Две линии человечества: кто на самом деле владел миром до великого потопа? Дмитрий Перетолчин
Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/x41egd-yt2
Новогодняя промоподписка «Три дня за один рубль»! Действует на всём протяжении марафона «Запретная археология» с 01 по 11 января 2026 года. Не упусти свой шанс ознакомиться с сокровищницей знаний видеожурнала «Картина мира» на сайте nday.club. Предложение актуально для тех, кто не оформлял подписку более двух месяцев и новых пользователей. Подробности на сайте nday.club на странице оформления подписок
В этом выпуске Дмитрий Перетолчин представляет масштабное исследование скрытых страниц истории, ставящее под сомнение официальные научные парадигмы через анализ археологических аномалий. Подробно рассматривается феномен искусственной деформации черепов, прослеживая эту традицию на разных континентах и доказывая её связь с высоким социальным статусом древних элит. Разоблачаются фальсификации антропологов прошлого и приводятся современные генетические данные, указывающие на существование неизвестных ранее человеческих видов и трансокеанских контактов в глубокой древности. Значительное внимание уделяется глобальным климатическим катастрофам и затонувшим городам, чей возраст достигает 12 000 лет. Итогом выступления становится гипотеза о существовании высокоразвитой працивилизации, чьё наследие было стерто природными катаклизмами и игнорируется академической наукой.
Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: nday.club/?r=yt2
Комментарий редакции
1. Геологические и палеонтологические свидетельства катастрофы ~12 000 лет назад:
В видео приводятся данные различных учёных XIX–XXI веков о том, что примерно 12 тысяч лет назад произошёл крупный катаклизм, резко изменивший климат Земли, погубивший мегафауну (мамонтов, мастодонтов, саблезубых тигров и других крупных животных) и вызвавший длительный ледниковый период.
2. Доказательства катастрофы из разных дисциплин:
Цитируемые учёные (Форель, Тиндал, Агасис, Ломоносов, Смирнов, Великовский) отмечают совпадение результатов геологических, исторических, палеонтологических, археологических исследований, а также многочисленные мифы разных народов о потопе и огне с неба, что подчеркивает универсальность события.
3. Импактная (метеоритная/кометная) теория катастрофы:
Особое внимание уделяется "импактной" гипотезе: приблизительно 12 800 лет назад с Землёй столкнулась комета или астероид, следы чего находят в слоях почвы и льда (наноалмазы, платина, стекловидные образования). Это столкновение могло привести к резкому изменению климата (поздний Дриас), гибели животных и затоплению огромных территорий.
4. Вымирание мегафауны и изменение экосистем:
Детально анализируется невозможность существования мамонтов и подобных животных в арктическом климате. Их анатомия и рацион указывают на то, что перед катаклизмом климат был гораздо теплее – трава и растения этих широт не совпадают с нынешними северными условиями.
5. Мифология и культурные параллели:
Указывается на многочисленные архетипические мифы о потопе и гибели цивилизаций по всему миру (от Африки до Заполярья). Образы на Шигирском идоле и колоннах Гёбекли-Тепе, а также появление мегалитических сооружений после/во время катастрофы подчёркивают глобальность события.
6. Исчезновение и восстановление человеческих культур:
В археологических слоях фиксируются разрывы в непрерывности заселения, исчезновение больших поселений и следов трудовой деятельности примерно в этот же период. Через тысячи лет появляются новые культурные пласты.
7. Сомнения в объективности "официальной науки":
Прозвучал мотив о возможном "замалчивании" неудобных фактов и гипотез в академических кругах, что подается или как результат "заговора", или как инерционность научного сообщества.
8. Философские размышления о цикличности жизни и гибели цивилизаций:
Высказывается предположение, что жизнь и даже "развитые цивилизации" могли возникать и исчезать на Земле не единожды из-за подобных катастроф.
---
Вывод и открытый вопрос:
Видео выстраивает аргументацию в пользу того, что на рубеже последнего ледникового периода (~12 000 лет назад) планета пережила массированную катастрофу, предположительно вызванную падением небесного тела. Фундаментом для этой идеи служит широкий спектр сведений из геологии, палеонтологии, археологии, сравнительного мифологического анализа и данных о природных изменениях. Подчёркивается, что эта катастрофа могла не только изменить климат и биосферу, но и разрушить предшествовавшие человеческие культуры, оставив загадки и устойчивые архетипы в мифах разных народов.
Примечателен также акцент на интердисциплинарности и важности выхода за рамки привычных научных парадигм для комплексного осмысления прошлого.
Практическая философия этого подхода побуждает признать: любое знание о прошлом — конструкция, собранная в контексте современных теорий и находок, и абсолютной определённости в вопросах далёкой истории мы, возможно, не достигнем никогда. Пример мегафауны, исчезнувшей практически мгновенно, иллюстрирует хрупкость и непредсказуемость судьбы даже доминирующих видов. Это служит и напоминанием о тщете идеализации прошлого — и предостережением от повторения тех же ошибок.
Возникает вопрос для рефлексии:
Если столь масштабные катастрофы способны не только стирать цивилизации, но и трансформировать саму ткань культуры и памяти, насколько нам удаётся объективно понять собственное происхождение и историю? И каковы пределы нашего познания — тех границ, которые определяются не только набором археологических находок, но и границами нашей воли к поиску истины?