ПРЕДИСЛОВИЕ

В последней статье посвященной Концепции славянского мира и оси пяти стран под названием «Арийский пояс или Core 5?» мы докладывали, что «ось пяти стран» (США, Германия, Россия, Иран и Индия) в сравнении с «ключевой пятёркой» (C5) (США, Россия, Китай, Индия и Японии), это концепция будущего мира. Тогда как последнюю необходимо рассматривать как некое условное содружество стран «переходного периода», то есть настоящего исторического момента, когда страны «арийского пояса» еще не готовы возложить на себя ответственность за глобальную стабильность, будучи пораженные вирусом либерализма, сионизма и иудаизма вкупе, а Китай претендующий на «глобальное управление» несет «красную угрозу», призванную превратить «белый мир» в рабов, за которым нужно «присматривать», отдавая себе отчет в том, что усиление Китая есть следствие ослабления и США и России и Индии и Японии в концепте С5.

Как мы отмечали в последнем отчете, в рамках реализации концепции «арийского пояса» США должны пережить внутренние политические изменения, связанные с ликвидацией «сионистского лобби» внутри страны, как основы либерализма и стать «смотрящими» за странами западного полушария, таким образом ломая схему БРИКС, призванной при содействии клана Ротшильдов обеспечить Китаю возможность беспрепятственного проведения еврейского глобализма с «китайской спецификой».

Совершенно очевидно, что ключевые страны БРИКС, такие как Россия, Индия, Бразилия и ЮАР в данном концепте имеют лишь второстепенное значение, и играя роль «подтанцовки» для Китая, «ключевыми» являются лишь условно. Об этом свидетельствует в частности то, что страны «группы подтанцовки» за все 16 лет существования «неформального содружества» БРИКС не пережили такого же головокружительного экономического роста, как и Китай, если бы последние рассматривались поднебесной равными партнерами. И дело тут, надо отметить, не в Китае как таковом, а в его сегодняшних хозяевах (еврейских финансистах), курирующих все левые повестки в мире. Последним нужно усиливать лишь то, что гарантированно не вырвется из цепких лап еврейского спрута и выполнит свою роль в достижении еврейством мирового господства.

Именно поэтому мы пока не видим Китай в оси пяти стран «арийского пояса»: на данный момент приходится констатировать, что тот не только увяз в «красной повестке», но и зависим от финансовых махинаций представителей еврейского капитала, а потому несет потенциальную угрозу реализации концепции славянского мира и оси пяти стран.

Что же касается России, то 4 декабря 2025 в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, стремится ли он к возрождению Советского Союза, Путин утвердительно ответил: «Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели.», но последнее не означает, что Россия на данный момент готова стать полноценным участником «оси»: в стране, например, по-прежнему работает «британская сетка» призванная в том числе через ангажированных политологов давать «правильную», выгодную для Лондона трактовку мировых событий, работает жидо-масонское сообщество, дискредитирующее «идею свободы» и отравляющее сознание славянского этноса деградационным контентом, транслируемым по центральным государственным каналам, работают либеральные финансисты, уничтожающие экономику страны на основании рекомендаций таких еврейских контор как МВФ и ФРС. И этот список негативных моментов препятствующих достижению Россией суверенитета от глобалистов можно продолжать и далее, тогда как важно одно: России придется рано или поздно ли пережить внутреннюю трансформацию, чтобы стать полноценным участником оси пяти стран в рамках концепции славянского мира.

И пока Россия, согласно традиции, только «сосредотачивается», трампистские США уже действуют, приближая торжество мира арийского.

ВЕНЕСУЭЛА

Так по миру прокатилась волна публикаций касательно операции США в Венесуэле инициированной президентом Трампом. 3 января 2026 года американские военные напали на Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. «Захват Мадуро и военная операция США в Венесуэле вызвали мировой дипломатический раскол» – пишут еврейские СМИ, и называют действия Трампа "нарушением международного права" и "разрушением правовых табу", и даже "фашистским актом" захвата нефтяных ресурсов.

На данный момент сложно сказать насколько «жреческий центр» трампизма проникся нашей концепцией, но очевидно одно – последний действует в её русле.

Поскольку действия Трампа с наших позиций по отношению к Венесуэле есть акт и возвращения «старой Америки» о необходимости чего мы писали ранее в концепции (здесь явно прослеживается отсылка к доктрине Монро от 1823 года, провозглашенной задолго до нашествия сионистов в США), и в тоже время и акт следования курсом реализации концепта «арийского пояса», в котором мы отмечали, что США единственная страна в Западном полушарии способная и в силу своего географического положения и опыта цивилизационного строительства возглавить его страны.

Напомним, что суть доктрины Монро заключалась в следующем: американские континенты закрыты для европейской колонизации, любое вмешательство извне — угроза безопасности США.

Принимая к сведению, что Венесуэла долгое время «окучивалась» как Россией, так и Китаем, нужно признать действия Трампа весьма целесообразными и логичными, если учесть, что США после проведения полной «деСИОНизации» страны, о необходимости чего мы докладывали ранее, вынуждены будут уйти в соответствии с «доктриной Монро», концептуально согласованной с нашей «концепцией оси пяти стран», как из Ближнего востока, так и в целом из Восточного полушария – таков был наш замысел.

На практике же мы видим, что «доктрина Монро» Трампа реализуется в современных условиях как через лишение Китая источников энергии в стремлении их использовать в продвижении еврейского глобализма с «китайской спецификой», так и в разрушении политических связей Венесуэлы с её идеологическим, можно так сказать, союзником (Мадура придерживался коммунистических взглядов).

Как пишет журнал «Коммерсант»: «китайские нефтеперерабатывающие заводы - основные потребители нефти из Венесуэлы… на Китай приходится от 55% до 90% ежемесячного экспорта из Венесуэлы».

Это означает, что призывы глобалистов, использующие Китай как инструмент в реализации своих идей, касательно необходимости перехода к «зеленой энергетике», в рамках которой должен произойти как частность массовый скачок спроса на электромобили у потребителей является не более, чем уловкой, призванной уничтожить «нефтяное лобби» в отдельных странах, рассматривающее нефть как пока еще доступное средство, позволяющее проводить в некоторой степени независимую от глобалистов внешнюю политику на уровне своего панрегиона теми местными элитами, которые в условиях товарной экспансии Китая, когда экономики их стран не имеют высокой добавленной стоимости, вынуждены выживать как элитарии через продажу сырья.

В таком положении, как пример, находится Россия, низкий уровень промышленного потенциала которой не способен обеспечить независимость элит от глобалистких «хотелок», тогда как нефтедобыча - единственное, что позволяет «держаться на плаву», находясь под санкциями, наложенными на страну за её «неправильное поведение» с точки зрения мирового еврейства.

В этой связи, стоит напомнить, что приезд отца Илона Маска Эррола Маска в Москву 7 июня 2025 года для участия в «Форуме будущего 2050», на котором обсуждались перспективы многополярного мира, носил и разведывательный характер на предмет того насколько российские элиты глупы. Известно, что Илон Маск известный популяризатор в США электромобилей, и в некоторой степени тот склонен продвигать неосознанно глобальную «зеленую повестку» выгодную глобалистам, как и его отец.

На данный момент «зеленая повестка» не актуальна, поскольку призвана уничтожить национальный капитал стран конкурентов Китая, тогда как её поддержка ведет к усилению глобалисткого блока.

Поэтому, когда Путин после встречи с Эрролом Маском недоумевающе обмолвился о том, что обсуждался в том числе и как вопрос будущего отказ от нефти, стало понятно, что мировое еврейство будет провоцировать Трампа на наложение санкций в отношении стран, покупающих нефть у России, как минимум, чтобы сделать российские национально-ориентированные элиты более сговорчивыми и более управляемыми в отношении глобалистов.

Однако, «подковёрные договоренности» достигнутые в Анкоридже, которые до сих пор остаются в секрете, продолжают обеспечивать взаимопонимание между Путиным и Трампом и по сей день, несмотря на попытки сионистов использовать последнего как свою марионетку в деле подрыва этих договоренностей между национально-ориентированными элитами США и России.

Совершенно очевидно на данный момент, что и Путин, и Трамп осознают важность контроля над источниками «черного золота» в особенности в период перехода к Новому порядку, когда фаза горячей мировой войны еще не пройдена, а вся боеспособность армий мира так или иначе зависит от горючего топлива, как и в период Второй мировой войны.

Поскольку Новый порядок призван сделать страны «арийского пояса» суверенными от глобалистов и тем самым обрушить планы мирового еврейства в достижении ими мирового господства, отказ на данный момент от ДВС и нефти как основного источника энергии явился бы самоубийством для патриотических элит как США, так и России, в ситуации, когда мировой баланс сил еще не находится на стороне стран «оси».

Напомним, что в августе 2025 года Трамп, назвав возобновляемую энергетику "аферой века", раскритиковал период, когда Соединенные штаты поддерживали ее федеральными субсидиями и льготами. Тогда как о необходимости восстановлении энергетической независимости США, понятно, что за счет нефти, газа и атома, последний говорил неоднократно, продвигая повестку «энергетической сверхдержавы». Что также вписывается в «многополярность» оси пяти стран, где мы отмечали критерии, по которым страны «оси» должны были иметь и энергетическую базу достаточную, чтобы быть главами «панрегионов».

Так, если США овладеет венесуэльской нефтью, при этом используя и сырье замечательного штата Техас, то этого будет вполне достаточно по критерию энергобезопасности, чтобы стать лидером панрегиона «Западное полушарие» по крайней мере на период формирования Нового порядка.

Это понимает и мировое еврейство, поэтому долгое время Китай и Россия по линии «британской сетки» укрепляли связи с элитами Венесуэлы по части нефтедобычи, чтобы создать условия, при которых национально – ориентированные элиты США окончательно потеряв независимость (в том числе энергетическую) невольно стали бы действовать в русле интересов глобалистов, с одной стороны на улучшение положение Китая, а с другой стороны на ухудшение положения России.

Несомненно, операция Трампа в Венесуэле выгодна элитам, ориентированным на независимость России от глобалистов, поскольку «договорённости в Анкоридже» это союз между патриотами Вашингтона и Москвы, поэтому пробританская часть элит России будет осуждать действия Трампа в Венесуэле, ведь это создает проблемы продвижению еврейского глобализма с «китайской спецификой», который курирует Лондон, национально-ориентированная же часть возьмет курс на нейтралитет страны по текущему вопросу, как и в случае с Ираном в рамках «12-дневной войны». В данной ситуации МИД РФ должен выразить всего лишь обеспокоенность и не предпринимать никаких активных действий в отношении Венесуэлы. Китай должен уйти из Западного полушария, что еще больше развяжет руки патриотам США и России в достижении обоими странами суверенитета.

При этом Мадуро по линии российской разведки может быть тайно экстрадирован в Россию, как и в свое время Асад.

ИРАН

На фоне операции США в Венесуэле в рамках реализации концепции «арийского пояса», не менее интересные события разворачиваются на данный момент и в Иране.

С 28 декабря в этой стране продолжаются массовые протесты, вызванные сложной экономической ситуацией и недовольством действиями правительства в связи с резким падением курса риала. Сначала на улицы вышли уличные торговцы, к которым позже присоединились студенты университетов.

Напомним, что те же «студенты университетов» в 1979 году привели к власти аятолл.

Что интересно, как пишет «Коммерсант»: в ходе беспорядков в разных регионах страны протестующие устраивали акции сожжения Корана и национального флага, нападали на мечети и выкрикивали угрозы в адрес лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи, стоящего над президентом на вершине пирамиды иранской власти.

Кроме того, некоторые информационные издания отмечают, что дополнительными факторами, спровоцировавшими протест населения страны, которые не смог своевременно нейтрализовать режим стали продолжительная засуха, добавленные санкции и отток инвестиций в связи с двенадцатидневной ирано-израильской войной.

Дональд Трамп еще летом 2025 года на фоне разразившего ирано-израильского кризиса неоднократно заявлял о необходимости смены режима в Иране.

Тогда в одном из докладов, посвященных Концепции славянского мира и оси пяти стран мы отмечали, что условием выживания персов является смена режима на правоконсервативный с восстановлением либо власти шаха, либо иной власти способной сделать зороастризм национальной религией. Все наши доводы сводились лишь к одному: вывести Иран, как одну из стран «арийского пояса» из сценария оказаться в роли ответчика за весь арабский мир в стремлении Англии получить контроль над Ближним востоком через ликвидацию Израиля и восстановление легитимности Палестинского государства.

Тогда мы отмечали, что представители режима аятоллы понимают они это или нет, так или иначе будут действовать в русле британских интересов: являясь пешками в чужой игре, подведут Иран к самоуничтожению по типу Ирака или Ливии.

В нашем концепте мы утверждали, что ликвидация режима «стражей исламской революции» в Иране выведет последний в позицию нейтральной страны в противостоянии между сионизмом в лице Израиля и исламизма в лице арабского мира, который могла бы возглавить как Саудовская Аравия, так и Турция. Это естественным образом убережет персов от уничтожения в случае горячего противостояния и сохранит инфраструктуру и памятники древности Ирана.

Далее мы прогнозировали, что при столкновении сионизма и исламизма в фазе горячей войны по итогу обе доктрины будут запрещены на международном уровне как экстремистские. При этом и евреи, и арабы окажутся в состоянии кающихся, что приведет к созданию совместного палестино-израильского государства без претензии последнего на доминирование в зоне Ближнего востока, тогда как Иран после соответствующих преобразований окажется готовым в составе «арийского пояса» стать «смотрящим» за ним.

При этом нужно отметить, что известная еще с 1937 года идея «Великого Израиля», о которой неоднократно заявлял президент Израиля Нетаньяху как о внешнеполитической стратегии страны на Ближнем востоке, так и нереализуемая в самые лучшие годы США, сегодня тем более не может быть реализована. С одной стороны, потому, что США уйдут в соответствии с доктриной Монро, которую Трамп 3 января назвал «доктриной Донро», в Западное полушарие, а Англия будет добиваться ликвидации Израиля, в рамках усиления арабского мира на Ближнем востоке и своего присутствия на нём.

Нам же, потенциальным странам «арийского пояса», требуется наоборот не допустить усиления арабского мира на Ближнем востоке, а значит и Лондона с Китаем. С другой же стороны обеспечить повышение влияния деисламизированного Ирана на страны Ближнего востока, так, чтобы и Англия и арабский мир, оказались нейтрализованными по итогу. При этом контроль над источниками как арабской нефти, так и иранской через Иран оказался бы в руках антикоммунистического блока в лице пяти стран оси: США, Германии, России, Ирана и Индии, что несомненно отчасти подрывает планы мирового еврейства и Китая по реализации мировой гегемонии, как, впрочем, и операция в Венесуэле.

В данном случает, надо отметить, решается и пресловутый «еврейский вопрос» в рамках которого евреи стран Европы, США, России и Украины, покидают их, переселяясь в новое палестино-израильское государство. Конфликт на Украине решается при этом в пользу установления Славянского царства, о чем мы писали ранее в докладах посвященных российско-украинской войне.

Тогда как в случае успешной смены режима в Иране аятолла Хомейни несмотря быть может на искреннее желание сделать жизнь населения Ирана лучше, в виду опаски быть использованным Британией покинет пост и по линии российской разведки получит политическое убежище в России.

В заключении хочется добавить, что наша концепция может быть реализована только в случае единого понимания глобальных процессов, происходящих на наших глазах представителями «жреческих центров» каждой из потенциальных стран «арийского пояса» и согласованных действий между ними. При этом каждая из стран «оси» должна адаптировать свою систему управления под нужды управления вверенным ей «панрегионом».

На этом очередной экскурс в концепцию славянского мира и альянса пяти стран завершён, но будет далее рассмотрен в следующих статьях.

В контакте с вами было славяно-арийское жречество. До скорых встреч!