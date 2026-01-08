Кто победил при Бородино, зачем сдали Москву, крестьянская война. 5 вопросов историку / Борис Кипнис
В этом выпуске историк Борис Кипнис отвечает на пять новых вопросов о войне 1812 года:
— Кто на самом деле победил в Бородинском сражении?
— Сдача Москвы — военная необходимость?
— Крестьянская война: мифы и реальность. Почему Наполеон не мог освободить крепостных и как на самом деле действовали партизаны
— Жестокость войны: совершали ли французы геноцид на русской земле? Сравнение с войной в Испании
— Наполеон и народ: как менялось отношение императора к «просто людям» и почему он не верил в русских крестьян
00:00 – Пять новых главных вопросов о войне 1812 года
00:23 – 1. Кто победил в Бородинском сражении?
08:05 – 2. Можно ли было не сдавать Москву?
12:35 – 3. Почему Наполеон не отменил крепостное право?
27:40 – 3.1. Русские крестьяне поддержали Наполеона?
27:28 – 4. Как «Дубина народной войны» ударила по Наполеону?
40:27 – 5. Устраивала ли армия Наполеона геноцид на захваченных землях?
54:09 – До новых встреч!
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео (беседы с историком Борисом Кипнисом):
1. Итоги Бородинского сражения:
- Формально победа в Бородинском сражении осталась за французами, поскольку русская армия отступила, оставив поле боя, и это неизбежно трактуется как поражение.
- Однако Русская армия не была окончательно разгромлена: количество пленных было минимальным, армия сохранила организованность и боеспособность.
- Наполеон, хотя и занял Москву, не смог достичь главной политической цели — принудить Александра I к миру. Главная задача Кутузова после Бородино — сохранить армию, а не город.
2. Почему сдали Москву:
- Боевое столкновение у Москвы было невозможно из-за невыгодной позиции: армия могла бы быть уничтожена при отходе через реку.
- Оставление Москвы было тактически верным шагом: позволило оторваться от французов, выиграв время для перегруппировки русских сил.
- Легенда о Наполеоне, ожидающем делегацию с ключами от Москвы, носит скорее театральный, а не исторический характер. Русские не следовали западноевропейской традиции церемониальной сдачи городов.
3. Крестьянский вопрос и "крестьянская война":
- "Крестьянской войны" в современном смысле не было. Массовых крестьянских восстаний, направленных и против помещиков, и против французов, не наблюдалось.
- Бунты возникали локально и были связаны скорее со слухами о возможной отмене крепостного права или подозрениями в предательстве помещиков.
- Основная масса крестьян защищала свои деревни, лишь изредка объединяясь с партизанскими (рейдовыми) отрядами армии. Масштабы крестьянской самоорганизации были ограничены окрестностями, не имели широкого стратегического значения.
- Образ героической всенародной войны сформирован в значительной степени позднее, под влиянием пропаганды и художественной литературы.
4. Почему Наполеон не отменил крепостное право:
- К 1812 году Наполеон уже не мыслит себя республиканским освободителем — он стал монархом-императором, в его глазах народ — объект управления, а не субъект истории.
- Отмена крепостного права могла бы разрушить российское государство, лишив его элиту (дворянство) влияния и создав хаос, с которым невозможно вести переговоры или заключать мир.
- Французский император не имел сочувствия к простому русскому народу и считал невозможным политическое творчество крестьян, неспособных к самоорганизации на государственном уровне.
5. Мифы и реальность партизанской ("народной") войны:
- Реальные народные движения (отряды самообороны) были малочисленны, действовали в пределах своих деревень.
- Настоящие "партизаны" — рейдовые армейские отряды (кавалерия, уланы, егеря и др.), а не сельские крестьяне.
- Массовый, романтизированный образ партизанской войны был создан позднее.
6. Вопрос о геноциде и отношении французов к России:
- Геноцида российского народа во время войны 1812 года не было: не ставилась задача уничтожить население как этнос.
- Французы не относились к русским как к "дикарям" или "недочеловекам" — скорее, с недоумением и непониманием, свойственным цивилизациям в конфликте. Пропагандистское восприятие "варварства" и унижения противника — продукт позднейших интерпретаций.
- Потери гражданского населения были значительны, но их нельзя интерпретировать с позиции современных военных концепций (геноцид, тотальная война).
---
Общий вывод
Беседа акцентирует, что реальная история войны 1812 года существенно сложнее официальных и романтизированных нарративов. Победы и поражения не укладываются в однозначные схемы. Тактические решения, вроде оставления Москвы, принимались с учетом жизненных реалий — сохранение армии оказалось важнее сохранения города, а мифологизированные эпизоды (ключи от Москвы, героизм партизан) далеко не всегда совпадают с документированной правдой.
Наполеон и русское правительство действовали в рамках своей эпохи, для которой вопросы национального самоопределения, права крестьян, методы ведения войны и даже сама идея "народной войны" имели иной смысл, нежели в XX–XXI веках. Общество и государство тогда были иными, как и само понятие народности, субъектности и политической инициативы масс.
---
Философское осмысление
Размышляя о событиях 1812 года, важно помнить об опасности ретроспективной идеализации и мифотворчества: наш взгляд всегда окрашен временем и культурным контекстом. Истинный смысл событий скорее проявляется в нюансах — тактической гибкости, недосказанности, выборе неочевидного, чем в торжественных реляциях и учебных схемах.
В конечном счете, открытые вопросы остаются: насколько мы как общество способны воспринимать историческую правду, не обертывая ее в миф? Есть ли у нас мужество смотреть на прошлое без идеализации, принимая его противоречия и несовершенство? Или человек неизбежно предпочитает красивый символ — пусть даже ложный — правде, полной неоднозначности и боли?