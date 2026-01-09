Левиафан, Мордор, дракон-тиран – таким всегда рисовали российское государство на Западе. И в самой России было немало людей, которые изображали государство как бесчеловечное чудовище. Тот же фильм Захарова по пьесе Шварца “Убить дракона” прозрачно намекал на советскую тиранию.

Но правда в том, что настоящий Дракон всегда скрывался под белыми одеждами свободы и гуманности. Он убивал десятки тысяч по всему миру, чавкая выпивал кровь своих жертв – и делал вид, что всё это во имя демократии.

Сейчас, при Трампе, харя этого чудовища проявилась откровеннее – как Янковский в фильме менял белую одежду на чёрную. Оно убивает и бомбит без всякого стеснения.

Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния. Теперь мы убиваем без всяких правил.

Эту фразу Дракона Янковского фактически повторили Трамп и Ко. Пересмотрите этот фильм, взгляните на на него с точки зрения, что дракон – это США и ЕС, что тирания – это нынешняя демократия. И вы увидите, насколько ошибалась советская интеллигенция, считая драконом советскую власть. В поздние годы она была травоядной по сравнению с настоящим Левиафаном Запада. Потому и проиграла Холодную войну.

Тирания западной демократии в фашистской каске уничтожает любого, кого посчитает нужным – и при этом обязательно представляет это как победу света над тьмой. Но стоит кому-то попытаться оказать сопротивление и сказать правду, как рыцарь Ланселот в исполнении Абдулова, как тут же прилетают санкции, теракты, беспорядки, перевороты, массовые убийства и военные операции.

Чудовище западного олигархата – самое кровавое в кровавой истории человечества. Но оно же и самое трусливое и боится правды (как хорошо показано Шварцом). Настоящие борцы за свободу, рыцари и богатыри сейчас должны направить свои силы против него. А настоящие художники должны обличать это зло в книгах, песнях и фильмах.

Нас рать! дрожите, фашисты, мы идём воевать!