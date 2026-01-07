Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/duq34a-yt2

В этом выпуске: рассказ об уникальных пещерных городах Крыма, таких как Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале, представляющих собой многослойные памятники истории от древности до Средневековья. Автор рассматривает архитектурные особенности этих скальных комплексов, включая жилые помещения, храмы с фресками и сложные хозяйственные системы для виноделия и сбора воды. Источники подчеркивают полиэтнический характер региона, где в разное время сосуществовали готы, византийцы, славяне и тавры, а также обсуждают роль этих крепостей в обороне границ Византии и княжества Феодоро. Особое внимание уделяется гипотезам о древнейшем происхождении подземных ярусов, которые могут быть связаны с глобальными климатическими катастрофами прошлого. Фильм снят по сценарию Армена Петросяна

