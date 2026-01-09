Суд над нацистскими преступниками, проходивший в немецком Нюрнберге, продолжался почти 11 месяцев. Перед трибуналом предстали двадцать четыре военных преступника. Они входили в высшее руководство нацистской Германии. Однако Нюрнбергскому процессу предшествовала длительная подготовка… Как проходил суд в Краснодаре и Харьковский процесс над оккупантами и их пособниками? Что Рузвельт, Черчилль и Молотов говорили о предстоящем возмездии? Как мир готовился к трибуналу в Нюрнберге? Об этом и другом – в первой серии документального цикла «Долгий Нюрнберг».

