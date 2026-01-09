В России мы живём внутри противостояния парадигм мышления европейского модерна и европейского же постмодерна, не всегда адекватно оценивая нюансы и особенности понимания и познания других культур. В плену этой дихотомии легко совершить ошибку, деля мир на Запад и не-Запад, считая лишь либералов врагами, а всех нелибералов своими, не понимая, что в России постмодернистский либеральный дискурс уже отвергнут. Окончательное поражение последнего – вопрос времени необходимого для преодоления естественной инерции и консервативности (пусть и оксюморон) общественной сферы.

Нет ничего удивительного, когда отдельные борцы с ультралиберальной принудительной медициной оказываются среди защитников мигрантов, или отказавшиеся от Православия русские по крови ренегаты не понимают глубину пропасти между русскими, политическими украинцами и галичанами. В схожую ментальную ловушку в своё время массово попали многие марксисты на Западе, которых спецслужбы очень аккуратно подвели под прогрессистские знамёна. Помимо призыва В.И. Ленина: «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определённо размежеваться», нужно ещё суметь вовремя разъединяться, чтобы после не рассказывать, как вошли не в ту дверь.

В рамках геостратегии одним из ключевых навыков является умение работать в геостратегической позиции, т.е. понимать принципы и ключевые для решения практических задач стратегирования особенности мышления представителей рассматриваемой этнической системы. Делать это нужно не в формате изолированного пласта сознания, а в рамках и терминах своей культуры. Последнее в разы сложнее, чем стать узким специалистом культурологом, перегруженным избыточными деталями, так как требует глубокого понимания принципов и связей. Однако, только такой подход позволяет остаться собой, частью своей родной культуры.

Понимание современной Западной Европы, Британии и США невозможно без понимания принципов дуализма, но для Латинской Америки этого недостаточно. В характерном для неё мировоззрении осталось много реликтов из эпохи Высокого Средневековья, что полностью утрачены в Западной Европе и чужды Русскому миру. Мышление латиноамериканцев далеко от Средних веков, но оно шло по иной траектории и это не исчерпывается католическим влиянием.

Средневековые европейские мыслители были одержимы стремлением к упорядочиванию, структуризации, иерархизации и выстраиванию параллелей. Показательной является работа богословов-схоластов и философов той эпохи, что находила отражение в сюжетности витражей готических соборов. 12 месяцев (знаков зодиака), 12 апостолов, 12 добродетелей и др. – всё это связывалось воедино, дополнялось поиском прообразов и повторяющихся сюжетов из истории, Ветхого и Нового Заветов. Многие параллели были откровенно притянуты. Это был внутренне непротиворечивый по форме, но доведённый до абсурда, вырожденный структурализм.

Поиску посвящали всю жизнь, это были не игры разума, а попытки понять логику и замысел Творца, ведь привычные знания и причинно-следственные связи были слишком примитивны и поверхностны для этого. Средневековым схоластам казалось, что они занимаются чем-то важным, выявляя и классифицируя сущности, типы связей, типы различий, выстраивая иерархии смыслов, символов и чисел.

Современная Латинская Америка сохранила элементы подобного, их мировоззрение чувствительно к параллелям, но это не магизм, не оккультный мистицизм и не привычные нам неструктурированные суеверия. Эволюция латиноамериканского мышления пошла своим путём, сохранив системность. В этом плане очень наглядна “логика” выбора дат проведения важных для индивида или государства событий (выборы, назначения, присяга и т.д.), там не астрология, а параллели.

И, да, периодически мы сталкиваемся с современными схоластами, что точно так же пытаются прогнозировать будущее, убедительно выискивая Замысел, будем снисходительны, они просто родились слишком поздно и/или не в той культуре…

Источник