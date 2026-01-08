В этом выпуске историк Борис Кипнис отвечает на пять новых вопросов о войне 1812 года:

— Кто на самом деле победил в Бородинском сражении?

— Сдача Москвы — военная необходимость?

— Крестьянская война: мифы и реальность. Почему Наполеон не мог освободить крепостных и как на самом деле действовали партизаны

— Жестокость войны: совершали ли французы геноцид на русской земле? Сравнение с войной в Испании

— Наполеон и народ: как менялось отношение императора к «просто людям» и почему он не верил в русских крестьян

00:00 – Пять новых главных вопросов о войне 1812 года

00:23 – 1. Кто победил в Бородинском сражении?

08:05 – 2. Можно ли было не сдавать Москву?

12:35 – 3. Почему Наполеон не отменил крепостное право?

27:40 – 3.1. Русские крестьяне поддержали Наполеона?

27:28 – 4. Как «Дубина народной войны» ударила по Наполеону?

40:27 – 5. Устраивала ли армия Наполеона геноцид на захваченных землях?

54:09 – До новых встреч!