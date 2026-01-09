Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии «Аналитика Раран» ведущий Константин Сивков — российский военный эксперт, учёный, геополитик, военный политолог и стратег — и гость Алексей Белецкий, гендиректор «Книжний день» и проекта «ДелиБ», спорят о деградации мировых элит на фоне событий в Венесуэле, проводят исторические параллели с Европой 1930-х и разбирают три конкурирующие модели развития: американскую с лоббизмом и фронтменами, китайскую с жёсткой ответственностью и советскую плановую со ставкой на инженеров и стратегические отрасли.

00:00 — Заявка темы: «деградация элит» и кейс Венесуэлы

00:00:29 — «Критическая точка» и аналогии с 1930-ми

00:01:39 — Параллель с аншлюсом Австрии, реакция держав

00:03:01 — «Рубежный переход» и роль США

00:03:45 — Кто был реальными лидерами тогда: Сталин и Рузвельт

00:04:47 — Черчилль, выбор между «позором и войной»

00:05:42 — Где сейчас Россия и Китай в этой истории

00:06:37 — Риск эскалации: логика от Венесуэлы к «большой войне»

00:07:45 — Представление гостя: Алексей Белецкий

00:08:52 — Олигархат как механизм управления: «за» и «против»

00:10:06 — «Отдел по талантам», роли Пентагона и совета директоров

00:12:23 — Кто такой «олигарх» в США: менеджер под контролем госдолей

00:14:29 — Бюджеты и эффективность, кейсы отраслей

00:16:03 — Лобби, «глобалисты» и политические убийства: позиция спикеров

00:17:23 — Как формировать элиту: «снизу», «из гаража» или из системы

00:24:55 — Три силы развития: военная, государственная, духовная/культурная

00:27:49 — Лоббизм vs коррупция: нормы США и России

00:29:08 — Как запустить отрасль без министерской «смазки»: идея параллельных контуров

00:32:46 — Кооперация сотен предприятий и неизбежность контроля

00:36:03 — 3D-принтеры, авто, беспилотники: что реально масштабируется

00:43:00 — «Кадровая революция» и ответственность управленцев

00:47:20 — Почему не взлетают фонды «перспективных исследований»

00:51:42 — Частник и предел эффективности: спор о масштабе

00:53:00 — Лояльность стране как критерий элиты

01:01:17 — Три модели: китайская, американская, сталинская — что применимо сейчас

01:05:12 — Финал: ускорение на 5–10 лет и выбор рамки управления

