Главная » Видео, История

“За что ненавидят Россию. Вся правда про оккупацию”. Е.Ю.Спицын на канале Дерменжи в программе

16 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале «ИНЕССА ДЕРМЕНЖИ | ВЕК АБСУРДА» 16 декабря 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

00:01 За что постсоветское пространство ненавидит Россию?
06:40 Зачем нагнетают ненависть к России в Прибалтике и других постсоветских Республиках
08:50 Одни ностальгируют по СССР, другие ненавидят этот период своей истории — почему так?
15:55 Что случилось на Майдане
24:44 Про рабский менталитет прибалтов
29:30 Предсказание Спицына прибалтам
31:37 Если начнется война между Россией и Европой
32:44 Не боится ли Россия получить в ответ ядерный удар?
34:40 Путин предупредил Европу!
36:56 «Русское оружие»…
41:01 В истребительной войне с Россией у европейцев шансов нет
43:11 Европу история ничему не научила

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Исторический контекст "оккупации":
Евгений Спицын аргументирует, что территория многих республик бывшего СССР еще с XVIII–XIX веков входила в состав Российской империи, затем СССР. Он последовательно перечисляет, как и когда те или иные земли присоединялись к империи (например, прибалтийские территории — по итогам Северной войны и разделов Речи Посполитой, Бессарабия — после войн с Османской империей и т.д.).

2. Отрицается тезис об "оккупации":
По мнению Спицына, термин "оккупация" в отношении советского или российского присутствия не отражает реальности. Он называет подобное утверждение манипуляцией, подчеркивает отсутствие реальных признаков колониального или оккупационного режима в бывших советских республиках (местные элиты у власти, развитие национальных культур, высокие социальные гарантии, экономическое развитие).

3. Причины современной антироссийской риторики:
Спицын объясняет рост антироссийских настроений в постсоветских странах несколькими причинами:
- Власть бывших республик находится в руках националистов, стремящихся консолидировать общество через поиск "внешнего врага".
- Использование исторических мифов и манипуляция общественным сознанием как инструмент политической борьбы и уход от внутренних проблем.
- Активное внешнее воздействие, особенно со стороны западных стран (США, Великобритания), в информационной и идеологической сфере.

4. Массовая память и отношение к советскому прошлому:
Заметно полярное отношение населения к памяти о советских временах: у одних — ностальгия и признательность за социальную защищенность, у других — отрицание и неприятие. Это объясняется отчасти успешной антисоветской и русофобской пропагандой, особенно в годы перестройки, когда была внедрена идеология гласности, активно препарировались исторические белые пятна.

5. Манипуляция общественным сознанием:
Спицын подробно рассуждает о технологиях массового влияния, ссылаясь на исторические прецеденты (Гейбельс, Победоносцев), советскую и постсоветскую пропаганду. Подчеркивается, что и на Западе, и в постсоветском пространстве сознанием людей управляют схожими технологическими методами.

6. Роль Прибалтики в политическом и военном противостоянии:
Значительная часть рассуждений посвящена Прибалтике — ее исторически зависимому положению, отсутствию собственной государственности в прошлом, оккупациям со стороны западных держав и СССР, спорному отношению к памяти о германском и советском присутствии. Подчеркивается, что советская власть обеспечила этим странам государственность и развитие.

7. Апокалиптические сценарии и ядерная угроза:
Озвучиваются весьма жесткие оценки сценариев возможного военного конфликта между Россией и НАТО, упоминается ядерная доктрина, превосходство российского потенциала, утверждается, что в случае агрессии ответ российских сил будет молниеносным и фатальным для Европы, а особенно для Прибалтики.

8. Экономические и социальные изменения:
Отмечается, что в советское время уровень жизни, социальная защищенность и развитие в Прибалтике и других республиках превосходили многие европейские страны. После распада СССР, с точки зрения автора, нынешние элиты этих государств живут за счет разрушения прежнего наследия, а обвинения в "оккупации" служат дымовой завесой для внутренних неурядиц.

---

Анализ и философские размышления


1. Историческая истина и ее интерпретация
На протяжении всей беседы предлагается видеть "объективную" историю глазами советского или российского исследователя. Автор апеллирует к историческим документам и генеалогии земель, часто игнорируя субъективность коллективной памяти и многоуровневость национальных идентичностей. Но здесь сразу возникает вопрос: чья история — истиннее, когда народы определяют себя не только через письменные источники и документы, но и через боль, травмы, ожидания и мифы?
Истина оказывается не кристаллизованной, а ситуативной: для российского историка советское присутствие — интеграция и созидание, для части жителей постсоветских стран — потеря или унижение.

2. Манипуляция памятью и власть интерпретаций
Беседа глубоко касается того, как управлять памятью целой страны. Аналогию можно провести с современными нейросетями: исходные данные, заложенные в модель, влияют на конечную "картину мира". Так же и в человеческих обществах: набор "данных" — исторические фильмы, учебники, публичные обсуждения, массовая культура — создает устойчивую конструкцию коллективного сознания.
В этом контексте тезис о "манипуляции сознанием" работает в обе стороны — любой "большой нарратив", включая российский или антироссийский, неизбежно частичен и инструментален.

3. Океан идеализаций и столкновение идентичностей
Автор обвиняет соседи в "неблагодарности" и маловосприимчивости к объективным (по его представлению) благам советской модернизации, сравнивая политические нарративы с иллюзиями и фрагментами фальшивой памяти. В этом есть перекличка с психологией отношений: ведь и в людских связях часто случаются болезненные расхождения между восприятием одной стороны и опытом другой. Иногда правота не приводит к согласию, а разрыв уже сам становится истиной для каждого.

4. Постколониальные тени
Высвечивается проблема "постимперского синдрома": бывшие метрополии и бывшие колонии зачастую не способны преодолеть взаимные упреки, оставаясь пленниками исторических обид, мифов и ожиданий. Диалог превращается в парад параллельных истин.
Впору вспомнить, что в науке (и философии) процесс объективного познания невозможен без признания ограниченности субъективного взгляда: разные общества, как отдельные субъекты, создают свои модели действительности, не всегда совместимые.

5. Прагматизм против идеализации
Беседа, несмотря на эмоциональность, поднимает ясный прагматический вопрос: как бывшие республики решили свои социальные или экономические проблемы после "ухода" СССР? Сработала ли национальная идеализация как конструктивная сила, или осталась дымовой завесой для новых элитарных групп? И здесь прагматизм сталкивается с историческими сентиментами и идеалами, почти как в споре между учёным и мистиком.

---

Практический (и личностный) вывод


История — это не сумма фактов, а живой, меняющийся нарратив, встроенный в человеческие отношения. Те, кто сегодня спорит об "оккупации" или "благоденствии", часто говорят не столько о прошлом, сколько о своем настоящем и будущем страхе, боли, ностальгии, идентичности.

Беседа Спицына — это не только политическая риторика, но и зеркало коллективной травмы, поиска опоры и ностальгии по утраченному порядку. Его подход прагматичен и декларативен, но в динамике человеческого бытия не существует единственного ответа — только путь диалога, признания различий, анализа манипуляций и, главное, осознанного всматривания в собственные образы прошлого.

---

Открытый вопрос для размышления:
Можем ли мы — как личности или общества — когда-либо выйти за пределы своих нарративов и услышать "другую правду" так, чтобы она стала частью нас, а не просто угрозой нашему самоуважению? Или история неизбежно останется ареной борьбы мифов и личных правд, где истина — всегда процесс и всегда недостижима полностью?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/f07a1b492d79343588f062d71325b290/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Об исконном монархизме русского народа". Е.Ю.Спицын. Выступление на конференции "Совет экспертов
"80 лет после Победы, или Битва за прошлое ради будущего". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Линейный эфир
"Навстречу партийному съезду". Е.Ю.Спицын, Д.Г.Новиков и С.П.Обухов. Красная линия "Точка зрения
"Как воевали наши союзники в годы войны". Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе "Послесловие
"Соросятина в эпоху постмодернизма" Е.Ю.Спицын, А.И.Колпакиди и И.Макаров. Радио Аврора "Прямой эфир
"За что Горбачев получил Нобелевскую премию мира". Е.Ю.Спицын. Полная версия интервью на канале ТВЦ
Мобилизация. За что воюет Россия?
"Эту байку про невиданный прогресс втирали еще 30 лет назад" Е.Ю.Спицын на БелТе в программе "В теме

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru