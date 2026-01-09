Главная » Видео, Политика

Похищение Мадуро, захват российских танкеров: куда идет Америка? | Яков Кедми и Руслан Сафаров

34 0
Переслано от: Геополитбюро

Бодрое начало года от Трампа: серьезная угроза или геополитика театральных эффектов? О стратегии Трампа, о деньгах, энергии и времени, которые ему нужны, о похищении президента Венесуэлы, о январской традиции Трампа присоединять Гренландию, о гегемонизме и изоляционизме для США, о возможном столкновении Израиля и Турции, о чем думает Путин и чего бояться лидеры стран мира говорят экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми (Израиль) и политолог Руслан Сафаров

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео:

1. Геополитическая активизация США:
В начале года США (прежде всего администрация Трампа) резко активизировали внешнеполитическую деятельность, проводя операции, которые символизируют возвращение к силовой политике и к доктрине Монро («Америка для американцев»). Похищение президента Мадуро в Венесуэле и захват танкера с российским флагом рассматриваются как явные проявления этого курса.

2. Стратегия силы и демонстрация решимости:
Выступления и действия Трампа построены вокруг двух идей: США должны быть главными в западном (американском) мире, а уверенность в своей экономической и военной мощи позволяет проводить такие операции, не опасаясь немедленного военного ответа. Демонстрируется убеждение, что только сочетание силы и готовности ее применять гарантирует национальные интересы.

3. Экономические мотивы и конкуренция:
Овладение нефтью Венесуэлы (крупнейшие в мире запасы) — стратегическая цель в рамках борьбы за контроль над энергоносителями и, как следствие, влияние на Китай и мировой рынок. США стремятся к экономическому доминированию через энергоносители, искусственный интеллект и финансовое давление (пример — требования к арабским странам предоставить инвестиции для развития американских технологий).

4. Иллюзорность международного права:
Интерпретация современной реальности: международное право и договоренности действуют только пока находятся в интересах США. Моральные или нормативные принципы, как показывает история, не являются реальной сдерживающей силой. Все держится на фактической силе (экономической, военной, политической) и готовности ее применять.

5. Реакция мира и смещение баланса:
Демонстрация произвольной силы США приводит к настороженности со стороны других государств, в первую очередь Китая, Индии и даже Европы. Возможность применения подобных сценариев в отношении лидеров других стран вселяет опасения и ведет к поиску новых механизмов сдерживания, объединений и самоорганизации (не обязательно публичных).

6. Стабильность внутренней системы США под вопросом:
Рассматривается вероятность, выдержит ли американская политическая система такой уровень «раскачивания лодки» (например, после выборов). Единственным однозначным достижением Трампа названа депортация нелегальных иммигрантов, однако у этого есть негативные последствия для экономики.

7. Израиль, Турция, Кипр и региональные союзы:
Участие Израиля в некоторых региональных проектах или признание государств вроде Сомалиленда рассматривается как внутренняя политическая игра, не имеющая практического международного значения и ведущая иногда к дипломатическим ошибкам (например, проблематика непризнания Палестины на фоне признания Сомалиленда). Отношения с Турцией характеризуются как прагматичные и не предполагающие реального военного противостояния.

8. Ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке:
Восстановление Сирии, стабилизация границ, роль России и США в гарантиях безопасности обсуждаются со скепсисом относительно возможности создания устойчивого государства на фоне множества этнических и конфессиональных конфликтов.

9. Вопрос о «праве силы»:
Ведущая итогом беседы поднимает вопрос: не сталкиваемся ли мы с тем, что «право силы» окончательно вытесняет идею права и нравственности как основы международных отношений? Ответ Кедми: всегда так и было; нормы, законы, гуманность и нравственность — лишь видимые оболочки, реальность же базируется на силе и решимости ее применять.

Выводы и размышления:

- Мир, как он есть, — не арена идеалистических идей, а пространство конкурирующих интересов, где решающим становится баланс реальной силы и прагматичного расчёта. Теоретические границы между экономическим, военным и дипломатическим влиянием размыты; соглашения и законы действуют ровно до той поры, пока они выгодны сильному игроку.
- Экономическая целесообразность превалирует над идеологией: даже при эффектных политических жестах (например, по Венесуэле) стратегические последствия неочевидны, и выгода не гарантирована. США опасаются долгой вооруженной конфронтации, рассчитывают использовать экономическое давление и подыгрывать своей индустрии и технологическому лидерству.
- Иллюзии о моральном порядке мира — удобный инструмент для общества, но не для элит: сдержки и противовесы строятся вокруг соотношения сил, а не вокруг идей гуманности. В этом смысле как бы оправдывается циничный, но во многом реалистичный взгляд на политику: главное — кто и насколько решителен.
- Внутренние кризисы и экономические ограничения становятся критически важными даже для сверхдержавы: США вынуждены балансировать между внешней экспансией и собственными ресурсными лимитами. Любая крупная акция неизбежно порождает последствия внутри страны.
- В современных условиях даже локальные действия могут привести к формированию новых политических раскладов: то, что сейчас воспринимается как «очередной эпизод», может в долгосрочной перспективе привести к иным глобальным балансам или к неожиданным альянсам.
- Между театральной политикой и глубокими историческими сдвигами: современность склонна к ярким, иногда даже фарсовым жестам — однако именно такие действия часто становятся поворотными моментами, которые вспоминают потомки как начало новой эпохи.

Вдохновляющий вопрос для размышления:

— Если вся архитектура международных отношений действительно строится на праве силы и прагматическом интересе, можно ли когда-либо создать порядок или общие ценности, которые будут иметь настоящую силу вне зависимости от текущего баланса мощи — или же история человечества всегда будет повторением борьбы амбиций, замаскированных под высокие идеалы? И где лежит путь к новой этике международного взаимодействия: в духе, в экономическом взаимном интересе, или всё-таки в некой принципиально иной, еще не проявившейся парадигме разумного мироустройства?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/b61bc2a6f55b34562e853fa6e1033320/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О захвате российских граждан иностранными государствами
Депутат Госдумы вышел с одиночным пикетом в поддержку похищенных в Ливии россиян
У посольства Ливии проходят одиночные пикеты в поддержку российских социологов
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
Новости Украины и Новороссии 17 августа 2018
О русском возмездии. Андрей Ваджра
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2016
Охота на пособников

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru