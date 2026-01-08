Население Польши перед разделом страны в 39 году составляло 35 мл. человек, а после войны, спустя 10 лет в 49 году, оно составляло 25 мл. человек вместе с населением областей, переданных Польше от Германии. Граница Польши с СССР проходила в 39 и 49 г. по линии Керзона. Польша наряду с Югославией и СССР была страной, понесшей самые высокие потери от нашествия западных орд. Официально заявлены потери в 6 мл, но вилка цифр с разницей в 10 лет говорит сама за себя. В советское время 10 мл. потерь Польши были официальной справочной цифрой.

При таких потерях Польша не вела глобальных боевых действий ни с кем из своих противников, в ряду которых оказались немецкие фашисты, украинские националисты, белорусские и прибалтийские националисты, советская армия и советские партизаны. Польская армия численность 1мл. человек на 39 год официально вся сдалась в плен.

Такой высокий уровень потерь был следствием того, что Польша, как и Союз оказались жертвой глубинных тенденций и процессов, имевших свою истории во взаимодействии славянской и западных цивилизаций. На стыке исторических эпох от античности к средневековью западная цивилизация подверглась мусульманскому нашествию турок и арабов, а славянская языческих и исламских орд татаро-монголов. Лишь столкновение чингизидов Тимура и Тохтамыша спасло нашу цивилизацию от векового ига.

Во время т.м. нашествия именно в Польшу бежали знать и крестьяне славянских родов. Они дали силу той самой Речи Посполитой. Эта Речь никогда без сейма обойтись не могла, слишком разновекторными были её интересы. В результате Польша лишалась своей государственности и сейчас снова переходная форма.

После раздела Польши на немецкую зону оккупации и линию Керзона, польские националисты никуда не делись, они пребывали и пребывают в неведении о своей роли в русле западной цивилизации.

Немцы прошли Польшу как нож по маслу, уничтожая евреев, тех людей, которые с давних пор спасались от ислама на территории вначале Европы, а потом после общего геноцида европейцами преимущественно в Польше. Тут мы видим, что европейский геноцид евреев не только Гитлер придумал. Однако именно Гитлер, по своему усмотрению, разделил Европу на государства, где граждане возможны, и где возможны только рабы. До самого 44 года Польша пребывала в иллюзии, что она в зоне граждан. В 44 году иллюзии были рассеяны. Хотя полякам, когда они смотрели как убивают 3 мл. их соотечественников, можно было и раньше догадаться.

В 44 году по мере наступления Советской армии в Прибалтике и Западной Украине польские националисты придумали операцию Бужа – Буря. Пользуясь некой поблажкой фашистов в плане неполного охвата мужского населения Польши, была создана армия Крайовы, фактически партизанское, подпольное движение под агентурным контролем гестапо и полиции. Эти воины умудрились перед освобождением Львова и Вильнюса помахать там своими национальными флагами, а потом были советской армией разоружены и отправлены на гражданку. Ни за Вильнюс, ни за Львов фашисты польское население массово не наказывали т.к. не было ни в Вильнюсе, ни во Львове масштабно такого населения, а вот семьи украинских и литовских полицаев, эсэсовцев там очень даже были.

Однако гестапо сделало свои выводы, и в Польше жители плохо понимали, что будет при такой тактике восстаний на территории компактного проживания поляков. Наша страна вполне с этой немецкой тактикой была знакома. Немцы при наступлении тысячами уничтожали мирных жителей, брали заложников и угоняли рабов, при отступлении после них оставались только пепелища. Этот же результат ждал и Польшу. Заминированный Краков оказался одним из немногих славянских городов, который немцам не удалось уничтожить.

В июле 44 фронт докатился до правобережья Вислы. Армия Крайовы под руководством Бур-Комаровского посчитала возможным захватить левобережье столицы без помощи Красной армии, только своими бойцами, чтобы иметь потом причины для формирования органов управления, не зависимых от советских властей. Однако вместе с армией Крайовы к восстанию готовилось и гестапо. Оно стянуло в Варшаву записных палачей в составе группы Деленвангера, это немецкие штрафники и уголовников и полк Каминского в основном это украинские националисты и РОА. Сводный полк из 1700 исключительно несемейных добровольцев, эти несемейные добровольцы только 5 августа в районе «Охота» убили 15 тыс. мирных жителей Варшавы. Аналогично отработали палачи Деленвангера, они с 5 по 10 августа убили в районе «Воля» 50 тыс. мирных жителей Варшавы. Все эти «люди» были ценными работниками гестапо, и по справедливости никто из них после победы не должен был уйти живым. Однако и тогда и сейчас у поляков, да и у нас нет понимания всей картины происходящего. Даже немецкий комендант Варшавы Райнер Штагель описывает восстание как незначительный эпизод волнений местного населения. Этот комендант отдавал приказы на захват заложников и ими прикрывались атаки войск СС.

По существу вопроса, тут главный документ это приказ Гимлера от 1 августа 1944г. (день начала восстания) - поляков всех уничтожить, а город сравнять с землёй. Что и было проделано. Всё левобережье Варшавы было разрушено, 200 тыс. горожан погибло. Но это трагедия ни одной Варшавы, это трагедия всего польского народа. Я думаю, что тогда летом, осенью и зимой 44-45 г. было убито по приказу Гимлера до миллиона жителей Польши. Кроме Варшавы известен приказ Гимлера на уничтожение евреев, цыган, поляков в районе Люблина. Приказы о уничтожении всех узников концлагерей.

И не нужно сейчас обсуждать, кто виноват в потерях Польши - армия Крайовы, Людовы, Рокосовский или англичане. Все делали что могли, все боролись с фашистами, а фашисты в лице националистов, войск СС и самих немцев уничтожали славянский народ. Эти жертвы не отомщены, т.к. нет полного понимания, что там происходило.

Во время восстания много лётчиков английских попало к немцам в плен, эти лётчики были поляками с английским гражданством, и немецкий комендант Варшавы пишет, что эти лётчики на допросе называли только свои фамилии, не называя своих воинских частей. Немцы не пытали, не расстреливали военных, граждан Англии, США, Франции, Канады, но убивали миллионами мирных граждан Польши. Я считаю, что тактика англичан и американцев по уничтожению немецких городов была оправдана. Германская авангардная сила западного нашествия не уничтожена до сих пор и снова готовит оружие и армию для реванша.

На заставке Майданек 45 г.