Венесуэла пала: конец режиму Мадуро. США захватят всю нефть? СМИ трубят о падении режима Мадуро и заявляют, что США взяли под контроль нефть Венесуэлы, чтобы обрушить мировые цены. Но так ли это на самом деле? Борис Марцинкевич раскрывает шокирующую правду: нефтяная инфраструктура страны полностью разрушена и требует миллиардных инвестиций, а не громких заявлений. Вы узнаете, почему Америка не сможет быстро нарастить добычу, и какие юридические ловушки ждут американцев. Способна ли нефть Венесуэлы в заменить ресурсы из России? Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Венесуэла пала: США положили КОНЕЦ режиму Мадуро

01:00 Запасы. Сколько нефти у Венесуэлы на самом деле?

02:11 Коллапс экспорта: Как остановка добычи повлияет на мировой рынок?

03:07 Реальность против обещаний: Политический блеф США?

04:11 Первый маркер перемен: Почему Минфин США держит ключ?

05:07 Chevron: Реальные темпы роста добычи в Венесуэле

05:59 Скрытая проблема нефтяной отрасли Венесуэлы

07:12 Логистический кошмар: Проблемы добычи сверхтяжелой нефти

08:12 Сколько лет нужно для восстановления добычи в Венесуэле?

09:31 Риски для России: Что будет с долгами Венесуэлы?

11:36 Битва за CITGO: Как судебные споры блокируют активы

14:45 Итоги и подписка

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru

Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru

ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #сша #россия #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new #украина #venezuela #maduro #usa