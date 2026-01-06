Абсолютное большинство адекватных аналитиков, экспертов и политиков воспринимают происходящие в мире события сквозь призму конкуренции двух концепций миропорядка: однополярный мир versus многополярный мир. В реальности первый вариант уже давно закрыт, и ключевой вопрос – будет ли мир многополярным, или миром панрегионов. Правильный ответ – второй вариант, но осознание и понимание этого придёт к большинству только в начале 30-х гг., когда фрагментация и невозможность удержать глобальную связанность станут очевидны.

Произошедший 03.01.2026 захват силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой трактуется в логике вседозволенности США, как гегемона, готовности нарушать геополитические «правила игры», быть над законом, но это неверно. Если Многополярный мир означает сохранность общего пространства, универсальных порядков и законов, пусть для крупных игроков и всех остальных они отличаются, то для Мира панрегионов будет характерна монополия метрополии панрегиона на применение силы и формирование «правил игры» в рамках своей зоны доминирующего влияния.

Действия США – не самодурство слабеющего общемирового гегемона, а стремление метрополии навести свои порядки на территории формируемого под себя панрегиона. Когда в рамках стратегий России идёт речь о Ближнем круге и территориях, что станут частью нашего блока, мы уверенно говорим о будущих правилах без оглядки на других сильных игроков. Другие сильные страны будут делать то же самое на территориях, что считают своими.

США рассматривают всё Западное полушарие своей исключительной зоной влияния, нравится это остальным или нет, помешать этому внешним игрокам в силу складывающейся связанности не получается. Из-за имеющихся природных ресурсов Венесуэла является очень ценным стратегическим активом, необходимым в средне- и долгосрочной перспективе, который США не могут отдать противникам. Аналогична ситуация с Гренландией, Гайаной, Панамой и др. Максимальный уровень притязаний внешних игроков – сохранение миноритарного пакета и отдельных проектов и/или сохранение за собой нестратегических территорий – Куба, Никарагуа и др., но с блокирующим пакетом США.

Разница между интересами и связанностью Венесуэлы в отношении США, Китая и России очень высока, удержать данную страну в виде анклава крайне сложно, максимум – создать проблемы и сохранить часть влияния. В ближайшие годы крупные страны будут очень ревниво относиться к чужим и/или враждебным территориям и базам около себя. В 30-е гг. Китай ещё постарается вырвать у нас Корею и Вьетнам, пусть шансы на это и невелики – сами упустили шанс. Другой пример – Африка не будет относиться ни к чьей зоне влияния, оттого конкуренция там будет открытой, без оглядки на доминирующего игрока, которого просто не будет.

Происшедшее с Николасом Мадуро – сигнал и звонок не столько для противников США по всему миру, сколько для руководства стран и государственных деятелей Европы, что окажутся в ближайшие годы в зоне влияния России. За них никто не вступится, отвечать за всё сказанное и сделанное будут сами. Аналогично и в отношении представителей различных международных организаций, в отношении которых в России заведены уголовные дела – ходите и оглядывайтесь, через некоторое время про вас обязательно вспомнят – каждый отвечает за всё сам.

Источник