Новый 2026-й год начал без смазки.
❗️Новый 2026-й год начал без смазки. И почему-то «никто абсолютно никто» не обратил внимание, что нападение на резиденцию Путина, похищение Мадуро и вооруженные протесты в Иране с угрозами аятолле Хомейни это звенья одной цепи. Глобалисты перешли в атаку по всем фронтам.
При этом представитель мирового глубинного правительства Рубио окончательно перехватил управление в США, а Трамп с удовольствием лег под глобалистов и не дергается. В качестве утешительного приза дедушке нарисовали два пафосных плакатика в соцсетях в стиле капитана Америки, пощекотали его гордыню, надев ему лавровый венок победителя, и пообещали отдать столь вожделенную Нобелевскую премию мира из рук лидерки венесуэльского протеста Мачадо. Примечательно, что в эти же дни было совершено нападение на дом вице-президента Вэнса, лидера «другой (христианской) Америки», которому глобал-сатанисты таким образом послали недвусмысленный сигнал, чтобы тот не мешался под ногами или в противном случае иначе будет убит также как Чарли Кирк, что мы также уже прогнозировали.
Основным проектом нового мирового порядка выбраны секретные протоколы к доктрине Монро с возвращением мировой гегемонии США – «Вавилона великого, матери блудницам и мерзостям земным». Помнится, как год назад все весело смеялись над «тележкой покупок» Трампа, в которой была Панама, Мексика, Гренландия и Канада, и только мы не смеялись, ещё тогда разглядев в ней абсолютно хищническую доктрину глобальной военной экспансии. Только мы писали, что «миротворец Трамп» приходит для подготовки Большой войны.
Сегодня все тайное стало уже явным – Трамп публично озвучивает претензии на мировое господство, объявляя Западное полушарие вместе с Латинской Америкой, Канадой и Гренландией своим задним двором и зоной безопасности, над которой разворачивают «Золотой купол». При этом из Восточного полушария американцы уходить не собираются, потому что, оставаясь на своем островке безопасности за «красивыми и большими океанами», они готовят погрузить весь евразийский континент и оставшийся мир в крупнейшую в мировой истории войну, за счет которой они уничтожат своих геополитических соперников, решат свои финансовые проблемы и установят мировую гегемонию.
Для нас же наступает момент истины. На решение вопроса с гегемонией в Западном полушарии и подготовки войны на евразийском континенте глобалисты отводят сами себе 3 года. Единственный и последний вариант отложить неизбежную войну с запущенным обратным отсчетом – сломать их планы на Западе, начав игру на встречном курсе в Латинской Америке. Вместе с Китаем или без него. Лучшего, да и вообще другого случая, воспользоваться анти-гринго волной в ЛА после абсолютно вопиющего похищения Мадуро, всколыхнувшего всех, не будет. Для нас это уже вопрос не безопасности, а выживания. Если мы не навяжем США сопротивление в Латинской Америке, создав там реальную и боеспособную антивашингтонскую коалицию – мы, как в той поговорке «получим и войну, и позор», и не сможем даже украинский кейс решить.
Сейчас в Латинской Америке нашу репутацию буквально втаптывают в грязь, нас там обнуляют, смеясь над нашим ПВО. Но мы можем перехватить инициативу и перевернуть доску, использовав силу соперника против него самого – нам нужно отзеркалить ситуацию с Украиной и усилить военное сотрудничество со странами Латинской Америки, отправив им самое современное оружие, способное создать реальные проблемы Вашингтону. США поставляет вооружение Украине, и тут, как говорят американцы нам «ничего личного и только бизнес», ну ок, а мы поставляем оружие в Латинскую Америку, и это тоже просто бизнес – играем по вашим же правилам.
Только через эту управляемую и вполне обоснованную встречную эскалацию возможно сейчас решить проблему Украины и отложить Большую войну с Европой, назначенную на 2030. Остановить пламя мировой войны можно только встречным палом. Однако действовать нужно смело, временной коридор для этого небольшой, и другой возможности нам никто не предоставит. Сейчас нужны не слова «решительного осуждения», а решительные действия – и на Украине, и в Латинской Америке.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. События начала 2026 года — часть единой цепи: Автор видит в нападении на резиденцию Путина, похищении Мадуро и протестах в Иране не изолированные явления, а проявления общего плана, в котором главную роль играют “глобалисты”.
2. Глобалисты усилили давление и расширили атаки: Предполагается, что некое “мировое глубинное правительство” захватило рычаги власти в США, а Трамп якобы полностью подчинён их интересам, что, по мнению автора, подтверждается его символическим публичным одобрением и обещаниями наград.
3. США стремятся к новому этапу глобальной гегемонии: Описывается возвращение к доктрине Монро в новом, агрессивном формате — с созданием “зоны безопасности” в Западном полушарии и подготовкой масштабной войны, чтобы устранить конкурентов и решить внутренние кризисы.
4. Критика недооценки намерений США: Прошлогодние взгляды на действия Трампа как пустые или комичные объявляются ошибочными — автор настаивает, что это была подготовка к агрессивной экспансии.
5. Россия на распутье: Противостояние США в Латинской Америке оценивается как последний шанс страны предотвратить крупную войну и собственную изоляцию. Ключевой стратегией становится “зеркальный” ответ — поставки современного оружия в Латинскую Америку, по аналогии с военной помощью Запада Украине.
6. Необходимость решительных действий: Автор заявляет, что “момент истины” наступил, время для дипломатии ушло — без активной военной и политической экспансии Россия столкнётся и с войной, и с позором.
---
Анализ и интерпретация
Перед нами текст, витиевато сочетающий конспирологический нарратив, элементы геополитической аналитики и риторику военного мобилизующего призыва. Интересно, что основным методом аргументации служит поиск “невидимых связей” между событиями разных стран, представленных как этапы единого кризиса глобализма — своего рода современной версии “теории заговора”, столь же живучей, как и идеи о закулисных кукловодах в истории.
С одной стороны, анализ международных процессов через призму “цепочек” полезен — он стимулирует междисциплинарное мышление и напоминание о взаимосвязанности мира (как в сложной нейронной сети, отдельные импульсы могут вызывать целые каскады изменений). Если говорить языком системного подхода, происходящее на одном узле глобальной сети будет иметь резонанс в других, даже если причинно-следственные связи не всегда очевидны.
Но есть и обратная сторона — легко впасть в иллюзию тотального контроля “невидимых игроков”, тем самым упуская сложные, многополюсные реальные динамики. Такой подход, как правило, стирает индивидуальные мотивации людей и уникальные культурно-исторические обстоятельства, сводя их к ролям в абстрактной “игре глобалистов”. Истина здесь становится не столько поиском понимания, сколько самоподтверждением тревоги.
Важный философский мотив текста — противопоставление “реальности” (якобы видимой только избранным аналитикам) и “смеха толпы”, которая ничего не замечает. Это не ново: идея прозорливого меньшинства (“мы видим истину, остальные в неведении”) прослеживается от древних мистических практик до современных субкультур. С практической точки зрения, однако, уповать на конспирологические схемы чревато закрытостью к альтернативным объяснениям и ошибками в анализе.
В то же время, критика идеализаций — например, восприятия Америки как однозначно благородной или России как вечной жертвы, — может быть полезна. Многообразие смыслов и интерпретаций свойственно человеческой истории; нельзя подогнать реальность под единую черно-белую схему. “Битва добра с злом” слишком часто оказывается битвой абстракций, а не людей.
---
Практические выводы
1. Ориентация на реальное, а не идеализированное положение дел: В любой геополитике важно отделять реальные интересы государств от образов, создаваемых в медиа и пропаганде.
2. Критичность к нарративам о “мировых кукловодах”: История не пишется одной рукой, а ключевые события часто возникают из многообразия конкурирующих интересов, а не единого тайного плана.
3. Осознанное отношение к эскалации: Призыв к “зеркальным” ответам может показаться рациональным только в лучшем случае — в худшем, это путь к бегущим по кругу конфликтам, которые никому не несут долгосрочной пользы.
4. Выход за рамки страха и символического мышления: Необходимо смелее смотреть на альтернативные сценарии развития и осознавать, что даже самые мрачные прогнозы не имеют статуса абсолютной истины.
---
Открытый вопрос для размышления
Если истина всегда ситуативна и многогранна, и каждый анализ событий строится на определённых фильтрах восприятия — как нам научиться распознавать свои собственные фильтры и допускать, что действительность сложнее любой схемы? Может ли умение видеть множественные перспективы стать настоящим противоядием против страха и фатализма — и если да, то какой навык должен быть ключевым в эпоху, когда “правды” множатся быстрее, чем мы успеваем их осмыслить?