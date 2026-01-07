К 2040 году на планете будет более 4 миллиардов роботов, а ИИ, возможно, начнет принимать участие в управлении миром. О демографическом кризисе, о поколении, верящему искусственному интеллекту, об интеллекте естественном и науке думать, о когнитивных войнах и рисках применения ИИ в армиях, о том, какая экономика будет после выброса миллиардов людей на улицу, о касте пролов и касте правящих и будут ли универститеты-монастыри для элиты, о неразбуженных людях и британских ткачихах говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:

на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo

на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Telegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo