Уроки Казахского: Протесты, Нефть, Большая игра // По-живому

Переслано от: Константин Сёмин

Классовая борьба в Средней/Центральной Азии.
Вспоминаем события января 2022 года вместе с Алибеком Тасыбековым, участником марксистского движения Qyzyl Tu (“Красное Знамя”)
Комментарий редакции

Ключевые тезисы обсуждения

1. Национальный вопрос и идентичность в постсоветском Казахстане и России
- В интервью обсуждается рост национализма, расслоение общества по языковому и племенным признакам, усиление ксенофобии как в Казахстане, так и в России.
- Национальный вопрос становится инструментом манипуляции заинтересованных элит и внешних империалистических сил (США, Китай, Турция, Россия).
- Отмечается усиливающаяся расколотость казахстанского общества: пророссийский "левоохранительский" сегмент (обычно старшее поколение), западно-ориентированный либеральный городской класс, казахоязычное (часто бедное, апатичное или националистическое) население.

2. Роль внешних игроков и конкуренция капиталов
- Казахстан — арена пересечения интересов крупных держав: Китай, США, Россия, ЕС, Турция.
- Элита, по словам спикера, старается «сидеть на всех стульях», балансируя между влиянием разных стран, что порождает хрупкий внутренний консенсус.
- Январские протесты 2022 рассматриваются не только как народное недовольство, но прежде всего как столкновение интересов групп казахстанского капитализма (с разной внешней ориентацией), воспользовавшихся спонтанным протестом.

3. Классовые протесты и манипуляции
- Большая часть рабочих демонстраций на западе Казахстана, по мнению гостя, обслуживает интересы среднего звена капиталистов (борьба за подряд и контракты), а не является подлинным проявлением классового сознания.
- Подлинные рабочие инициативы в прошлом были активно подавлены (например, после событий в Жанаозене).
- Современное "классовое сознание" сильно уступает клановой или криминальной самоидентификации; популярность криминальных лидеров и проповедников выше, чем марксистских лидеров.

4. Культурно-языковая динамика и проблема преемственности
- Массовое разделение на "казахоязычных" и "русскоязычных" казахстанцев, каждый сегмент существует практически в своей вселенной культуры, информации и ценностей.
- Усиливается тренд исламизации (часто поверхностной, как мода, а не глубокая религиозность), что становится новым фактором идентичности.
- Стремительно популяризируются трендовые религиозные практики и традиционные ценности, вытесняя прежние идеологические маркеры.

5. Задача марксистских и левых организаций
- Левые пытаются говорить на языке «обывателя», использовать современные медиа и создавать "агитационные воронки", чтобы постепенно вовлекать новых людей.
- Подкрепляется идея необходимости постоянной работы "в долгую", даже в условиях апатии и отсутствия широкого классового движения.
- Организациям остро не хватает кадров, способных работать на казахском языке и позиций среди реальных низов.

6. Реалии агитации и самоидентификации
- Классовое движение сегодня хронически слабое; левые чаще занимаются просветительством, создавая инфраструктуру будущего, чем непосредственной революционной практикой.
- Активисты сталкиваются с обвинениями "еретиков" со стороны верующих и "предателей нации" со стороны националистов — типичный опыт для маргинализированных интеллектуалов в период "идейной турбулентности".
- Отражается кризис идентичности, двойственность опыта: например, коммунист из привилегированной семьи, топ-менеджер, который чувствует классовую несправедливость именно из-за собственного разнообразного опыта.

7. Критика поверхностной рефлексии и идеализации
- Исподволь критикуется абстрактный догматизм — будь то левый, националистический или религиозный.
- Подчеркивается важность самокритики, постоянного обучения у предшественников и поиска новых, гибких форм работы с обществом.
- Идея о том, что дискуссия, раздражение, противоречие и даже внутренние разногласия — это не изъян, а двигатель роста.

---

Практические выводы и философские размышления

- Казахстан и Россия — сегодня пример того, как в обществах на постсоветском пространстве нарастание конфликтов идентичностей пересекается с экономическим неравенством, "битвой капиталов" и внешним влиянием.
- Национализм, ксенофобия, религиозная мода представляют собой не самостоятельные явления, а скорее, отражение глубинного кризиса идентичности и ответа на социальную неустроенность.
- Классовые, национальные, клановые или религиозные линии разделения слишком сложны, чтобы их можно было объяснить одной схемой — они постоянно переплетаются, и любая попытка создать "простую" истину будет неадекватна реальности.
- Механизм, когда элита ищет баланс между центрами силы, скрывает внутреннюю хрупкость: социальный договор зиждется на апатии и фрагментированности низов; но каждое потрясение (экономическое, политическое, идеологическое) способно дать новый взрыв.
- Для марксистских активистов и левых существует экзистенциальная дилемма: работать на перспективу, не имея надежды на мгновенный отклик, и одновременно быть готовыми к гибкому, эмпатичному диалогу, чтобы не превратиться в очередную "секту для посвящённых".
- Преобразование политической или классовой адаптации к современным условиям требует умения вести диалог за пределами своего "идеологического пузыря" и одновременно быть самокритичным, не впадая в догматизм.
- Как отмечено в беседе, передача исторической и философской традиции требует осмысленной преемственности — иначе история превращается в набор мифов, которые легко использовать для манипуляции массами.
- В контексте повсеместной цифровизации, появления блогеров-криминальных авторитетов и трендовых религиозных лидеров сама борьба за умы становится битвой стилей, "фрейминга" и авторитета — кто убедительней транслирует смысл и надежду на будущее, даже если этот смысл примитивен.

---

Открытый вопрос

Можно ли найти способ подлинного диалога между столь разобщёнными слоями общества, когда даже язык, идентичность, историческая память и культурные коды не совпадают — или любая попытка навязать "общую истину" лишь усилит разломы, порождая новые иллюзии? Должны ли мы искать универсальные формулы, или принять неизбежность субъективности и работать с теми конкретными истинами, которые возникают на пересечении личного опыта и исторического контекста?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tr2WdY3dk10
