Дерипаска строит УГОЛЬНУЮ ТЭС: Устаревшие технологии по цене АЭС?
Анализируем новый проект компании Эн+ Олега Дерипаски по строительству Забайкальской ТЭС ориентированный на экспорт электроэнергии в Китай. Борис Марцинкевич жестко критикует технологическое отставание отрасли, указывая, что Россия закладывает в проекты стандарты 50-х годов, тогда как Китай давно использует эффективные ультрасверхкритические технологии, разбирается парадокс, при котором отечественная угольная генерация попадает в зависимость от китайского оборудования, а Минэнерго РФ игнорирует необходимость модернизации машиностроения. Подробнее в новом видео
00:00 Новый проект Дерипаски: Угольная ТЭС в Забайкалье
00:40 En+ и уголь: Неочевидная связь с Казахстаном
02:23 Забайкальская ТЭС: Ключевой актив и китайский партнер
04:24 Стратегия En+: Как снизить зависимость от Китая
05:40 Фантастическая стоимость: Почему строительство такое дорогое?
06:12 Проблемы энергомашиностроения в России
07:02 ⚙️ Технологии прошлого века? Эффективность новых ТЭС
07:59 vs Россия отстает? Сравнение угольной генерации
10:58 ❓ Есть ли у России технологии для современных электростанций?
11:21 ️ Наследие СССР: Ультрасверхкритический котел из Подольска
12:41 Потенциал Донбасса и разработки Росатома
14:53 ️ Почему стратегии Минэнерго не работают?
17:02 ✅ Итоги и выводы: Подписывайтесь на канал
Комментарий редакции
1. Строительство угольной ТЭС Дерипаски в Забайкалье
- Компания ЕН+ (Дерипаска) планирует построить угольную электростанцию мощностью три блока по 350 МВт каждый, ввод в эксплуатацию — 2031 год.
- Это решение уменьшает зависимость от экспорта угля в Китай, создавая якорный внутренний проект для сбыта угля и получения прибыли на внутреннем рынке через продажу электроэнергии.
- Логика частного бизнеса прозрачна: компания зарабатывает не только на угле, но и на продаже мощности и электроэнергии.
2. Устаревшие технологии и высокая стоимость
- Проект реализуется по технологиям, которые считаются устаревшими: расход топлива выше, чем на современных угольных электростанциях (313 г/кВт·ч против 275 г/кВт·ч в Китае, что на 13% больше).
- Нет дополнительных требований со стороны государства по внедрению более эффективных и экологичных технологий.
- Себестоимость строительства одного мегаватта — выше, чем у новых АЭС и современных ТЭС, что вызывает недоумение.
3. Министерства и стратегическое планирование
- Генеральные схемы и энергетические стратегии разрабатываются узко-ведомственно, часто без обсуждения с независимыми экспертами.
- Стратегии не учитывают развитие энергетического машиностроения и зачастую не видят широкой картины, что мешает внедрению инноваций.
4. Промышленные и технологические возможности России
- Россия обладает техническими компетенциями и опытом в производстве современных котлов (даже сверхкритических — ещё с 1940-х–1970-х).
- Есть разработки современных фильтров и технологий по переработке золошлаковых отходов.
- Нет организационного драйва и спроса со стороны рынка и государства на их внедрение.
5. Необходимость экспертного сообщества
- Существует потребность в объединении независимых экспертов для лоббирования интересов развития энергетики, выхода за рамки ведомственного мышления и координации нацеленых на глобальный результат усилий.
Вывод и философское размышление:
В этом анализе российской энергетики проявляется сразу несколько фундаментальных проблем и парадоксов. С одной стороны, перед нами приватизированный капитал, действующий в рамках прагматической логики выживания: если экспорт угля становится малоприбыльным, стоит замкнуть цепочку внутри страны. Но эта логика, адекватная для бизнеса, сталкивается с институциональной стагнацией — государство не двигает отрасль к новым технологическим стандартам, не предъявляет требований к эффективности и экологии.
Ирония в том, что вся необходимая технологическая база и опыт в России есть: были проекты, есть материалы, есть патенты и переработка отходов. Но нет общего видения, организационного импульса и, главное, ответственности за развитие целостной энергетической системы, уходящей за узковедомственные интересы.
В этом есть общий исторический парадокс российского пути: огромный потенциал часто остается невостребованным, потому что не включается воля к синтезу опыта и идей. Здесь пересекаются и философские вопросы: возможно ли развитие без институциональной критики и внутреннего диалога между интересами частного и общественного? Не подменяем ли мы подлинный прогресс внешним имитационным движением — строительство ради строительства, освоение бюджетов ради самих себя?
На уровне управленческих и технологических решений истина оказывается не абсолютна: то, что срабатывает для Дерипаски — возможно не работает для общества или экологии. И наоборот: попытка государственного планирования без рыночного инстинкта часто оказывается пустой формальностью. Важно не идеализировать ни одну из сторон и признать: энергоразвитие требует эмпатии к разным логикам, баланса между частным интересом и ценностями будущего.
Этот разговор открывает и философский вопрос: что на самом деле считает прогрессом наше общество — количество возведённых мегаваттов или глубину технологических и общественных изменений? Может ли Россия действительно двигаться вперёд, если индустрия и государство "слышат" только свои внутренние логики, а не голос реальных экспертов и потребностей экосистемы?
Возможно, одна из границ истины здесь состоит в том, чтобы научиться слышать не только логику капитала или министерства, но и тихий зов возможностей самого общества — иными словами, не пора ли перейти от имитации прогресса к реальному, пусть даже более сложному пути развития?