В этом выпуске Дмитрий Перетолчин представляет масштабное исследование скрытых страниц истории, ставящее под сомнение официальные научные парадигмы через анализ археологических аномалий. Подробно рассматривается феномен искусственной деформации черепов, прослеживая эту традицию на разных континентах и доказывая её связь с высоким социальным статусом древних элит. Разоблачаются фальсификации антропологов прошлого и приводятся современные генетические данные, указывающие на существование неизвестных ранее человеческих видов и трансокеанских контактов в глубокой древности. Значительное внимание уделяется глобальным климатическим катастрофам и затонувшим городам, чей возраст достигает 12 000 лет. Итогом выступления становится гипотеза о существовании высокоразвитой працивилизации, чьё наследие было стерто природными катаклизмами и игнорируется академической наукой.

