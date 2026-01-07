Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии

К 2040 году на планете будет более 4 миллиардов роботов, а ИИ, возможно, начнет принимать участие в управлении миром. О демографическом кризисе, о поколении, верящему искусственному интеллекту, об интеллекте естественном и науке думать, о когнитивных войнах и рисках применения ИИ в армиях, о том, какая экономика будет после выброса миллиардов людей на улицу, о касте пролов и касте правящих и будут ли универститеты-монастыри для элиты, о неразбуженных людях и британских ткачихах говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров

Комментарий редакции

Ключевые тезисы и анализ беседы:

1. Искусственный интеллект как попытка "сыграть в Бога": метафизика прогресса

- Основная линия рассуждения касается сравнения христианской истории воплощения — когда Бог становится человеком ради спасения — с техно-оптимизмом современной эпохи, где человек стремится "превзойти" Бога, создав себе "искусственного Бога" через ИИ и роботизацию.
- Истоки этого техно-оптимизма вытягиваются ещё из средневековых споров об инженерии как о средстве противостояния злу, и далее — в эпоху Просвещения, позитивизм и миф прогресса XX века.
- Возникает параллель между религиозными надеждами на спасение и верой в технологическое "спасение" человечества: желание решить все базовые, в том числе духовные, проблемы через усовершенствование материи.

Аналогия: Здесь оправдано сравнивать идею "сингулярности" (как светского апокалипсиса) с религиозной мечтой о новом небе и новой земле, где исчезают страдания и несовершенства. Но воплощённая технология, по мысли философа, теряет из виду ключевой элемент — человеческое сердце, волю, чувства.

2. Граница между прогрессом и обожествлением технологии

- Границы допустимого проходят не по самим технологиям (лекарства, роботы, ИИ), а по смысловому наполнению: если прогресс становится целью и средством решения внутренних страстей и антропологических вопросов, то это ловушка.
- Иллюзия — что изменив внешние условия (сытость, комфорт, алгоритмическое управление), можно избавить людей от зависти, злобы, одиночества. Пример с провальными программами по повышению рождаемости: сверхрациональные стимулы не работают без глубинной мотивации (доверие, любовь, ценность личности).

3. Потеря субъектности и риски когнитивной зависимости от ИИ

- Бурное распространение ИИ сопровождается "чаще не своим" мнением машины, а зеркалированием взглядов пользователя или "общественных трендов".
- Пользоваться современным ИИ эффективно может только хорошо подготовленный человек, способный отличить абсурд от здравых идей — т.е. субъект с устоявшейся картиной мира, умеющий сомневаться и проверять.
- "Ловушка студентов": автоматическая вера ИИ ведет к потере самостоятельности мышления, к вымыванию собственной субъектности и уязвимости к манипуляции — и не только информационной, но и политической, социальной.

Аналогия: Подобно тому, как изобретение письменности лишило людей тренировки памяти, массовое распространение ИИ ведет к "передаче" способности обрабатывать информацию, теряя волю, навык критического анализа.

4. Политическая, этическая и культурная уязвимость

- ИИ не нейтрален: национальные, политические и этические установки разработчиков и заказчиков создают новые формы манипуляции общественным сознанием (пример — разные мировоззренческие "оттенки" американских и российских ИИ).
- При чрезмерной передаче решений ИИ возникает риск деградации мышления и передачи власти не людям, а управляющим алгоритмами ("кем будет владеющий ИИ — государство, корпорация, элита?").

5. Проблема творчества и досуга: иллюзии и обезличивание

- Возникла парадоксальная ситуация, когда ИИ подменяет не столько рутинный труд, сколько "творческие" процессы — искусство, написание текстов, музыку, работу с идеями.
- Это, по мнению Павла Щелина, результат того, что мы в значительной степени сами занимаемся не творчеством, а рекомбинаторикой и симуляциями, выдавая их за творчество.
- От ИИ невозможно ждать появления настоящей новизны, потому что ему неведомы "страдания поиска", волевой порыв, "разговор с вечностью", на который способен человек.

6. Социальные и экономические вызовы: конец капитализма, вызов субъектности

- Технологическая революция реально ставит под сомнение экономические основы: если роботы и ИИ способны вытеснить миллиарды людей из производственной сферы, прежние модели распределения благ рушатся.
- На повестке — два сценария:
- Социал-дарвинистский (урезание населения и элитарное распределение благ по принципу власти);
- Гуманистический — ставка на воспитание "сверхсубъекта": людей, способных сохранять человеческое достоинство, волю, творческое начало, несмотря на технологические соблазны.

Аналогия: Пример с частными школами или элитарными “монастырями” — попытка воспитывать субъектность только для “элиты” не сработает: соблазны и деградация межклассовых границ распространяются внутрь любых привилегированных сообществ. Только массовое возвращение к этическому и личностному воспитанию может дать реальный результат.

7. Власть, иерархии и собственность: философия неравенства

- Вопрос о собственности на средства производства ИИ неизбежно переходит в вопрос о власти: кому реально принадлежит управление, тот и определяет условия жизни для остальных.
- Иллюзии "общественного контроля" или "распределённого счастья" неустойчивы, если не стоит задача формирования общей любви, доверия и ответственности.
- Революционное преобразование мира оказывается безосновательным, если оно повторяет игру в "быть как…" без внутренней готовности к ответственности.

8. Главный вызов — что значит быть человеком среди машин

- Фундаментальным вопросом остаётся вопрос о природе человека: что такое разум, дух, воля, любовь, способность к творчеству — и возможно ли эти качества симулировать алгоритмом?
- Настоящий вызов — не победить “машину”, а не утратить человеческое в себе в мире всеобъемлющей автоматизации.

Практические и философские выводы:
- Технологии — инструмент, но не могут быть лечением от внутренних человеческих проблем (страстей, одиночества, духовного поиска).
- Главный риск ИИ — не столько потери рабочих мест, сколько размывание субъектности и утрата навыка самостоятельного мышления.
- Критически важно развивать способность к самостоятельному мышлению, рефлексии, осознанному выбору, внутри- и межличностному доверию.
- Технологический прогресс может оказаться ловушкой без возрождения этического и творческого измерения человека.

Открытый вопрос для размышления:

Если истина всегда субъективна и технологические инструменты делают ещё сложнее её различение, каким образом каждому из нас искать и сохранять подлинную человечность — способность к любви, самостоятельному размышлению, творчеству — когда всё вокруг подталкивает к подражанию, симуляции и делегированию собственной воли машинам? Не становится ли главной задачей не создание сверхразума снаружи, а сохранение (или рождение) подлинного разума — и сердца — внутри себя?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/80520aad6a24dc84821f98fe964f279f/
