Андрей Школьников: Венесуэльские проблески Мира панрегионов
Абсолютное большинство адекватных аналитиков, экспертов и политиков воспринимают происходящие в мире события сквозь призму конкуренции двух концепций миропорядка: однополярный мир versus многополярный мир. В реальности первый вариант уже давно закрыт, и ключевой вопрос – будет ли мир многополярным, или миром панрегионов. Правильный ответ – второй вариант, но осознание и понимание этого придёт к большинству только в начале 30-х гг., когда фрагментация и невозможность удержать глобальную связанность станут очевидны.
Произошедший 03.01.2026 захват силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой трактуется в логике вседозволенности США, как гегемона, готовности нарушать геополитические «правила игры», быть над законом, но это неверно. Если Многополярный мир означает сохранность общего пространства, универсальных порядков и законов, пусть для крупных игроков и всех остальных они отличаются, то для Мира панрегионов будет характерна монополия метрополии панрегиона на применение силы и формирование «правил игры» в рамках своей зоны доминирующего влияния.
Действия США – не самодурство слабеющего общемирового гегемона, а стремление метрополии навести свои порядки на территории формируемого под себя панрегиона. Когда в рамках стратегий России идёт речь о Ближнем круге и территориях, что станут частью нашего блока, мы уверенно говорим о будущих правилах без оглядки на других сильных игроков. Другие сильные страны будут делать то же самое на территориях, что считают своими.
США рассматривают всё Западное полушарие своей исключительной зоной влияния, нравится это остальным или нет, помешать этому внешним игрокам в силу складывающейся связанности не получается. Из-за имеющихся природных ресурсов Венесуэла является очень ценным стратегическим активом, необходимым в средне- и долгосрочной перспективе, который США не могут отдать противникам. Аналогична ситуация с Гренландией, Гайаной, Панамой и др. Максимальный уровень притязаний внешних игроков – сохранение миноритарного пакета и отдельных проектов и/или сохранение за собой нестратегических территорий – Куба, Никарагуа и др., но с блокирующим пакетом США.
Разница между интересами и связанностью Венесуэлы в отношении США, Китая и России очень высока, удержать данную страну в виде анклава крайне сложно, максимум – создать проблемы и сохранить часть влияния. В ближайшие годы крупные страны будут очень ревниво относиться к чужим и/или враждебным территориям и базам около себя. В 30-е гг. Китай ещё постарается вырвать у нас Корею и Вьетнам, пусть шансы на это и невелики – сами упустили шанс. Другой пример – Африка не будет относиться ни к чьей зоне влияния, оттого конкуренция там будет открытой, без оглядки на доминирующего игрока, которого просто не будет.
Происшедшее с Николасом Мадуро – сигнал и звонок не столько для противников США по всему миру, сколько для руководства стран и государственных деятелей Европы, что окажутся в ближайшие годы в зоне влияния России. За них никто не вступится, отвечать за всё сказанное и сделанное будут сами. Аналогично и в отношении представителей различных международных организаций, в отношении которых в России заведены уголовные дела – ходите и оглядывайтесь, через некоторое время про вас обязательно вспомнят – каждый отвечает за всё сам.
Теги события:
панрегионы венесуэла геостратегия влияние сша гегемонияАндрей Школьников
Комментарий редакции
1. Конец однополярности и иллюзия многополярности:
Автор утверждает, что разговоры о противостоянии однополярного и многополярного порядков устарели — однополярный мир уже завершён, а реальной альтернативой становится не столь идеалистическая многополярность, а фрагментация мира на "панрегионы".
2. Понятие мира панрегионов:
В мире панрегионов каждая крупная держава (метрополия) формирует свою собственную зону доминирования или панрегион, где она устанавливает правила, применяет силу и не оглядывается на мировые законы или универсальные нормы. Мировых универсалий становится меньше, агентов соперничества — больше.
3. США и Венесуэла — пример панрегиональной логики:
Захват лидера Венесуэлы рассматривается не как "самодурство" уходящего гегемона, а как наведение порядка в своей сфере влияния — США защищают свои стратегические интересы на Западном полушарии, не допуская усиления противников и готовы игнорировать международные условности.
4. Фрагментация и предельная ревность:
В этом новом мире крупные игроки максимально агрессивно защищают "свои" территории, не боясь обидеть или спровоцировать других. Венесуэлу удержать в качестве анклава сложно; максимум — частичное влияние. Китай ещё попробует усилиться в Корее и Вьетнаме, причём логика борьбы всё более локализуется.
5. Африка как свободная зона:
В некоторых регионах, например, в Африке, не сформируется устойчивый панрегиональный порядок, поэтому там соперничество будет особенно жестким и хаотичным, без однозначного центра силы.
6. Пример для других "ближних кругов":
Судьба Мадуро — предупреждение европейским (и, шире — глобальным) политикам, оказавшимся в ближней зоне крупных держав (например, под влиянием России): универсальные гарантии исчезают, защиты ждать неоткуда, ответственность индивидуализируется.
Вывод (с философским акцентом и междисциплинарными аналогиями):
Автор статьи через призму геополитического анализа делает интересный сдвиг от привычного размышления о Балансе Сил — концепции, близкой как к международным отношениям, так и к философии противоречий — к более раздробленной, даже "феодальной" парадигме. Это напоминает переход от центрального регулирования к федеративной или сетевой модели, как в развитии современных децентрализованных систем (например, в блокчейне или в структурах нейронных сетей, где глобальный контроль уступает место множеству локальных центров).
Здесь можно провести параллели с процессами в психологии: когда централизованный "Я" (эго) ослабевает, активизируются "локальные" паттерны — в человеческой психике это проявляется в формах конфликтующих субличностей, в глобальной политике — в усилении региональных эго.
Отказ от иллюзий универсального и справедливого мира напоминает нам: абсолютная истина и единая норма чаще всего недостижимы, всё регулируется ситуативно и в границах конкретной силы. Автор подталкивает к осознанности: новые риски требуют ответственности, предельной трезвости, умения смотреть на мир, отбрасывая идеализации.
Но если мир движется к фрагментации, исчезновению общих "норм", то возникает вопрос — возможно ли создание новых точек соприкосновения, способных удерживать хотя бы локальную справедливость и устойчивость? Или же мы обречены на постоянное лавирование между локальными силами, где правда всегда будет на стороне сильного?
А что, если неизбежная фрагментация — это лишь фаза на пути более высокой интеграции, где новое качество связности рождается из осознанного признания различий, а не их отрицания? Как вы думаете, возможно ли создать новые формы солидарности в мире, где универсальные нормы окончательно уступили место локальным интересам?