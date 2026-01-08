Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

«Искусственный интеллект — это не волшебная палочка, а швейцарский нож: он может все, но требует умелых рук». Федор Лисицын разбирает книгу Самуэля Левина «Вне рамок запроса» — идеальную методичку по взаимодействию с нейросетями в 2025 году. Почему ИИ — это новый Сократ, который не дает прямых ответов, а заставляет думать? Кого на самом деле лишат работы нейросети: творцов или рутинных исполнителей? И как технологии изменят пропаганду и образование, превратив учителей в операторов знаний, а идеологов — в архитекторов смыслов?

00:00 – Обзор книги Самуэля Левина: не реклама и не страшилка, а инструкция

02:36 – Что такое ИИ сегодня: генератор идей или швейцарский нож?

07:21 – ИИ как супер-поисковик: скорость мышления выше человеческой

10:18 – Смерть профессий: от кучеров до биржевых маклеров

14:41 – Методичка по запросам: как правильно спрашивать, чтобы получать ответы

18:06 – Цифровой Сократ: ИИ задает вопросы, чтобы мы нашли истину

20:14 – ИИ и пропаганда: идеальное оружие для промывки мозгов

21:37 – Будущее образования: заменит ли нейросеть учителя?

23:39 – Итоги: как получить максимум от инструмента под названием ИИ

