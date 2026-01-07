Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

Врываемся в 2026-й с Николаем Соболевым в формате «Своя игра» на Metametrica!

Как народ в борьбе за справедливость «отменил» Ларису Долину? Иноагент Дудь* сегодня: журналист или вирусный контент-мейкер? Как Оксимирона* отменили «свои»?

«Традиционные ценности» – это? Как мы мыслим? Что означает фраза Ницше «Бог умер»? Разногласия Соболева с Русской общиной: что не так с идеей «православного национализма»?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 В гостях Николай Соболев

02:13 ТОП-3 события в жизни Николая Соболева

03:47 Ницше и «Бог умер»

09:00 Назад в СССР? Или в царскую Россию?

12:07 Срач в патриотическом лагере

16:15 Что объединяет Красовского, Антоновского и Васильева?

18:35 Иноагента Оксимирона* в либеральном лагере отменили

22:54 «Соболев – адвокат Оксимирона*»

26:38 Дудя* в прошедшем году сильно штормило

32:15 Хайп во время войны – это неправильно

37:15 Дудь* – №1 в жанре

39:33 Дело Долиной – выруливание в ручном режиме

44:15 Мошенники могут развести кого угодно

47:45 Почему Соболев накинулся на Русскую Общину?

52:04 «Я не накинусь на своих соратников в грубой форме»

54:54 Продолжение следует

*признан иностранным агентом Минюстом РФ

