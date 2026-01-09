Клим Жуков про любителей рун
У Жукова: https://vk.com/uzhukoffa
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_runes.mp3
Плейлист: https://rutube.ru/plst/199413
Комментарий редакции
1. Внешняя эстетика и идеология: от Ницше к нацизму
- Поводом для обсуждения становится популярность уличных брендов, использующих руны и националистическую эстетику, явно или скрыто ассоциирующуюся с готикой, мифологией Ubermensch, солярными символами, рунами и образами а-ля Рейх.
- Жуков подчеркивает: подобная эстетика в большинстве случаев не просто «невинное увлечение», а, сознательно или нет, несет за собой определенную идеологическую подоплеку, связанную с превосходством, расизмом и фашизмом. Даже если носители таких символов не читают Ницше и не знают истории, символический язык работает сам по себе, рождая смыслы и ассоциации.
- Немаловажно — жонглирование понятием «Ubermensch» идет вне философского контекста Ницше и используется как оправдание собственной исключительности и противопоставления «остальным». Где есть Uber, там обязательно появляются Untermenschen — принцип иерархии, приводящий к дегуманизации.
2. Историческая фальсификация и манипуляция символами
- Жуков подробно рассказывает, как так называемые «арманические руны», появившиеся у сторонников пангерманистских и расистских движений в конце XIX — начале XX века, были надуманной, мистической конструктой: Гвидо фон Лист в буквальном смысле «увидел» алфавит во время болезни и выдал его за древнейшую систему знаков арийцев.
- Все эти попытки найти особо древнее «наследие» не подтверждаются археологически. У историографии нет данных о раскручиваемой сверхцивилизации древних германцев — их культурный и социальный уровень при сопоставлении был гораздо скромнее, чем у соседей (например, римлян, кельтов).
- Современное использование рун и солярных символов расценивается Жуковым как производное не от настоящей культурной преемственности, а от комплекса неполноценности, желания найти легитимацию собственной исключительности в «древности», которой не было.
3. Дегуманизация, идеология врага и массовые практики
- Жуков приводит пример, как миф о «старыx символах», сверхчеловеке, приводит к простому рецепту: мы хорошие по рождению, «они» плохие по умолчанию. Это удобно — никакой сложной философии, никакой борьбы со своими слабостями. Вся вина за проблемы перекладывается на внешних или внутренних «чужих».
- В таких системах враг перестает быть человеком: колорады, личинка колорада, зверолюди, унтерменшен — язык подчеркивает, что объект вражды не достоин сочувствия. По сути, это оправдание для крайнего насилия и экстремизма.
- Очень опасно недооценивать подобные явления как банальный клоунский маргинализм — история ХХ века показала, что из небольшой труппы фриков и дегенератов может вырасти массовая идеология с реальными катастрофическими последствиями.
4. Экономика, монополии и социальная почва для национализма
- За возрождением националистической мифологии, по мнению Жукова, стоит не только идеологическая накачка, но и конкретная социально-экономическая ситуация: монополии, растущее расслоение, завоз мигрантов, деградация системного образования, сокращение числа рабочих мест и возможностей.
- Реакция общества: возникновение идентичностных сообществ разных диаспор, ксенофобия, желание вернуться к родо-племенной форме самоорганизации, противопоставление «местных» и «понаехавших».
- Вместо реальной интеграционной или социальной политики государство либо потакает этим процессам, либо не предлагает убедительной альтернативы.
5. Критика ответов общества и государства
- Постепенно националистический нарратив становится частью повседневности, охватывает не только обывателей, но и представители силовых структур, становится «новой нормой»; примеры псевдоязычества или ангажированных символов среди действующих военных.
- Современные проблемы — в новых глобальных обстоятельствах (миграция, гетто, мировое неравенство) — не многие страны решают конструктивно: повсеместно наблюдается то же стремление перейти к фашистским или сегрегационным рецептам (примеры Европы, США, России).
- Подмена поиска справедливости и решения социальных проблем разжиганием розни и поиском козлов отпущения не решает проблем, а только их усугубляет.
6. Социально-философские итоги
- Проблемы настоящего (и прошлого) — это не только про идеологию и символы: они глубоко связаны с экономическим устройством общества, логикой капитала, отсутствием общей, консолидирующей идеологии.
- Альтернативу Жуков видит в социальном равенстве: не надстройках национализма или квазирелигиозности, а в утверждении универсальных гражданских и экономических прав, равного отношения к личности — несмотря на этническое, культурное, религиозное происхождение.
- Но так как объективной универсальной истины почти невозможно достичь, задача общества — не впадать в иллюзии прошлого и не обожествлять мифы, а принимать реальность с ответственностью и осознанностью.
---
Вывод
Жуков в своем анализе показывает, что увлечение архаичными символами и наивными мистическими теориями — это симптом глубинной социальной болезни: кризиса идентичности, вызванного экономическим неравенством, социальным отчуждением и страхом перед будущим. Истинные причины — не в якобы утерянном древнем величии, а в неумении общества наладить честные, открытые и солидарные отношения между людьми разного происхождения и вероисповедания в условиях современной глобальной экономики.
Он призывает отличать реальную историю и научный подход от мистификаций и идеологических ловушек, а главное — видеть опасность не столько в символах, сколько в их практической подоплеке: идеология национального исключения, оправдания насилия и деградации, — это путь к катастрофе, исторически проверенный.
Открытый вопрос для размышления:
Возможно ли построение общества, в котором различия не станут причиной отчуждения, а коллективная идентичность будет опираться не на мифологию или идеализацию прошлого, а на честное признание реальности и уважение к уникальности каждого человека? Как научиться распознавать подлинные и ложные основания своей идентичности — и на чем строить будущее?