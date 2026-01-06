Главная цель «блестящей операции» Трампа по похищению Николаса Мадуро в том, чтобы унизить и деморализировать Латинскую Америку. Гнусное шоу с показом миру венесуэльского президента с супругой в шлепанцах и наручниках, их демонстративный провоз в открытой машине под охраной по Нью-Йорку в качестве трофея экзотической охоты лучше любых слов объясняет сущность тех, с кем Венесуэле и человечеству приходится сегодня иметь дело.

Среди визжащих от восторга дикарей и профессиональных мерзавцев президент Мадуро держится достойно. В наручниках, он намного спокойнее и свободнее своих похитителей. Наверняка в эти дни и ночи Николас Мадуро много мысленно беседует с Уго Чевесом, который 11 апреля 2002 года тоже был похищен командой агентов ЦРУ и венесуэльских военных-предателей. Тогда возмущённый народ и восставшая против заговора армия за несколько часов слаженных и решительных действий смогли спасти и вернуть своего президента. Мадуро наверняка вспоминает ту ночь у президентского дворца Мирафлорес, где сотни тысяч людей увидели в небе вертолет, на котором верные конституции военные возвращали венесуэльскому народу его президента. Не знаю, известно ли Николасу Мадуро о демонстрациях по всей Венесуэле и всему миру, включая США, с требованием о его немедленном освобождении. Он спокоен. Он продолжает выполнять свой человеческий и гражданских долг перед избравшим его народом.

Подонок Маск не отстает от своего друга Трампа и в своих сетях пытается троллить Мадуро, предлагая ему «новый вид масла», имея в виду то, что Мадуро будут насиловать в тюрьме и ему нужно масло. Одновременно с этим его Старлинк «на переходный период» на месяц предоставил Венесуэле бесплатную спутниковую связь.

Некоторые не очень грамотные или не совсем порядочные журналисты сравнивают в эти дни суд в США над экс-президентом Панамы Норьегой и готовящийся суд над Мадуро, где основное обвинение – наркотрафик. Бывший панамский диктатор Мануэль Норьега, до того как стать наркотрафикантом, сделался агентом ЦРУ. Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, осужденный несколько лет назад в США на 45 лет за ввоз туда сотен тонн кокаина, был помилован и освобожден Трампом чуть больше месяца назад. Все обвинения против Мадуро стопроцентно сфабрикованные и любой юридически чистый процесс он не может не выиграть. Это могло бы стать началом конца политической карьеры Трампа.

Именно поэтому над жизнью Мадуро нависла огромная угроза.

Сейчас похищенного президента Венесуэлы содержат в федеральном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка – где, кроме прочих, сидят знаменитый сутенёр рэпер Пи Дидди и сообщница небезызвестного миру Эпштейна Гислейн Максвелл. В 2019 в другой нью-йоркской тюрьме якобы повесился ожидавший там суда Джеффри Эпштейн. По традиционно «странному стечению обстоятельств», за несколько дней до смерти его с него сняли наружное наблюдение, в ночь смерти сокамерника у него не было и система видеонаблюдения возле камеры не работала.

На фото – фигурки Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес на демонстрации с требованием их освобождения в Каракасе.

Олег Ясинский

