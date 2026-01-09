Похищение Мадуро, захват российских танкеров: куда идет Америка? | Яков Кедми и Руслан Сафаров
Бодрое начало года от Трампа: серьезная угроза или геополитика театральных эффектов? О стратегии Трампа, о деньгах, энергии и времени, которые ему нужны, о похищении президента Венесуэлы, о январской традиции Трампа присоединять Гренландию, о гегемонизме и изоляционизме для США, о возможном столкновении Израиля и Турции, о чем думает Путин и чего бояться лидеры стран мира говорят экс-руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми (Израиль) и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Геополитическая активизация США:
В начале года США (прежде всего администрация Трампа) резко активизировали внешнеполитическую деятельность, проводя операции, которые символизируют возвращение к силовой политике и к доктрине Монро («Америка для американцев»). Похищение президента Мадуро в Венесуэле и захват танкера с российским флагом рассматриваются как явные проявления этого курса.
2. Стратегия силы и демонстрация решимости:
Выступления и действия Трампа построены вокруг двух идей: США должны быть главными в западном (американском) мире, а уверенность в своей экономической и военной мощи позволяет проводить такие операции, не опасаясь немедленного военного ответа. Демонстрируется убеждение, что только сочетание силы и готовности ее применять гарантирует национальные интересы.
3. Экономические мотивы и конкуренция:
Овладение нефтью Венесуэлы (крупнейшие в мире запасы) — стратегическая цель в рамках борьбы за контроль над энергоносителями и, как следствие, влияние на Китай и мировой рынок. США стремятся к экономическому доминированию через энергоносители, искусственный интеллект и финансовое давление (пример — требования к арабским странам предоставить инвестиции для развития американских технологий).
4. Иллюзорность международного права:
Интерпретация современной реальности: международное право и договоренности действуют только пока находятся в интересах США. Моральные или нормативные принципы, как показывает история, не являются реальной сдерживающей силой. Все держится на фактической силе (экономической, военной, политической) и готовности ее применять.
5. Реакция мира и смещение баланса:
Демонстрация произвольной силы США приводит к настороженности со стороны других государств, в первую очередь Китая, Индии и даже Европы. Возможность применения подобных сценариев в отношении лидеров других стран вселяет опасения и ведет к поиску новых механизмов сдерживания, объединений и самоорганизации (не обязательно публичных).
6. Стабильность внутренней системы США под вопросом:
Рассматривается вероятность, выдержит ли американская политическая система такой уровень «раскачивания лодки» (например, после выборов). Единственным однозначным достижением Трампа названа депортация нелегальных иммигрантов, однако у этого есть негативные последствия для экономики.
7. Израиль, Турция, Кипр и региональные союзы:
Участие Израиля в некоторых региональных проектах или признание государств вроде Сомалиленда рассматривается как внутренняя политическая игра, не имеющая практического международного значения и ведущая иногда к дипломатическим ошибкам (например, проблематика непризнания Палестины на фоне признания Сомалиленда). Отношения с Турцией характеризуются как прагматичные и не предполагающие реального военного противостояния.
8. Ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке:
Восстановление Сирии, стабилизация границ, роль России и США в гарантиях безопасности обсуждаются со скепсисом относительно возможности создания устойчивого государства на фоне множества этнических и конфессиональных конфликтов.
9. Вопрос о «праве силы»:
Ведущая итогом беседы поднимает вопрос: не сталкиваемся ли мы с тем, что «право силы» окончательно вытесняет идею права и нравственности как основы международных отношений? Ответ Кедми: всегда так и было; нормы, законы, гуманность и нравственность — лишь видимые оболочки, реальность же базируется на силе и решимости ее применять.
Выводы и размышления:
- Мир, как он есть, — не арена идеалистических идей, а пространство конкурирующих интересов, где решающим становится баланс реальной силы и прагматичного расчёта. Теоретические границы между экономическим, военным и дипломатическим влиянием размыты; соглашения и законы действуют ровно до той поры, пока они выгодны сильному игроку.
- Экономическая целесообразность превалирует над идеологией: даже при эффектных политических жестах (например, по Венесуэле) стратегические последствия неочевидны, и выгода не гарантирована. США опасаются долгой вооруженной конфронтации, рассчитывают использовать экономическое давление и подыгрывать своей индустрии и технологическому лидерству.
- Иллюзии о моральном порядке мира — удобный инструмент для общества, но не для элит: сдержки и противовесы строятся вокруг соотношения сил, а не вокруг идей гуманности. В этом смысле как бы оправдывается циничный, но во многом реалистичный взгляд на политику: главное — кто и насколько решителен.
- Внутренние кризисы и экономические ограничения становятся критически важными даже для сверхдержавы: США вынуждены балансировать между внешней экспансией и собственными ресурсными лимитами. Любая крупная акция неизбежно порождает последствия внутри страны.
- В современных условиях даже локальные действия могут привести к формированию новых политических раскладов: то, что сейчас воспринимается как «очередной эпизод», может в долгосрочной перспективе привести к иным глобальным балансам или к неожиданным альянсам.
- Между театральной политикой и глубокими историческими сдвигами: современность склонна к ярким, иногда даже фарсовым жестам — однако именно такие действия часто становятся поворотными моментами, которые вспоминают потомки как начало новой эпохи.
Вдохновляющий вопрос для размышления:
— Если вся архитектура международных отношений действительно строится на праве силы и прагматическом интересе, можно ли когда-либо создать порядок или общие ценности, которые будут иметь настоящую силу вне зависимости от текущего баланса мощи — или же история человечества всегда будет повторением борьбы амбиций, замаскированных под высокие идеалы? И где лежит путь к новой этике международного взаимодействия: в духе, в экономическом взаимном интересе, или всё-таки в некой принципиально иной, еще не проявившейся парадигме разумного мироустройства?