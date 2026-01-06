Анализируем новый проект компании Эн+ Олега Дерипаски по строительству Забайкальской ТЭС ориентированный на экспорт электроэнергии в Китай. Борис Марцинкевич жестко критикует технологическое отставание отрасли, указывая, что Россия закладывает в проекты стандарты 50-х годов, тогда как Китай давно использует эффективные ультрасверхкритические технологии, разбирается парадокс, при котором отечественная угольная генерация попадает в зависимость от китайского оборудования, а Минэнерго РФ игнорирует необходимость модернизации машиностроения. Подробнее в новом видео

00:00 Новый проект Дерипаски: Угольная ТЭС в Забайкалье

00:40 En+ и уголь: Неочевидная связь с Казахстаном

02:23 Забайкальская ТЭС: Ключевой актив и китайский партнер

04:24 Стратегия En+: Как снизить зависимость от Китая

05:40 Фантастическая стоимость: Почему строительство такое дорогое?

06:12 Проблемы энергомашиностроения в России

07:02 ⚙️ Технологии прошлого века? Эффективность новых ТЭС

07:59 vs Россия отстает? Сравнение угольной генерации

10:58 ❓ Есть ли у России технологии для современных электростанций?

11:21 ️ Наследие СССР: Ультрасверхкритический котел из Подольска

12:41 Потенциал Донбасса и разработки Росатома

14:53 ️ Почему стратегии Минэнерго не работают?

17:02 ✅ Итоги и выводы: Подписывайтесь на канал

