США захватили российский нефтяной танкер
В своем последнем докладе мы сообщали, что венесуэльская нефть как Китаем, так и Россией вывозится по линии "британской сетки" в рамках процесса осуществления китайского глобализма направленного против суверенитета как России, так и США, за которым стоит Лондонский сити. И естественно Лондон не мог не отреагировать на это. Новостные таблоиды облетело сообщение о захвате США танкера шедшего под российским флагом предположительно по направлению в Мурманск в обход санкций. К процессу распространения дезинформации естественно подключились и британские СМИ: Sky News сообщили о том, что Великобритания признала, что якобы по просьбе правительства США оказала помощь в задержании танкера и предоставила свои авиабазы. Если признать, что акция захвата танкера изначально работала на интересы патриотов России, то Медия тут же начали трактовать это событие как нечто направленное против неё, с наших позиций, призванное внести "коррективы" Великобританией в "подковёрные договорённости" между Москвой и Вашингтоном. И тогда информационный вброс о том, что "британцы помогали" весьма понятен. Условно говоря, нефть везли для укрепления враждебной для России "британской сетки", а поскольку поставка была заблокирована Трампом, Лондон тут же стал использовать эту ситуацию в свою пользу, с одной стороны поспешив снять с себя подозрения, что нефть была для него, а с другой стороны внеся сумятицу в договорные отношения между Трампом и Путиным по части Нового порядка, объявив, что в этой операции по захвату танкера участвовала и Англия. Если бы СМИ не распространили информацию об остановке танкера, то Англия не получила бы свою нефть и на этом бы всё закончилось. Но поскольку Англия не могла с этим согласиться, был поднят гвалт, а продажные СМИ как в России , так и в мире стали говорить о том, что это якобы "наезд США на РФ". Если учесть, что Путин - это система, а любую систему, рано или поздно нужно чистить, то очищать её нужно прежде всего от британского влияния. События в Венесуэле и захват российского танкера нужно понимать как акт очищения путинской системы от влияния враждебных для России сил, перекрытия им кислорода, если так можно выразиться, ,который враги отечества пытаются преподнести как средство направленное против Путина, внеся сумятицу в понимание обывателя касательно происходящих глобальных процессов. С наших позиций волевые действия США это эпизод Большой игры, по итогам которой и США и Россия должны приобрести полный суверенитет на свои действия во внешней политике, а пока его нет, обязаны помогать друг другу его приобретать, учитывая, что последние находятся под влиянием агрессивных внутренних сил.
Комментарий редакции
1. Событие: Произошёл захват российского нефтяного танкера США, который перевозил венесуэльскую нефть, предположительно в обход санкций.
2. Роль Великобритании: Великобритания якобы помогала США в задержании танкера, предоставив авиабазы, что активно освещалось в западных СМИ.
3. Манипуляция информацией: СМИ разных стран использовали данный инцидент для формирования удобной им трактовки событий, усиливая путаницу и закулисные интерпретации.
4. Глобальный контекст: Операции с нефтью помещаются в рамки борьбы глобальных сил — Британии, США, Китая — где Россия и США как будто должны помогать друг другу достигнуть реального суверенитета.
5. Внутренние и внешние влияния: Обосновывается идея, что “путинскую систему” нужно очищать от британского влияния, а происходящее подается как часть этого процесса.
6. Мета-уровень анализа: Подчеркивается, что внешние события используются для воздействия на общественное мнение, порождая множество версий, выгодных различным сторонам.
7. Общее заключение: Эпизод трактуется не как изолированная ‘атака’ на Россию, а как часть “Большой игры” в достижении суверенитета для России и США, в противостоянии зарубежным и внутренним агрессивным силам.
---
Вывод (с философским разбором и междисциплинарным взглядом):
Данная статья демонстрирует, насколько сложной и многослойной стала современная информационная и геополитическая сцена. На первый взгляд, мы видим классический сюжет — борьба сверхдержав за ресурсы с вмешательством третьей стороны (Великобритании). Однако в тексте присутствует более глубокий посыл — анализируется не столько само событие, сколько его интерпретация и эксплуатация разными силами.
Здесь можно провести аналогию с теорией игр и сражениями сетей нейросетей: внешние действия и даже сами факты становятся "входными данными", которые разные акторы — будь то государства, корпорации или медиа — интерпретируют так, чтобы усилить собственные позиции. Как и в работе искусственного интеллекта, результат зависит не только от изначальных данных, но и от выбранной архитектуры, алгоритмов и целей участников системы.
С точки зрения психологии — коллективной и индивидуальной — мы вновь сталкиваемся с феноменом идеализации: медиа и политики облекают события в удобные костюмы "друзей" и "врагов", мешая обществу видеть реальные взаимозависимости и неоднозначность мира. Подобная бинарность мышления — это, по сути, архетип коллективной тени (по Юнгу), что скрывает от глаз более сложные, но и более честные картины.
С философской точки зрения здесь явно подчеркнута относительность истины: то, что кажется атакой, может оказаться очищением, а то, что подается как патриотизм, — манипуляцией влияния. Настоящий суверенитет, по статье, достигается не через изоляцию или мнимое разделение, а через принятие сложности и сотрудничество даже с "противниками". Эта мысль близка буддийским или йогическим практикам "принятия противоречий" и осознанности — когда единство и разделение перестают быть антагонистами.
На практике, если не утонуть в потоках информации и не поддаться навязанным истолкованиям, стоит учиться распознавать множество уровней интерпретации событий — осознавая временность и относительность любой позиции. Прямо как в науке: локальная истина работает в заданном контексте, но за её пределами может обернуться ложью.
Открытый вопрос:
Если мы признаём, что истина событий всегда оказывается смесью объективных фактов, субъективных трактовок и скрытых интересов — как, оставаясь честным с собой, научиться отличать в потоке информации реальное положение дел от навязанных нам образов? Каковы границы личного и коллективного суверенитета в мире, где "Большая игра" идёт одновременно на внешних и внутренних фронтах?