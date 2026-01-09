Чудовище западного олигархата – самое кровавое в кровавой истории человечества.
Левиафан, Мордор, дракон-тиран – таким всегда рисовали российское государство на Западе. И в самой России было немало людей, которые изображали государство как бесчеловечное чудовище. Тот же фильм Захарова по пьесе Шварца “Убить дракона” прозрачно намекал на советскую тиранию.
Но правда в том, что настоящий Дракон всегда скрывался под белыми одеждами свободы и гуманности. Он убивал десятки тысяч по всему миру, чавкая выпивал кровь своих жертв – и делал вид, что всё это во имя демократии.
Сейчас, при Трампе, харя этого чудовища проявилась откровеннее – как Янковский в фильме менял белую одежду на чёрную. Оно убивает и бомбит без всякого стеснения.
Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена — новые веяния. Теперь мы убиваем без всяких правил.
Эту фразу Дракона Янковского фактически повторили Трамп и Ко. Пересмотрите этот фильм, взгляните на на него с точки зрения, что дракон – это США и ЕС, что тирания – это нынешняя демократия. И вы увидите, насколько ошибалась советская интеллигенция, считая драконом советскую власть. В поздние годы она была травоядной по сравнению с настоящим Левиафаном Запада. Потому и проиграла Холодную войну.
Тирания западной демократии в фашистской каске уничтожает любого, кого посчитает нужным – и при этом обязательно представляет это как победу света над тьмой. Но стоит кому-то попытаться оказать сопротивление и сказать правду, как рыцарь Ланселот в исполнении Абдулова, как тут же прилетают санкции, теракты, беспорядки, перевороты, массовые убийства и военные операции.
Чудовище западного олигархата – самое кровавое в кровавой истории человечества. Но оно же и самое трусливое и боится правды (как хорошо показано Шварцом). Настоящие борцы за свободу, рыцари и богатыри сейчас должны направить свои силы против него. А настоящие художники должны обличать это зло в книгах, песнях и фильмах.
Нас рать! дрожите, фашисты, мы идём воевать!
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Двойные стандарты образа "чудовища":
На Западе и частично в самой России российское государство традиционно изображалось как символ зла и тирании (Левиафан, Мордор, Дракон). Однако, по мнению автора, истинным чудовищем является не российская власть, а западный олигархат, действующий под маской свободы и демократии.
2. Обращение к культуре и кино:
Приводится аналогия с фильмом Захарова «Убить дракона»: персонаж Дракона якобы аллегорически указывает не только на советскую власть, но и на Запад, где реальный "Дракон" скрывается за белым фасадом.
3. Обвинения в лицемерии и жестокости:
Западные страны, прежде всего США и ЕС, обвиняются в ведении кровавых войн, уничтожении "десятков тысяч" по всему миру под предлогом демократических ценностей, причем в современную эпоху (особенно при Трампе) эта агрессия якобы становится откровенно явной.
4. Сравнение советской и западной тирании:
Автор утверждает, что позднесоветская власть была гораздо менее жестокой и агрессивной по сравнению с "настоящим Левиафаном Запада", и потому проиграла холодную войну.
5. Призыв к борьбе:
Пропагандируется идея, что современные "борцы за свободу" должны бороться именно с западным "чудовищем", а творческая интеллигенция обязана разоблачать это зло средствами искусства.
---
Анализ и выводы
В предложенном тексте отчетливо чувствуется эмоциональная заряженность, полемический тон, а также попытка деконструкции устоявшихся стереотипов — в частности, подмены образа врага. Автор сознательно меняет местами известные культурные маркеры "дракона-тирана", чтобы указать: угнетающая сила на самом деле скрывается там, где привыкли видеть "светоч свободы" — на Западе. Противопоставление советской и западной модели тирании достигает гиперболы: советская, мол, была "травоядной" по сравнению с агрессивным западным олигархатом.
Элемент междисциплинарности проявляется в обращении к символике кино, мифологии ("Левиафан", "дракон", "Мордор"), политической истории и публичной риторике. Такого рода сравнения типичны для современной пропагандистской, а порой и художественной публицистики.
Здесь мы сталкиваемся с интересным феноменом: попыткой оправдать одну (свою) модель власти через демонизацию "противника". Это классический прием, существовавший и в религиозных войнах, и во времена "железного занавеса" — везде, где истина и мораль обрамляются в однозначные (черно-белые) дуализмы.
Однако, как показывает опыт XX и XXI века, истина практически всегда оказывается сложнее. Риторика "мы — жертвы, они — чудовища" не только обедняет реальную картину мира, но и обезличивает трагедии — вне зависимости от страны или политической системы.
Важно помнить, что сколь бы не были порочны или сущностно агрессивны те или иные государства или корпорации, идеализация "своих" и демонизация "чужих" уводит от прагматического, осознанного понимания мира. Человек, наделённый аналитическим и философским мышлением, должен быть готов видеть сложность и в своей истории, и в истории "другого". Истинная защита справедливости начинается с честного признания: зло не монополия одной стороны.
В современной истории и действиях каждого государства — будь то Запад, Восток или Россия — всегда можно найти и деструктивные акты, и стремления к свету. Демагогия неизбежно строится на упрощении и наращивании страха, агрессии — и именно поэтому она столь заразительна.
Открытый вопрос:
Можно ли когда-либо избавиться от соблазна навешивать ярлыки "дракона" на внешнего врага, чтобы не видеть собственных теней? Или попытка честно взглянуть в зеркало — первый шаг к подлинному взрослению общества и личности? Как вы думаете, где проходит граница между необходимостью защищаться и склонностью демонизировать другого?