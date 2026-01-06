Недавно мне вспомнилась работа советского актёра Андрея Попова – главная роль в картине «Учитель пения» (1972) режиссёра Наума Бирмана по сценарию Эмиля Брагинского. Да, Попов в большей степени – театральный артист, но все его кинороли достойны доброй памяти.

«Учитель пения» – замечательный рассказ о любви к людям, животным, искусству. Драматизм переплетён здесь с комизмом, а серьёзность – с лёгкостью. А ещё это рассказ о настоящем интеллигенте, ибо интеллигентность не равна интеллектуализму; это – глубочайшая эмпатия, благородство, цельность, а знания – просто вишенка на торте.

Итак, Ефрем Николаевич Соломатин – преподаватель музыки в обычной школе. При этом, у него есть свой хор мальчиков, а ребятки-то самые разные – и тихие, и хулиганистые. Но у всех есть общее дело – они служат высокому искусству. Песни-то поются сложные, иной раз даже на латыни. Тут всё по-взрослому и это вовсе не хобби. Судьба!

Соломатин счастлив и в семейной жизни – у него есть любящая жена Клавдия Петровна (Людмила Иванова) и двое великовозрастных детей, которых играют Ирина Алфёрова и Константин Кошкин. Да, случаются конфликты, но всё это – мелочи бытия. Имеется и пёс Тинг, которого подарили Ефрему Николаевичу его ученики.

Учитель – совершенный бессребреник. Его цель – обучить гармонии. Да, он стремится к тому, чтобы воспитанники попали на смотр в Москву (сам фильм снимался в Выборге), но это лишь некий итог – процесс важнее. Здесь не только ставятся голоса, но и происходит формирование людей. К слову, в этом фильме яростно осуждается так называемый успешный_успех.

Так, солист хора, променявший муз на цифры (под давлением отца) объявляется предателем. Ещё забавен и противен жених Тамарочки, дочери Соломатиных. Примечательно, что его сыграл актёр с положительной харизмой и наружностью молодого учёного – да-да, Александр Демьяненко. Он тут чудовищно гадок!

Этот замдиректора фотофабрики постоянно говорит о выгоде, о правильном выборе и прочих материальных вещах. По результату Ефрем выкидывает несостоявшегося зятя за дверь – один раз за шкирку, второй раз – не применяя силу. Фильм соткан из великолепных эпизодов – при том, что картина не распадается на фрагменты, как это часто бывает.

Например, запоминается момент, когда Соломатин поёт гопникам романс на стихи Сергея Есенина, показывая, как надо петь. И те, как говорится, выпадают в осадок. Трогательна сцена, где увешанная медалями овчарка, призванная сторожить хозяйскую сумку, угощает оголодавшего Тинга колбасой. А животных очень сложно снимать!

А сколь отменно сыграны эпизодические роли – Георгий Штиль в образе парикмахера-новатора, Евгений Евстигнеев – тyповатый инспектор жилконторы, …а ещё Ирина Мурзаева, Ольга Волкова, Людмила Аринина. Это фильм о том, что нормальным людям свойственно помогать друг другу, любить мир, песни, собак, свой город. Наивно? Зато душевно.