1. Оптимизм вопреки проблемам:
В преддверии праздников автор предлагает взглянуть на итоги 2025 года с оптимизмом, отметив позитивные изменения несмотря на наличие множества проблем в мире и в России.
2. Крах либерального глобализма и провал цифрового «дивного мира»:
- Автор отмечает, что в ближайшей перспективе миру не грозит реализация проекта «цифрового концлагеря» и триумф либерального глобализма.
- Подчеркивается, что попытки построения глобалистского общества, подчинённого элите, потерпели поражение, а эти тенденции были причиной многих российских бед последних десятилетий.
- Россия сыграла ключевую роль в срыве этого сценария.
3. Смена роли США в мире и снижение их безраздельного влияния:
- Однополярный мир с США во главе уходит в прошлое; даже в американских стратегических документах признается, что гегемония — ошибочный путь.
- Появляется новая модель: США претендуют на роль «главного рекетира», но их попытки навязать свою волю ослабевают. Примеры — Индия, Китай, Бразилия и другие страны, не подчинившиеся давлению.
- Материал отмечает, что многополярность не гарантирует справедливости, но сокращает возможности тотальной эксплуатации со стороны одного «центра силы».
4. Россия и украинский кризис:
- Провал попытки навязать России невыгодный мир, который ставил бы ее в зависимость от США.
- Ведутся переговоры на условиях России; информационные утечки прекратились, что свидетельствует об изменении баланса силы.
5. Изменение отношения к ЕС и его ослабление:
- Европейский союз теперь воспринимается в России как угроза, а не как образец.
- Внутри ЕС существует открыто сформулированная цель — расчленение России.
- США теперь видят в ЕС конкурента и прямо или косвенно ведут курс на его ослабление и даже ликвидацию как единого политико-экономического игрока.
- Последствия: ЕС утратил экономическую мощь по сравнению с США, потерял субъектность в мировых переговорах, особенно по вопросам Украины.
6. Роль России как субъекта истории:
- Подчеркивается, что именно твердость России не позволила реализоваться целому ряду разрушительных для мира и самой России сценариев — будь то цифровой тоталитаризм, победа либерального глобализма, ограбление Европы в интересах США, либо окончательная утрата Россией самостоятельной роли.
- Заявляется, что вклад в это достижение внесли миллионы обычных людей, честно выполняющих свою работу.
7. Человеческая история — пример эмиграции и укоренения:
- Завершает видеоряд личная история русского эмигранта в Париже через воспоминания художника Фалька — о тоске по родине, адаптации, потере языковой связи детей с традицией, двойственности идентичности.
- Здесь всплывает мотив исторической судьбы, памяти, неразрывной связи индивидуального выбора с историческими катаклизмами.
---
Философский анализ и выводы:
В этом видео, если углубиться за политическую конъюнктуру, становится заметным вечное напряжение между универсальным и локальным, между проектами «нового дивного мира» и судьбами отдельных людей.
С одной стороны, ситуация иллюстрирует, как на смену одному глобальному идеалу (либеральный глобализм, цифровой тоталитаризм) приходит более расслоённая, многополярная реальность. Это не гарантирует справедливости и гармонии, но препятствует догматизации абсолютного центра силы. Как в психологии, в мире возвращается пространство для многоголосия, пусть и несовершенного.
С другой стороны, звучит важная мысль: большие исторические перемены складываются из действий обычных людей, не только политиков или военных. Подобно тому, как в нейронных сетях глобальный результат строится на результате локальных взаимодействий, так и исторические итоги рождаются из множества выборов и усилий малых людей — учителя, инженера, художника, крестьянина.
Из рассказа о русском поваре в Париже вырастает параллель: укоренённость и тоска (традиция и идентичность) — так же важны для нации и мира, как и для отдельно взятого человека. Глобализм стремится к обобщению и контролю, но дух (история, язык, внутренняя культура) не всегда поддаются программированию — они живут вопреки схемам.
Позитивные итоги по сути заключаются не столько в триумфе конкретной политики, сколько в живучести и сложности самой жизни, которая постоянно ускользает от великих планов, будь то давно минувший «серый Париж» или неудавшийся единый порядок XXI века.
---
Практические смыслы:
- Ключевой успех — сохранение возможности для многообразия и самостоятельных путей развития (как стран, так и людей).
- Персональная вовлечённость во "внешние" достижения общества оказывается не менее значимой, чем формальные политические победы.
- Страхи перед грядущим абсолютизмом зачастую оказываются преувеличены: система всегда сложнее своих планировщиков.
---
Открытый вопрос для размышления:
В свете всего сказанного, не является ли истинная устойчивость — не в претензии на мировую универсальность, но в способности уважать частное, ценить локальное и индивидуальное — в истории, в культуре, в человеческом выборе? Можно ли научиться извлекать оптимизм не из краха «вечных врагов», а из способности общества и отдельного человека сохранять глубину и искренность в условиях исторических бурь?
