Первый выпуск нового цикла «Бросок Тигра» с историком Иваном Мизеровым! Цикл основан на новой книге Ивана «Бросок тигра: стратегическое наступление и экспансия Японской империи на Тихом океане» и посвящён теме, которая в России часто остаётся в тени европейских событий.

В первой серии вы узнаете:

— Как и почему маленькая островная Япония бросила вызов США и Великобритании

— Стратегия «катай кассен»: почему японский флот готовился к одному решающему бою, которого так и не случилось

— Нефть, сталь и честь: как зависимость от ресурсов толкнула Японию к войне

— Роль Китая: почему «китайский инцидент» стал для Японии стратегической ловушкой

— Гений и фатализм: адмирал Ямамото и его план атаки на Перл-Харбор, который с самого начала был обречён

Это не просто военная история. Это анализ экономики, политики и менталитета, которые привели к самому масштабному противостоянию на Тихом океане. Продолжение цикла доступно на наших платных платформах:

00:00 – О чём будет новый цикл «Бросок Тигра»

01:48 – Почему важно изучать азиатский театр Второй мировой

04:41 – «Бросок Тигра»: масштаб японской стратегической кампании

09:59 – Экономическая ловушка: почему Японии нужны были колонии

14:19 – Психологическая травма нации: унижение на Вашингтонской конференции

20:36 – Внутренний кризис: как землетрясение и долги толкнули к экспансии

25:58 – Военная доктрина: почему флот готовился к одному генеральному сражению

32:55 – Технологические инновации: уникальные торпеды и ночные атаки

40:39 – Качество против количества: как японцы готовили моряков

44:56 – Политизация армии: военные тайные общества и «инцидент» в Маньчжурии

52:46 – Китайская война: стратегический тупик Японии

01:00:37 – Шок от пакта Молотова-Риббентропа и давление США

01:08:14 – Ультиматум, который Япония не могла принять

01:12:29 – Роль адмирала Ямамото: гений, который не хотел войны с США

01:20:56 – Реалии 1941 года: почему у Японии не было шансов на победу

01:24:08 – Истинная цель атаки на Перл-Харбор

01:29:45 – Заключение: война, которую начали, не веря в победу