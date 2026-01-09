С.В. Савельев – Этюды эволюции. Стабилизирующий отбор
Комментарий редакции
В этой беседе рассматривается социально-эволюционный взгляд на современные политические и общественные процессы, с акцентом на феномен массовой посредственности среди элит и управленцев, как в России, так и на Западе. Автор связывает это с действиями так называемого «стабилизирующего отбора», ссылаясь на эволюционные концепции биологии (Шмальгаузен и др.), а также на исторические и экономические реалии последних десятилетий.
Детальный разбор и междисциплинарные параллели
1. Феномен стабилизирующего отбора:
Автор объясняет распространённую в обществе «дебилизацию», — т. е. то, что в руководящие позиции приходят люди, не отличающиеся выдающимися интеллектуальными или моральными качествами, — именно действием механизма стабилизирующего отбора. В ситуации, когда социум стабилен (уровень жизни, безопасность, экономические гарантии), системе не требуются уникальные решения и настоящая компетентность; значит, можно ставить любого, кто поддерживает статус-кво. В биологии аналогично: выживают наиболее типичные особи, при этом исчезают яркие девиации и гениальности. Параллели можно провести с формированием “инерционных” бюрократических систем, где важен не результат, а формальное присутствие в системе.
2. Критика элиты и механизмов отбора:
Автор обращает внимание на то, что нынешние лидеры, как на западе, так и на постсоветском пространстве, часто не соответствуют своему статусу ни в интеллектуальном, ни в моральном плане. Почему так происходит? Потому что система уже десятилетиями работает как стабильная машина — и таланты вымываются как не нужные, а на поверхность поднимаются не самые способные, а самые “удобные” и инертные.
С точки зрения психологии и нейронаук, можно заметить, что мозг тоже склонен к энергетически выгодным режимам работы: рутинная деятельность вытесняет творчество, если от среды не требуется сложных адаптаций. Исторически стабильные общества — Рим в поздние периоды, Китай эпохи застоя — регулярно становились ареной процветания именно посредственностей, что затем приводило к кризисам и обновлению через катастрофу.
3. Социальная апатия и ностальгия по СССР:
Ярко прозвучала мысль о том, что ностальгия по Советскому Союзу продиктована не идеализмом, а желанием гарантированной предсказуемости и минимизации ответственности. Это свойство психологии большинства: стабильность в обмен на личную пассивность и отказ от риска. Автор не осуждает, а констатирует закономерность человеческой природы.
4. Международная перспектива и утрата кадрового потенциала:
Упоминание Михаила Хазина, как и экономических удачных и неудачных грабежей (распад СССР, “разграбление” стран соцлагеря), ставит вопрос о падении уровня компетентных людей во власти. Переход “системы” в стабильный неадаптивный режим закономерно ведёт к кадровому голоду — нет “подготовленных” людей, способных работать в кризис, потому что система их не рождает и не отбирает.
Это уже повод задуматься с точки зрения истории: самые сильные рывки, творческая энергия в обществе возникают на сломе системы, а в стабильности — культивируются посредственность и конформизм.
5. Открытые опасности и возможные катастрофы:
Автор прогнозирует, что при текущем раскладе “посредственности” обеспечат лишь дальнейшее затягивание кризиса, а не его решение. Этот вывод очень близок к аналогиям с естественным отбором: система стабильна до поры, пока не приходит внешний шок или внутренний надлом.
Практический вывод
Вся конструкция размышлений строится на прагматичном и одновременно философском осмыслении хрупкости социальной эволюции. Стабильность порождает деградацию элит, снижает требования к индивидууму, лишает систему способности к обновлению. Но стоит лишь наступить кризису — и становится ясно, насколько иллюзорна была эта стабильность.
С одной стороны, важно не демонизировать посредственность — она служит цементом обыденной социальной жизни, позволяет миллионам чувствовать себя в безопасности. С другой — это предупреждение: если мы слишком привыкаем к “стабильному минимуму”, общество теряет навыки и таланты, необходимые для подлинных преобразований.
Открытый вопрос
Вызывает интерес, не способны ли мы — как отдельные люди, так и общество в целом — осознать, в какой мере поддержка “стабильности” и комфорта нас обезоруживает перед лицом перемен? И есть ли у нас внутренние ресурсы для перехода к адаптивному, а не инертному типу реакции на вызовы? Или мы, как биологические системы, обречены вновь и вновь повторять круг — застой, катастрофа, обновление? Какова цена сознательной эволюции по сравнению с бессознательным течением обстоятельств?