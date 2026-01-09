В своем последнем докладе мы сообщали, что венесуэльская нефть как Китаем, так и Россией вывозится по линии "британской сетки" в рамках процесса осуществления китайского глобализма направленного против суверенитета как России, так и США, за которым стоит Лондонский сити. И естественно Лондон не мог не отреагировать на это. Новостные таблоиды облетело сообщение о захвате США танкера шедшего под российским флагом предположительно по направлению в Мурманск в обход санкций. К процессу распространения дезинформации естественно подключились и британские СМИ: Sky News сообщили о том, что Великобритания признала, что якобы по просьбе правительства США оказала помощь в задержании танкера и предоставила свои авиабазы. Если признать, что акция захвата танкера изначально работала на интересы патриотов России, то Медия тут же начали трактовать это событие как нечто направленное против неё, с наших позиций, призванное внести "коррективы" Великобританией в "подковёрные договорённости" между Москвой и Вашингтоном. И тогда информационный вброс о том, что "британцы помогали" весьма понятен. Условно говоря, нефть везли для укрепления враждебной для России "британской сетки", а поскольку поставка была заблокирована Трампом, Лондон тут же стал использовать эту ситуацию в свою пользу, с одной стороны поспешив снять с себя подозрения, что нефть была для него, а с другой стороны внеся сумятицу в договорные отношения между Трампом и Путиным по части Нового порядка, объявив, что в этой операции по захвату танкера участвовала и Англия. Если бы СМИ не распространили информацию об остановке танкера, то Англия не получила бы свою нефть и на этом бы всё закончилось. Но поскольку Англия не могла с этим согласиться, был поднят гвалт, а продажные СМИ как в России , так и в мире стали говорить о том, что это якобы "наезд США на РФ". Если учесть, что Путин - это система, а любую систему, рано или поздно нужно чистить, то очищать её нужно прежде всего от британского влияния. События в Венесуэле и захват российского танкера нужно понимать как акт очищения путинской системы от влияния враждебных для России сил, перекрытия им кислорода, если так можно выразиться, ,который враги отечества пытаются преподнести как средство направленное против Путина, внеся сумятицу в понимание обывателя касательно происходящих глобальных процессов. С наших позиций волевые действия США это эпизод Большой игры, по итогам которой и США и Россия должны приобрести полный суверенитет на свои действия во внешней политике, а пока его нет, обязаны помогать друг другу его приобретать, учитывая, что последние находятся под влиянием агрессивных внутренних сил.