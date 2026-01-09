КАКИМ БУДЕТ ДАЛЬНЕЙШИЙ МИР? Сергей САВЕЛЬЕВ, Илья БУРЛАКОВСКИЙ. Январь 2026
00:00 Интро
01:30 Прогноз развития России на ближайшее десятилетие
03:40 Влияние биологических законов на политику
06:56 Возможно ли остановить мировое противостояние?
10:16 Европа хочет получить всю Россию?
14:13 Участие англосаксов в глобальных процессах
18:35 Причина начала СВО
24:17 Развитие искусственного интеллекта в финансовой сфере
27:31 Сокращение населения – глобальный замысел?
31:04 Как развитие мозга влияет на личность?
35:06 Есть ли перспектива, что все разрешится?
36:51 Маневры новой цифровой экономики. ISO 20022.
40:37 Накроет ли нас глобальный кризис?
44:05 Советы, как войти в кризис глобальных 90-х
Комментарий репостера
Комментарий редакции
1. Биологические основы человеческого поведения и политики.
– Профессор Савельев утверждает, что ключевые события в истории и политике (вплоть до современных войн) во многом обусловлены базовыми биологическими механизмами: борьбой за ресурсы, доминирование, групповая агрессия.
– Он скептически относится к гуманистическим и политическим идеалам, считая, что за фасадом политических конструкций всегда лежит простая биологическая конкуренция, которая не подвластна желаниям отдельных субъектов.
2. Европа и Евросоюз как пример экономического и морального распада.
– Савельев весьма жёстко оценивает современное состояние Европы и Евросоюза, утверждая, что они уже утратили платежеспособность и историческую субъектность.
– Приводятся исторические аналогии: прежние конфликты и массовые уничтожения использовались в Европе как способ «решения проблемы» и установления новых порядков.
– С его точки зрения, современные европейцы — это результат долговременных процессов выживания наиболее приспособленных (или, наоборот, самого худшего человеческого материала, по его оценке).
3. Война на Украине и глобальное противостояние.
– Текущий конфликт рассматривается через призму исторических и этно-биологических закономерностей.
– Отмечается невозможность «замирения» — по мнению Савельева, вся риторика о гуманизме, перемирии и международных правилах — иллюзия; биологические процессы берут верх.
– Он связывает события с геополитическими проектами Великобритании, попытками мирового передела, а также с экономическими интересами крупных держав.
4. Глобальный кризис финансовых систем.
– Детально разбираются принципы функционирования современной мировой экономики — особенно разделяется банковская (традиционная) и новая цифровая финансовая система.
– Отмечается приближение кризиса старых моделей: торговля деньгами и искусственно раздутые активы перестают приносить выгоду, а цифровые технологии захватывают рынок.
– Прогнозируется крупная экономическая катастрофа мирового масштаба, особенно сильная для Европы, которая по мнению Савельева уже неспособна поддерживать собственное население и производительность.
5. Стратегии выживания в надвигающемся кризисе.
– В качестве практического вывода профессор советует молодым людям вкладываться в фундаментальные знания и умения, которые не потеряют актуальности, а постарше — в материальные ценности, прежде всего в золото.
– Фундаментальные знания (по анатомии, физике и др.) оцениваются как непроходящая ценность, тогда как увлечение цифровыми активами или модными профессиями, по его оценке, менее надёжно.
– В целом совет звучит прагматично: выбирать компетенции, которые можно реализовать независимо от внешней конъюнктуры, и быть готовым к периоду нестабильности.
6. Скепсис в отношении роли технологий и искусственного интеллекта.
– Савельев подчёркивает, что несмотря на всю шумиху вокруг искусственного интеллекта и IT-революции, их ценность во многом преувеличена и служит лишь новой формой перекачивания денег.
– Основой по-прежнему остаются реальные, а не виртуальные знания и умения.
7. Феномен необратимости культурных и личностных изменений.
– Подчеркивается глубинное воздействие среды раннего развития на формирование сознания и поведения, что, по словам Савельева, делает многие изменения невозвратимыми и определяет будущие сценарии конфликтов и отношений.
Обобщённый вывод:
Лекция Савельева — это призыв к трезвому взгляду на исторические и современные процессы, лишённому иллюзий гуманизма и идеализации Запада, прогресса и технологий. Всё происходящее у Савельева укоренено в биологических законах и эволюционном инстинкте доминирования и выживания в условиях ресурсного голода — к этому, по его мнению, сводятся как войны, так и экономические катастрофы. Он видит мир как арену борьбы нескончаемых биологических и экономических процессов, где человека определяет не столько "воля к гуманизму", сколько глубинная структура его мозга и воспитательного опыта.
Практические рекомендации в условиях неопределённости весьма консервативны: копить фундаментальные знания и осваивать практические навыки (механика, анатомия), вместо увлечённости цифровыми новшествами, и при наличии ресурсов — инвестировать в традиционные материальные ценности вроде золота.
Отдельно Савельев обостряет внимание на невозможности преодоления "заколдованного круга" массовых конфликтов, заложенных культурно-биологическим опытом: ни международные институты, ни идеологические догмы не могут переломить биологическую функцию человеческого общества.
Рефлексия и философский акцент:
Переводя это содержание в более широкий контекст, возникает вопрос о границах влияния биологии и культуры на судьбу общества и отдельного человека: действительно ли человек настолько "заложник обезьяньих корней", или всё же осознанность, способность к самообразованию и рефлексии могут стать — пусть не абсолютным, но хотя бы локальным инструментом выхода из кризиса?
Также встаёт проблема субъективности оценки — где граница между трезвым биологическим реализмом и фатализмом, который отнимает у индивида и общества надежду на эволюцию не только тела, но и души, сознания, этики? Не становится ли такой анализ самореализующимся пророчеством, если мы убеждены: "всё предрешено физиологией, выбора нет"?
Всё это подводит к открытому вопросу для размышления:
Если даже наша природа во многом биологична и детерминирована, не остаётся ли в каждом из нас — на уровне индивидуального выбора и сознания — пространство для преодоления детерминизма и созидания новых смыслов, вопреки историческому и эволюционному сценарию? Где проходит граница между природой и свободой, и как её возможно осознанно расширять, даже в эпоху коллективных кризисов?
