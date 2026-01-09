Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии

НОЧЬ ОРЕШНИКА

НОЧЬ ОРЕШНИКА

Мы ударили по Львовской области, предположительно «Орешником»; информация поступает скупо; в течение дня будет более-менее ясно.

Пишут, что ударили по газохранилищу и Украина потеряла до половины своего газа; ну, посмотрим.

Они же – ударили ракетой по ТЭЦ в Белгородской области.

556 тыс. человек находятся без света в шести муниципальных образованиях Белгородской области.

Ещё около 200 тыс. человек после атаки ВСУ остались без воды.

Это, безусловно, социально-бытовая катастрофа, которую еще неизвестно сколько придётся разгребать.

Как сейчас там делают операции врачи? Как молодые родители справляются с грудными детьми? Как справляются те, кто ухаживает за лежачими?

Сотни, тысячи кризисных ситуаций переживаются там прямо сейчас…

Яростные обмены ударами случились также по ряду других направлений; сегодня много где было шумно, жутко, болезненно.

Из этих обменов становится понятно, что к Украине неприменимы «акции устрашения».

На каждую такую нашу акцию они (с позволения Европы и США, и при прямом их участии) тут же проводят свои акции. Наносят нам соразмерные и большие увечья.

К Украине применима только еженедельная, ежедневная работа во всё более увеличивающихся объёмах, в том же, как сегодня ночью, ритме, пока механизм их государственности не надломится.

Устрашать их не надо. Им даже «отвечать» не надо.

Их надо только побеждать. Целиком, полностью, всю Украину.

В любом случае о мире надо договариваться, когда противник не стоит с наглым видом напротив тебя, а лежит напротив тебя.

Доктрина должна смениться.

Существующая доктрина должна смениться.

Она всё равно существует только для нас. Оппоненты на наши миротворческие доктрины и внимания не обращают.

Однако в любом случае: спасибо, Родина, что очнулась, оскалилась, озлилась нынче ночью.

Так держать, любимое Отечество.

Мы действительно хотели как лучше. Они нам не оставили выбора.

Ночь «Орешника» – это правильно. Сносить унижение было уже невозможно.

Но если подобное не повторится завтра, послезавтра, в понедельник и всю последующую неделю – эффект снова обнулится. Они склонны забывать.

Не надо бить и смотреть на реакцию.

Не надо ждать реакцию.

Надо, не глядя по сторонам, работать в том же яростном ритме и не отвлекаться.

Когда им будет надо, они дозвонятся.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи


1. Военные удары с обеих сторон:
— Россия нанесла удар по Львовской области «Орешником».
— По сообщениям, целью стало газохранилище, что, возможно, привело к потере Украиной до половины запасов газа.
— В ответ Украина нанесла ракетный удар по ТЭЦ в Белгородской области, лишив электричества около 556 тысяч человек и воды — ещё 200 тысяч.

2. Социальные последствия:
— Отключение электричества и водоснабжения описывается как катастрофа, затронувшая сотни тысяч граждан: ставятся вопросы об условиях работы врачей, уходе за детьми и лежачими больными.

3. Эскалация и анализ тактики:
— Происходит яростный обмен ударами.
— Автор статьи утверждает, что «акции устрашения» неприменимы к Украине, так как на каждый удар следует болезненный ответ, зачастую с помощью Запада.
— Делаются выводы, что единственная политика — это системная и постоянно растущая военно-силовая работа, до полного подчинения Украины.

4. Критика существующей доктрины:
— Нынешняя доктрина «миротворчества» якобы неэффективна — ей не следуют ни Украина, ни её западные союзники.
— Необходима смена стратегического курса: больше не ждать реакцию противника, а работать «яростно» и без паузы.

5. Эмоциональный настрой и оправдание:
— Высказывается благодарность России за решительность и жёсткость.
— Подчеркивается, что подобное должно стать не разовой, а постоянной политикой, иначе эффект будет утрачен.
— Враг, по мнению автора, не должен быть субъектом переговоров «на равных», а только — полностью поверженным.

---

Вывод и рефлексивный анализ


Статья — яркий пример риторики эскалации и радикализации военного конфликта. За конкретными фактами (атаки на объекты энергетики, отключения) просматривается глубокое отчуждение обеих сторон — и агрессия, и обида, и, подспудно, чувство безысходности.

Автор отвергает доктрину сдержанности или поиска компромисса (пусть даже риторическую), настаивая на необходимости тотального давления и победы любого ценой. В основе такого взгляда — вера в то, что сила способна принести желаемый мир, а унижение противника — условие будущего мира. Это типично для военной логики, стремящейся к максимализации контроля и исключающей эмпатию к другой стороне. Подобный подход хорошо известен в истории: такова была логика «войн на уничтожение» (тотальных войн) в ХХ веке, в отличие от попыток вести войны ограниченных целей или искать баланс через переговоры.

С другой стороны, сама статья вскользь отмечает человеческие страдания — отключения света и воды, кризисы в быту, страдания больных. Это позволяет увидеть, что абстракция «победы» всегда сводится к сотням тысяч очень конкретных человеческих трагедий. Здесь перекликаются идеи как правых, так и левых мыслителей о том, что любая «государственная стратегия», выходя за пределы реальности отдельных людей, неизбежно отрывается от человечности.

Если подходить аналитически и междисциплинарно, то тут можно увидеть аналогию с работой крайне жёстких алгоритмов в нейронных сетях или прогрессивных санкций: если входные условия и параметры бесконечно жёсткие — сеть может прийти к разрушительным выводам, игнорируя «шумовую» (то есть живую) часть данных.

На практике такой подход всегда чреват новыми, всё более изощрёнными кризисами, даже если он и даёт временный тактический успех. Без постоянного осмысления и гибкости, без учёта множества субъективных правд (а у каждого своя правда в этом конфликте) стратегия расчеловечивания не приведёт к устойчивому миру. Здесь проявляется опасность идеализации «силы как истины» — это обратная сторона фанатизма, о котором говорили и Ганди, и мыслители XX века.

Практический вывод:
Стремление искать единственно правильное решение посредством силы вместо компромисса отражает глубокий кризис доверия и взаимопонимания между сторонами конфликта. В настоящем — это сотни, тысячи частных трагедий. В будущем — риск еще больших социальных и человеческих потерь. История показывает: устойчивый мир достигается процессом, а не одномоментной победой, и задача настоящего — найти в себе баланс между решимостью и способностью к диалогу.

Является ли «тотальная победа» подлинным (и единственно возможным) решением для любой стороны конфликта? Или истинное преодоление лежит в стремлении выйти за пределы парадигмы «победа-поражение», чтобы вновь вспомнить о ценности каждого человека по обе стороны баррикад? Быть может, именно здесь — точка начала нового процесса поиска истины и мира.
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zakharprilepin/29381
