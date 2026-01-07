Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицин. Мы разбираем книгу Оэна Маршала «Цифровое исцеление». Книга тонкая, но поднимает вопросы, от которых становится не по себе. Медицина, какой мы её знали 100 лет, умирает. На смену Земскому доктору Чехова приходит холодный код нейросети.

00:00 — Вступление, о формате и теме

00:00:18 — Книга короткая: что в ней полезного

00:00:56 — Телемедицина → цифровая медицина: как это менялось

00:02:08 — ИИ как система поддержки решений врача

00:03:59 — Роботы-медсёстры и дефицит персонала (кейсы Японии)

00:05:08 — Доверие: врач, «гугл» и нейросеть

00:06:19 — Специализация медицины: роль врача общей практики

00:08:28 — Лапароскопия и роботохирургия: зачем и как

00:09:18 — Главный узел: дифференциальный диагноз и стратегия лечения

00:09:37 — Пример: диабет 2-го типа и ответ нейросети

00:11:01 — Дисклеймеры: ИИ как помощник, а не «врач»

00:12:27 — Регенеративная медицина и искусственные органы

00:13:14 — Аналогии «мозг ↔ программы ИИ»

00:14:02 — Публикаций слишком много: зачем агрегаторы знаний

00:15:21 — Обучение медиков, симуляции и «цифровые двойники»

00:16:50 — Электронные карты: приватность vs спасение жизни

00:17:06 — Что такое «цифровой двойник» пациента

00:17:25 — Разные стратегии лечения: как выбирать

00:18:10 — Жанр книги: научпоп, не учебник

00:19:24 — Темы, на которые хватило бы отдельных книг

00:20:10 — Итог Лисицына: полезно, но поверхностно

