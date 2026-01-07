СОБОЛЕВ ПРОТИВ ВСЕХ: Дудь, Оксимирон, Долина и Русская Община / Metametrica
Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:
ВКонтакте: https://vk.com/metametrica
RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/
Telegram: https://t.me/Metametrica
Дзен: https://dzen.ru/metametrica
YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live
Врываемся в 2026-й с Николаем Соболевым в формате «Своя игра» на Metametrica!
Как народ в борьбе за справедливость «отменил» Ларису Долину? Иноагент Дудь* сегодня: журналист или вирусный контент-мейкер? Как Оксимирона* отменили «свои»?
«Традиционные ценности» – это? Как мы мыслим? Что означает фраза Ницше «Бог умер»? Разногласия Соболева с Русской общиной: что не так с идеей «православного национализма»?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 В гостях Николай Соболев
02:13 ТОП-3 события в жизни Николая Соболева
03:47 Ницше и «Бог умер»
09:00 Назад в СССР? Или в царскую Россию?
12:07 Срач в патриотическом лагере
16:15 Что объединяет Красовского, Антоновского и Васильева?
18:35 Иноагента Оксимирона* в либеральном лагере отменили
22:54 «Соболев – адвокат Оксимирона*»
26:38 Дудя* в прошедшем году сильно штормило
32:15 Хайп во время войны – это неправильно
37:15 Дудь* – №1 в жанре
39:33 Дело Долиной – выруливание в ручном режиме
44:15 Мошенники могут развести кого угодно
47:45 Почему Соболев накинулся на Русскую Общину?
52:04 «Я не накинусь на своих соратников в грубой форме»
54:54 Продолжение следует
*признан иностранным агентом Минюстом РФ
Николай Соболев:
YouTube – https://www.youtube.com/@sobolev4787
Telegram – https://t.me/sobolevtam
ВКонтакте – https://vk.com/sobolevbro
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
#соболев #николайсоболев #дудь #оксимирон #долина #русскаяобщина #стасайкакпросто #политика #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
1. Личное развитие и преодоление турбулентности.
Николай Соболев делится личными итогами 2025 года: новые профессиональные амплуа, крещение, расширение семьи, упоминание непростых (и частично засекреченных) событий. Он подчеркивает ценность событий, которые «делают жизнь объемнее», даже если они неприятны. Есть акцент на том, что насыщенность жизни важна, и не каждую трудность стоит воспринимать как исключительно негатив.
2. Проблема «смерти Бога» Ницше и состояние российских ценностей.
Собеседники обсуждают идею «смерти Бога» как культурной катастрофы, приведшей к десакрализации и падению традиционных ценностей. Соболев отмечает, что само понятие «традиционные ценности» во многом искусственно, это уже следствие либеральной рефлексии. Состояние российского общества он называет постмодерновым, лишенным целостного нарратива, с попытками искусственно взращивать традицию и демонстрирует скепсис относительно реального «возрождения духа».
3. Разделение и фрагментация патриотического и либерального лагерей.
Обсуждаются внутренние споры и публичные конфликты в светских и патриотических кругах. Соболев считает, что многие показательные ссоры — элемент жанра, зачастую обусловленный медиаповесткой, а не реальным влиянием на политику или общество. Есть параллели между либеральными и патриотическими разногласиями — и там, и там присутствует склонность к раздорам и к «отмене» своих.
4. Критика «отмены» и разбор кейса Оксимирона.
Соболев анализирует скандал вокруг Оксимирона: отмечает двухстороннюю проблемность культуры отмены — как нетерпимость общества к бывшим героям, так и зыбкость существующих свидетельств (отложенные обвинения, двойственность поведения жертвы). При этом указывает на инфантилизм и поверхностность самого Оксимирона как публичной фигуры.
5. Юрий Дудь — между контентом и влиянием.
Соболев оценивает эволюцию Дудя: считает, что он прежде всего ориентирован на создание вирусного и интересного контента, в ущерб глубине или социальной ответственности, что и вызывает у него критику. Подчеркивается, что даже аполитичные высказывания в медиа-эпоху имеют большое влияние на выборы и настроения общества.
6. Кейс Ларисы Долиной и механизмы справедливости.
Поднимается вопрос правосудия на примере дела Долиной: роль общественного давления, эффект «ручного управления» судебной системой, склонность властей реагировать лишь на массовое возмущение. Соболев выражает недоверие к «звездному покаянию» и сомнения в искренности таких публичных личностей.
7. Национализм, общественные движения, русская идентичность.
Ведущий и Соболев дискутируют о природе национализма, о противоречии между православной традицией и националистическими проектами, о рубежах допустимого внутри патриотического дискурса. Поднимается вопрос о балансе между добрыми делами организаций и потенциальными долгосрочными социальными угрозами их идеологии.
8. Медиа, культурный код и этика споров.
Всплывает тема корректного дискурса, недопустимости скатывания к оскорблениям даже внутри идеологических лагерей. Соболев дистанцируется от hate speech в любой форме, настаивает на христианских и гуманистических стандартах общения.
---
Выводы и философские акценты:
В этом разговоре ощутим синтез личного и социального, попытка честно посмотреть на отечественную реальность сквозь призму «разбуженного» индивидуального опыта. Явная мысль, что истина — не статична, а ситуативна: «традиционные ценности» меняют смысл, когда становятся предметом пропаганды; герои сменяют знаки; судебная справедливость зависит от общественного шума; а слова в медиапространстве становятся актами, трансформирующими судьбы.
Человеческая уязвимость (от рефлексии о прошедшем году до реакции на оскорбление или скандал) становится не минусом, а точкой роста: возможность осознать контекст, увидеть непоправимость и глубину событий, обрести «третий измерение» жизни. При этом постоянно подчеркивается многослойность и неоднозначность любой позиции: национализм может помогать здесь-и-сейчас и разрушать в перспективе; либеральные и патриотические раздоры похожи, несмотря на вражду; даже аполитичный блогер влияет на будущее множества людей.
Непроницаемое «ядро истины» — как в ситуации с религией, национальной идентичностью или борьбой внутри общества — всегда окружено слоем интерпретаций, идеализаций, штампов и личных чувств. Практически важнейшим становится не столько строгое следование «учениям», сколько способность осознанно и с любовью реагировать на перемены, сомнения и неудобства.
Возникают неизбежные вопросы:
- Можно ли противопоставить ситуативной, субъективной справедливости нечто более устойчивое — этический закон, культурную традицию, или даже «живую» религиозную веру?
- Всегда ли внутренний рост и объемность жизни приходят через трудности и кризисы, или бывает, что спокойная «инерционная» обыденность тоже несет смысл?
- Где проходит грань между искренней ответственностью публичной фигуры перед обществом и простым стремлением не «нарушить волну» и остаться интересным?
- Не подменяем ли мы реальное со-бытие иллюзией обсуждений, постоянной медиа-рефлексией и вечной борьбой символов, забывая о простых человеческих поступках?
А главное: как нам научиться жить так, чтобы сохранять субъективную правду, не теряя эмпатии и уважения к чужому опыту — особенно в эпоху, когда бури событий и перемен с легкостью размазывают все смыслы по поверхности информационного океана?