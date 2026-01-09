НОЧЬ ОРЕШНИКА

Мы ударили по Львовской области, предположительно «Орешником»; информация поступает скупо; в течение дня будет более-менее ясно.

Пишут, что ударили по газохранилищу и Украина потеряла до половины своего газа; ну, посмотрим.

Они же – ударили ракетой по ТЭЦ в Белгородской области.

556 тыс. человек находятся без света в шести муниципальных образованиях Белгородской области.

Ещё около 200 тыс. человек после атаки ВСУ остались без воды.

Это, безусловно, социально-бытовая катастрофа, которую еще неизвестно сколько придётся разгребать.

Как сейчас там делают операции врачи? Как молодые родители справляются с грудными детьми? Как справляются те, кто ухаживает за лежачими?

Сотни, тысячи кризисных ситуаций переживаются там прямо сейчас…

Яростные обмены ударами случились также по ряду других направлений; сегодня много где было шумно, жутко, болезненно.

Из этих обменов становится понятно, что к Украине неприменимы «акции устрашения».

На каждую такую нашу акцию они (с позволения Европы и США, и при прямом их участии) тут же проводят свои акции. Наносят нам соразмерные и большие увечья.

К Украине применима только еженедельная, ежедневная работа во всё более увеличивающихся объёмах, в том же, как сегодня ночью, ритме, пока механизм их государственности не надломится.

Устрашать их не надо. Им даже «отвечать» не надо.

Их надо только побеждать. Целиком, полностью, всю Украину.

В любом случае о мире надо договариваться, когда противник не стоит с наглым видом напротив тебя, а лежит напротив тебя.

Доктрина должна смениться.

Существующая доктрина должна смениться.

Она всё равно существует только для нас. Оппоненты на наши миротворческие доктрины и внимания не обращают.

Однако в любом случае: спасибо, Родина, что очнулась, оскалилась, озлилась нынче ночью.

Так держать, любимое Отечество.

Мы действительно хотели как лучше. Они нам не оставили выбора.

Ночь «Орешника» – это правильно. Сносить унижение было уже невозможно.

Но если подобное не повторится завтра, послезавтра, в понедельник и всю последующую неделю – эффект снова обнулится. Они склонны забывать.

Не надо бить и смотреть на реакцию.

Не надо ждать реакцию.

Надо, не глядя по сторонам, работать в том же яростном ритме и не отвлекаться.

Когда им будет надо, они дозвонятся.