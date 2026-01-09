“Логика разгона Учредиловки, или когда в России проснулись масонские ложи”. Е.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 23 декабря 2025 г.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России
Комментарий редакции
1. Оценка брошюры «Фальсификаторы истории» (1948):
- Эта брошюра коллективного труда сотрудников МИД СССР под руководством Молотова рассматривается как ценный исторический источник, поскольку отражает советскую точку зрения на предвоенную дипломатию.
- Брошюра была опубликована в ответ на фальсификации западных историков, которые пытались возложить равную ответственность за Вторую мировую войну на СССР наряду с нацистской Германией.
- Подчеркивается важность переиздания подобных источников для противодействия современной волне исторических искажений.
2. Публикации памятных постов о деятелях искусства:
- Евгений Спицын объясняет выбор персоналий субъективными причинами: ограниченность времени, личный интерес и актуальность фигуры в общественном сознании.
- Акцентируется разумность индивидуального вклада в сохранение культурной памяти без давления воспроизводить полный пантеон выдающихся личностей.
3. Историческая точность в «Хрониках революции» Кончаловского:
- Отражается одна из версий событий июля 1917 года — акцент на роли военной организации большевиков, но также признается существование разных трактовок этих событий.
- Относительно Учредительного собрания: упор на то, что оно фактически самоустранилось по причинам отсутствия кворума и утраты легитимности, а не было «разогнано» классическим силовым путем.
- Кратко охарактеризованы внутренние споры среди большевиков и политические интриги того времени.
4. Официальная история vs работа энтузиастов:
- Оспаривается миф о том, что почти вся официальная историческая наука — это обслуживающий интересы власти институт, а истину хранят лишь одиночки-энтузиасты.
- Проводится различие между порядочными профессиональными историками и теми, кто действительно работает на заказ, а также подчеркивается значение методологии, личных взглядов и философских установок в работе каждого историка.
5. Роль масонских лож в истории России:
- Особенно во времена Александра I масонские ложи были скорее модным увлечением среди петербургской знати, а не исключительно деструктивной силой.
- Масонство конца XIX — начала XX вв. было связано с возвращением к традициям и появлением новых идеологических течений в условиях революционного напряжения.
- Подчёркивается, что тенденция видеть заговоры и влияние тайных организаций часто приводит к преувеличениям и игнорированию реальных многофакторных процессов.
6. Отмена преподавания логики в советских школах:
- Ввод логики как предмета был результатом решения Политбюро, но после смерти Сталина и с реформой Хрущёва логика была изъята из школьных программ.
- Объяснения отмены различны: от сложностей с кадровым обеспечением и реформ образовательной системы до идеи, что логика развивала критическое мышление и воспринималась как избыточная для народа.
- Провиденциализм, как форма религиозной и социально-философской доктрины, противопоставлен научному, марксистскому мировоззрению, что по мнению Спицына неблагоприятно сказалось на общем уровне аналитической культуры.
- Современное общество утрачивает системное научное мышление, и восстановление логики требует не только декларирования предмета, но и подготовки учительских кадров, а также переосмысления всей образовательной парадигмы.
---
Выводы и философские размышления:
Дискуссия в этом видео иллюстрирует, насколько сложна и многослойна работа историка — от обращения с источниками до оценки мотивов и последствий ключевых событий. Один из лейтмотивов — неизбежная субъективность любой исторической интерпретации, даже при апелляции к «голым фактам». Историк, по словам Спицына, не может быть абсолютно нейтрален: его взгляды формируются методологией, эпохой, собственным историческим и мировоззренческим контекстом.
С практической точки зрения, вопросы памяти о выдающихся личностях или отказа от преподавания логики — это вечный баланс между масштабом задач и ограничениями человеческого внимания, институциональными ресурсами и личной заинтересованностью. Здесь прослеживается мысль о необходимости личной ответственности в деле сохранения культурной памяти и развития аналитических навыков — нельзя ожидать, что кто-то «сверху» решит эти вопросы раз и навсегда.
Анализ роли тайных обществ (например, масонских лож) показывает, как соблазнительно объяснять сложности истории воздействием скрытых сил. Однако реальность оказывается полифоничной и противоречивой, и попытки упростить ее ведут к потере чувствительности к целому спектру причин и мотиваций.
В конечном итоге, логика — как инструмент мышления — и историческая рефлексия связаны тонкой нитью: обе требуют дисциплины, постоянного сомнения и уважения к сложности реальности. Их отсутствие делает общество не только менее критичным, но и менее человечным — неспособным к сочувствию, глубокому анализу, пониманию мотивов «другого». А ведь именно это объединяет подлинно научный подход и духовную мудрость.
Но остается открытый вопрос:
Где проходит граница между здравым скепсисом, признанием множественности интерпретаций и необходимостью защищать собственные ценности и представления о справедливой истории? Как сохранять гибкость и открытость истины, не впадая в равнодушный релятивизм или обскурантизм, но и не догматизируя прошлое ради удобства настоящего?