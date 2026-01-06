Галина Иванкина: «Учитель пения» – фильм о настоящем русском интеллигенте
Недавно мне вспомнилась работа советского актёра Андрея Попова – главная роль в картине «Учитель пения» (1972) режиссёра Наума Бирмана по сценарию Эмиля Брагинского. Да, Попов в большей степени – театральный артист, но все его кинороли достойны доброй памяти.
«Учитель пения» – замечательный рассказ о любви к людям, животным, искусству. Драматизм переплетён здесь с комизмом, а серьёзность – с лёгкостью. А ещё это рассказ о настоящем интеллигенте, ибо интеллигентность не равна интеллектуализму; это – глубочайшая эмпатия, благородство, цельность, а знания – просто вишенка на торте.
Итак, Ефрем Николаевич Соломатин – преподаватель музыки в обычной школе. При этом, у него есть свой хор мальчиков, а ребятки-то самые разные – и тихие, и хулиганистые. Но у всех есть общее дело – они служат высокому искусству. Песни-то поются сложные, иной раз даже на латыни. Тут всё по-взрослому и это вовсе не хобби. Судьба!
Соломатин счастлив и в семейной жизни – у него есть любящая жена Клавдия Петровна (Людмила Иванова) и двое великовозрастных детей, которых играют Ирина Алфёрова и Константин Кошкин. Да, случаются конфликты, но всё это – мелочи бытия. Имеется и пёс Тинг, которого подарили Ефрему Николаевичу его ученики.
Учитель – совершенный бессребреник. Его цель – обучить гармонии. Да, он стремится к тому, чтобы воспитанники попали на смотр в Москву (сам фильм снимался в Выборге), но это лишь некий итог – процесс важнее. Здесь не только ставятся голоса, но и происходит формирование людей. К слову, в этом фильме яростно осуждается так называемый успешный_успех.
Так, солист хора, променявший муз на цифры (под давлением отца) объявляется предателем. Ещё забавен и противен жених Тамарочки, дочери Соломатиных. Примечательно, что его сыграл актёр с положительной харизмой и наружностью молодого учёного – да-да, Александр Демьяненко. Он тут чудовищно гадок!
Этот замдиректора фотофабрики постоянно говорит о выгоде, о правильном выборе и прочих материальных вещах. По результату Ефрем выкидывает несостоявшегося зятя за дверь – один раз за шкирку, второй раз – не применяя силу. Фильм соткан из великолепных эпизодов – при том, что картина не распадается на фрагменты, как это часто бывает.
Например, запоминается момент, когда Соломатин поёт гопникам романс на стихи Сергея Есенина, показывая, как надо петь. И те, как говорится, выпадают в осадок. Трогательна сцена, где увешанная медалями овчарка, призванная сторожить хозяйскую сумку, угощает оголодавшего Тинга колбасой. А животных очень сложно снимать!
А сколь отменно сыграны эпизодические роли – Георгий Штиль в образе парикмахера-новатора, Евгений Евстигнеев – тyповатый инспектор жилконторы, …а ещё Ирина Мурзаева, Ольга Волкова, Людмила Аринина. Это фильм о том, что нормальным людям свойственно помогать друг другу, любить мир, песни, собак, свой город. Наивно? Зато душевно.
Ключевые тезисы статьи
1. Фильм «Учитель пения» — рассказ о настоящей интеллигентности:
Главная фигура картины — Ефрем Николаевич Соломатин, учитель музыки, который воплощает идеал интеллигентности: эмпатию, благородство, целостность, для него знание — лишь инструмент, а не цель.
2. Любовь к людям, животным и искусству:
Фильм показывает Соломатина не только как педагога, но и как человека, гармонично живущего с семьёй, учениками и даже животными. Его подаренный учениками пёс Тинг — важная деталь, подчеркивающая живую образность повествования.
3. Хор — пространство воспитания через искусство:
Работа с мальчиковым хором — не просто обучение вокалу, это форма формирования личности, где каждый ребенок важен независимо от характера. Высокие цели («поехать на смотр в Москву») не затмевают процесс настоящей работы.
4. Осуждение духа «успешного успеха» и материализма:
Фильм выступает против идеализации материального достатка. Бездуховность персонажей, ставящих выгоду выше искусства (например, жених дочери — замдиректора фотофабрики), противопоставляется жизненным ценностям главного героя.
5. Воспитание через личный пример и силу характера:
Соломатин не боится противостоять социальным стереотипам и защищать свои ценности, выгоняя корыстного жениха. Он влияет на окружающих не наставлениями, а личной честностью и внутренней гармонией.
6. Драматургия, переплетённая с комизмом, и теплота повествования:
В фильме сочетаются серьезные и комические моменты, создающие ощущение глубоко человеческой, живой истории. Эпизоды с животными, сценки быта и взаимодействия героев создают цельную, душевную картину.
7. Ценность «наивной» доброты:
В финале подчеркивается мысль о том, что нормальным людям естественно помогать друг другу, любить свой мир, несмотря на возможную наивность таких установок. Фильм этим наполняет зрителя теплом.
Вывод
Фильм «Учитель пения» — это не просто повествование о советском школьном быте или о вымышленной идиллии. Он считывается как манифест в пользу тихой, но прочной внутренней крепости человека, его способности к эмпатии, преданности делу и стойкости перед лицом давления внешних стандартов успеха. Здесь интеллигентность — не в образовании или статусе, а в глубокой человечности, умении любить, поддерживать других и собой воплощать гармонию.
С точки зрения современности, фильм явно противопоставляет две системы ценностей: одна опирается на материальное благополучие, успех и выгоду; другая — на внутреннюю целостность, служение искусству и любви. Важно и то, что эта тема раскрыта не через абстрактную мораль, а сквозь парадоксальные, комичные, трогательные жизненные ситуации.
Современный зритель, возможно, увидит в этом «наивность», но как отличить наивность от подлинной человечности и зачем нам в мире цифровых алгоритмов всё еще нужны такие истории о простых, добрых людях? Быть может, истина в этих историях не столько в их абсолютной правоте, сколько в способности напомнить нам о базовых ценностях, к которым мы так или иначе возвращаемся на своем жизненном пути.
Так возникает открытый вопрос:
Как меняется наше представление об интеллигентности — и нужна ли она сегодня в том виде, в каком её рисуют старые фильмы, или нас ждет новое переосмысление этого глубокого человеческого качества?