Варшавское восстание
Население Польши перед разделом страны в 39 году составляло 35 мл. человек, а после войны, спустя 10 лет в 49 году, оно составляло 25 мл. человек вместе с населением областей, переданных Польше от Германии. Граница Польши с СССР проходила в 39 и 49 г. по линии Керзона. Польша наряду с Югославией и СССР была страной, понесшей самые высокие потери от нашествия западных орд. Официально заявлены потери в 6 мл, но вилка цифр с разницей в 10 лет говорит сама за себя. В советское время 10 мл. потерь Польши были официальной справочной цифрой.
При таких потерях Польша не вела глобальных боевых действий ни с кем из своих противников, в ряду которых оказались немецкие фашисты, украинские националисты, белорусские и прибалтийские националисты, советская армия и советские партизаны. Польская армия численность 1мл. человек на 39 год официально вся сдалась в плен.
Такой высокий уровень потерь был следствием того, что Польша, как и Союз оказались жертвой глубинных тенденций и процессов, имевших свою истории во взаимодействии славянской и западных цивилизаций. На стыке исторических эпох от античности к средневековью западная цивилизация подверглась мусульманскому нашествию турок и арабов, а славянская языческих и исламских орд татаро-монголов. Лишь столкновение чингизидов Тимура и Тохтамыша спасло нашу цивилизацию от векового ига.
Во время т.м. нашествия именно в Польшу бежали знать и крестьяне славянских родов. Они дали силу той самой Речи Посполитой. Эта Речь никогда без сейма обойтись не могла, слишком разновекторными были её интересы. В результате Польша лишалась своей государственности и сейчас снова переходная форма.
После раздела Польши на немецкую зону оккупации и линию Керзона, польские националисты никуда не делись, они пребывали и пребывают в неведении о своей роли в русле западной цивилизации.
Немцы прошли Польшу как нож по маслу, уничтожая евреев, тех людей, которые с давних пор спасались от ислама на территории вначале Европы, а потом после общего геноцида европейцами преимущественно в Польше. Тут мы видим, что европейский геноцид евреев не только Гитлер придумал. Однако именно Гитлер, по своему усмотрению, разделил Европу на государства, где граждане возможны, и где возможны только рабы. До самого 44 года Польша пребывала в иллюзии, что она в зоне граждан. В 44 году иллюзии были рассеяны. Хотя полякам, когда они смотрели как убивают 3 мл. их соотечественников, можно было и раньше догадаться.
В 44 году по мере наступления Советской армии в Прибалтике и Западной Украине польские националисты придумали операцию Бужа – Буря. Пользуясь некой поблажкой фашистов в плане неполного охвата мужского населения Польши, была создана армия Крайовы, фактически партизанское, подпольное движение под агентурным контролем гестапо и полиции. Эти воины умудрились перед освобождением Львова и Вильнюса помахать там своими национальными флагами, а потом были советской армией разоружены и отправлены на гражданку. Ни за Вильнюс, ни за Львов фашисты польское население массово не наказывали т.к. не было ни в Вильнюсе, ни во Львове масштабно такого населения, а вот семьи украинских и литовских полицаев, эсэсовцев там очень даже были.
Однако гестапо сделало свои выводы, и в Польше жители плохо понимали, что будет при такой тактике восстаний на территории компактного проживания поляков. Наша страна вполне с этой немецкой тактикой была знакома. Немцы при наступлении тысячами уничтожали мирных жителей, брали заложников и угоняли рабов, при отступлении после них оставались только пепелища. Этот же результат ждал и Польшу. Заминированный Краков оказался одним из немногих славянских городов, который немцам не удалось уничтожить.
В июле 44 фронт докатился до правобережья Вислы. Армия Крайовы под руководством Бур-Комаровского посчитала возможным захватить левобережье столицы без помощи Красной армии, только своими бойцами, чтобы иметь потом причины для формирования органов управления, не зависимых от советских властей. Однако вместе с армией Крайовы к восстанию готовилось и гестапо. Оно стянуло в Варшаву записных палачей в составе группы Деленвангера, это немецкие штрафники и уголовников и полк Каминского в основном это украинские националисты и РОА. Сводный полк из 1700 исключительно несемейных добровольцев, эти несемейные добровольцы только 5 августа в районе «Охота» убили 15 тыс. мирных жителей Варшавы. Аналогично отработали палачи Деленвангера, они с 5 по 10 августа убили в районе «Воля» 50 тыс. мирных жителей Варшавы. Все эти «люди» были ценными работниками гестапо, и по справедливости никто из них после победы не должен был уйти живым. Однако и тогда и сейчас у поляков, да и у нас нет понимания всей картины происходящего. Даже немецкий комендант Варшавы Райнер Штагель описывает восстание как незначительный эпизод волнений местного населения. Этот комендант отдавал приказы на захват заложников и ими прикрывались атаки войск СС.
По существу вопроса, тут главный документ это приказ Гимлера от 1 августа 1944г. (день начала восстания) - поляков всех уничтожить, а город сравнять с землёй. Что и было проделано. Всё левобережье Варшавы было разрушено, 200 тыс. горожан погибло. Но это трагедия ни одной Варшавы, это трагедия всего польского народа. Я думаю, что тогда летом, осенью и зимой 44-45 г. было убито по приказу Гимлера до миллиона жителей Польши. Кроме Варшавы известен приказ Гимлера на уничтожение евреев, цыган, поляков в районе Люблина. Приказы о уничтожении всех узников концлагерей.
И не нужно сейчас обсуждать, кто виноват в потерях Польши - армия Крайовы, Людовы, Рокосовский или англичане. Все делали что могли, все боролись с фашистами, а фашисты в лице националистов, войск СС и самих немцев уничтожали славянский народ. Эти жертвы не отомщены, т.к. нет полного понимания, что там происходило.
Во время восстания много лётчиков английских попало к немцам в плен, эти лётчики были поляками с английским гражданством, и немецкий комендант Варшавы пишет, что эти лётчики на допросе называли только свои фамилии, не называя своих воинских частей. Немцы не пытали, не расстреливали военных, граждан Англии, США, Франции, Канады, но убивали миллионами мирных граждан Польши. Я считаю, что тактика англичан и американцев по уничтожению немецких городов была оправдана. Германская авангардная сила западного нашествия не уничтожена до сих пор и снова готовит оружие и армию для реванша.
На заставке Майданек 45 г.
Комментарий редакции
1. Колоссальные потери Польши:
До Второй мировой войны население Польши составляло 35 млн, а спустя 10 лет после войны — 25 млн, несмотря на присоединение новых территорий. Потери оцениваются в 6–10 млн человек.
2. Польша — жертва исторических процессов:
Польские потери стали следствием глубинных процессов соперничества между славянской и западной цивилизациями, а также между различными захватчиками в истории региона.
3. Иллюзии польского национализма:
Польские националисты плохо осознавали свою роль и место между Востоком и Западом, долго пребывали в иллюзиях о своей «зоне гражданства», даже когда началось массовое уничтожение населения.
4. Армия Крайова и Варшавское восстание:
Армия Крайова (польское подполье) пыталась занять независимую позицию в Варшаве, но оказалась в ловушке между двумя силами — нацистами и Советским Союзом. Повстанцы были разоружены Красной армией или уничтожены гестапо и СС.
5. Жестокая расправа с населением Варшавы:
Нацистские силы (в том числе отряды уголовников и коллаборационистов) уничтожали десятки тысяч мирных жителей Варшавы за считанные дни, целенаправленно уничтожая город и его население по приказу Гиммлера.
6. Масштаб трагедии превышает конкретные события:
Восстание — лишь один эпизод в череде уничтожения польского народа, с массовыми акциями геноцида по всей стране.
7. Оценка и понимание трагедии неполны:
Ни сами поляки, ни внешние наблюдатели до сих пор не осознали всей глубины и причин польской трагедии.
8. Проблема мести и разоблачения зла:
Автор подчёркивает, что жертвы не были отомщены; германский милитаризм продолжает оставаться опасной силой.
---
Вывод:
Статья анализирует Варшавское восстание в контексте больших исторических процессов, видя трагедию Польши не как результат локальных ошибок или отдельных решений, а как итог пересечения исторических, политических и этнических конфликтов в Европе. Польша, на стыке цивилизаций, стала ареной для идеологических, военных и геополитических катастроф — и самой большой жертвой этих столкновений оказались её мирные жители.
Размышляя о трагедии Варшавы, нельзя ограничиваться поверхностными объяснениями и поиском «единственного виновного»: причинно-следственные связи уходят корнями в исторические глубины, а последствия отражаются и сегодня. Как и в человеческой психике, неотмщённые, неосмысленные травмы становятся новой почвой для фанатизма, национализма или реваншизма.
Здесь полезно сделать междисциплинарную отсылку: если мировая история похожа на сложную нейросеть, где малейшее исходное воздействие меняет конфигурацию выходных сигналов на поколение вперёд — то коллективная неспособность осознать и прожить свой травматический опыт приводит к повторению одних и тех же катастрофических алгоритмов.
Реальность Польши 1944 года — пример, когда идеализации (о своей независимости, роли, месте в истории) приводят к трагическим иллюзиям и тяжёлым последствиям. Это отражает универсальный закон истории: иллюзии, не подкреплённые готовностью принять реальность во всей её сложности и жестокости, становятся смертельно опасны.
Но возникает открытый вопрос: способны ли мы — люди и общества — действительно учиться на подобных трагедиях и осознанно избегать повторения старых ошибок, если наша природа так склонна к иллюзорности, идеализациям и забвению? Возможно, истина о прошлом всегда будет многослойной и ускользающей, и лишь внутренняя работа каждого — личная и коллективная — способна хоть немного приблизить нас к подлинному пониманию. Так где же граница между исторической памятью и живой, практичной мудростью, которая способна менять будущее?