления к личному богатству и статуса руководства – государственное всегда было выше личного. Семья, по мысли автора, у него была не только кровная, но и «семья» единомышленников, за которых он отвечал.
4. Не был «ведуном», «жрецом», «волхвом»:
Несмотря на проявление некоторых качеств ведуна (интуиция, “ведение” свыше, способность действовать на опережение), Сталин не был настоящим духовным лидером-древнего типа. Он был эффективным практическим правителем, знавшим тактику и стратегию, но не обладал высшим духовным знанием — понимание и воплощение в жизнь природособразия, целостного мира и “божественного порядка”. СССР исключил из общественной жизни подлинное духовное ядро, потому страна осталась системой беззащитной перед внутренней деградацией после смерти Сталина.
5. Историческая неизбежность и цена:
Поведение Сталина, его методы и даже репрессии рассматриваются в духе своеобразного исторического прагматизма – такова была логика выживания, ставка на жесткость объясняется реальными рисками и борьбой за государственность. Отдельно подчёркивается мысль о том, что на месте Сталина любой другой мог бы оказаться ещё более жесток, учитывая давление обстоятельств. Личные ошибки и недосмотры не отменяют глобального итога — страна была спасена, но не создан фундамент для духовного преемства.
6. Провал «преемственности»:
Власть после Сталина оказалась в руках чуждых людей, страна оказалась в итоге сдана внутренним врагам и постепенно обескровлена морально, что автор связывает с отсутствием настоящей духовной стратегии и передачи «эстафеты» мудрости.
Выводы:
В этой беседе Сталин анализируется как человек-исполнитель исторической миссии, обладающий определёнными чертами лидера-политика, но не духовного “ведуна” или “жреца” в сакральном смысле. Его появление и деятельность объясняются логикой глобальных процессов: историческая сцена требовала сильной фигуры ради баланса и выживания государства, но, вместе с тем, созданная им система так и не обрела глубинного основания — природособразного “духа”, соединения материального и духовного начал.
Жизненный путь и методы Сталина оцениваются ситуативно: его жёсткость и простота — не результат личной злобы или корысти, а отклик на позиции времени, давление обстоятельств и конкретных угроз. Однако отсутствие глубинной духовной преемственности, понимания “божественного порядка”, не позволило достигнутому закрепиться на столетия, сделав систему уязвимой для внутренней коррупции и разложения.
При таком взгляде возникает вопрос, адресованный каждому из нас: является ли выполнение видимой исторической задачи достаточным для настоящего преображения общества? Или без внутренней духовной опоры любые великие достижения обречены на быстрое забвение и саморазрушение?
Что важнее для подлинного развития — сила характера и рациональный расчет или живое, глубинное ведение жизни, способное пережить смену эпох?
А где граница между прагматизмом «ради выживания» и верностью высшему смыслу?
Может ли вообще политик стать и духовным лидером, или эти пути неизбежно расходятся?
Предлагаю читателю задуматься: возможно, настоящее “предназначение” человека — вовсе не в видимой исторической миссии, а в умении соединять в себе материальное и духовное, внешнее и внутреннее, не теряя при этом живого присутствия, любви к жизни и открытости истине, какой бы она ни проявлялась в опыте каждого времени?