❗️Новый 2026-й год начал без смазки. И почему-то «никто абсолютно никто» не обратил внимание, что нападение на резиденцию Путина, похищение Мадуро и вооруженные протесты в Иране с угрозами аятолле Хомейни это звенья одной цепи. Глобалисты перешли в атаку по всем фронтам.

При этом представитель мирового глубинного правительства Рубио окончательно перехватил управление в США, а Трамп с удовольствием лег под глобалистов и не дергается. В качестве утешительного приза дедушке нарисовали два пафосных плакатика в соцсетях в стиле капитана Америки, пощекотали его гордыню, надев ему лавровый венок победителя, и пообещали отдать столь вожделенную Нобелевскую премию мира из рук лидерки венесуэльского протеста Мачадо. Примечательно, что в эти же дни было совершено нападение на дом вице-президента Вэнса, лидера «другой (христианской) Америки», которому глобал-сатанисты таким образом послали недвусмысленный сигнал, чтобы тот не мешался под ногами или в противном случае иначе будет убит также как Чарли Кирк, что мы также уже прогнозировали.

Основным проектом нового мирового порядка выбраны секретные протоколы к доктрине Монро с возвращением мировой гегемонии США – «Вавилона великого, матери блудницам и мерзостям земным». Помнится, как год назад все весело смеялись над «тележкой покупок» Трампа, в которой была Панама, Мексика, Гренландия и Канада, и только мы не смеялись, ещё тогда разглядев в ней абсолютно хищническую доктрину глобальной военной экспансии. Только мы писали, что «миротворец Трамп» приходит для подготовки Большой войны.

Сегодня все тайное стало уже явным – Трамп публично озвучивает претензии на мировое господство, объявляя Западное полушарие вместе с Латинской Америкой, Канадой и Гренландией своим задним двором и зоной безопасности, над которой разворачивают «Золотой купол». При этом из Восточного полушария американцы уходить не собираются, потому что, оставаясь на своем островке безопасности за «красивыми и большими океанами», они готовят погрузить весь евразийский континент и оставшийся мир в крупнейшую в мировой истории войну, за счет которой они уничтожат своих геополитических соперников, решат свои финансовые проблемы и установят мировую гегемонию.

Для нас же наступает момент истины. На решение вопроса с гегемонией в Западном полушарии и подготовки войны на евразийском континенте глобалисты отводят сами себе 3 года. Единственный и последний вариант отложить неизбежную войну с запущенным обратным отсчетом – сломать их планы на Западе, начав игру на встречном курсе в Латинской Америке. Вместе с Китаем или без него. Лучшего, да и вообще другого случая, воспользоваться анти-гринго волной в ЛА после абсолютно вопиющего похищения Мадуро, всколыхнувшего всех, не будет. Для нас это уже вопрос не безопасности, а выживания. Если мы не навяжем США сопротивление в Латинской Америке, создав там реальную и боеспособную антивашингтонскую коалицию – мы, как в той поговорке «получим и войну, и позор», и не сможем даже украинский кейс решить.

Сейчас в Латинской Америке нашу репутацию буквально втаптывают в грязь, нас там обнуляют, смеясь над нашим ПВО. Но мы можем перехватить инициативу и перевернуть доску, использовав силу соперника против него самого – нам нужно отзеркалить ситуацию с Украиной и усилить военное сотрудничество со странами Латинской Америки, отправив им самое современное оружие, способное создать реальные проблемы Вашингтону. США поставляет вооружение Украине, и тут, как говорят американцы нам «ничего личного и только бизнес», ну ок, а мы поставляем оружие в Латинскую Америку, и это тоже просто бизнес – играем по вашим же правилам.

Только через эту управляемую и вполне обоснованную встречную эскалацию возможно сейчас решить проблему Украины и отложить Большую войну с Европой, назначенную на 2030. Остановить пламя мировой войны можно только встречным палом. Однако действовать нужно смело, временной коридор для этого небольшой, и другой возможности нам никто не предоставит. Сейчас нужны не слова «решительного осуждения», а решительные действия – и на Украине, и в Латинской Америке.