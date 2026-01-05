“За что ненавидят Россию. Вся правда про оккупацию”. Е.Ю.Спицын на канале Дерменжи в программе
Эфир на канале «ИНЕССА ДЕРМЕНЖИ | ВЕК АБСУРДА» 16 декабря 2025 г.
00:01 За что постсоветское пространство ненавидит Россию?
06:40 Зачем нагнетают ненависть к России в Прибалтике и других постсоветских Республиках
08:50 Одни ностальгируют по СССР, другие ненавидят этот период своей истории — почему так?
15:55 Что случилось на Майдане
24:44 Про рабский менталитет прибалтов
29:30 Предсказание Спицына прибалтам
31:37 Если начнется война между Россией и Европой
32:44 Не боится ли Россия получить в ответ ядерный удар?
34:40 Путин предупредил Европу!
36:56 «Русское оружие»…
41:01 В истребительной войне с Россией у европейцев шансов нет
43:11 Европу история ничему не научила
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Исторический контекст "оккупации":
Евгений Спицын аргументирует, что территория многих республик бывшего СССР еще с XVIII–XIX веков входила в состав Российской империи, затем СССР. Он последовательно перечисляет, как и когда те или иные земли присоединялись к империи (например, прибалтийские территории — по итогам Северной войны и разделов Речи Посполитой, Бессарабия — после войн с Османской империей и т.д.).
2. Отрицается тезис об "оккупации":
По мнению Спицына, термин "оккупация" в отношении советского или российского присутствия не отражает реальности. Он называет подобное утверждение манипуляцией, подчеркивает отсутствие реальных признаков колониального или оккупационного режима в бывших советских республиках (местные элиты у власти, развитие национальных культур, высокие социальные гарантии, экономическое развитие).
3. Причины современной антироссийской риторики:
Спицын объясняет рост антироссийских настроений в постсоветских странах несколькими причинами:
- Власть бывших республик находится в руках националистов, стремящихся консолидировать общество через поиск "внешнего врага".
- Использование исторических мифов и манипуляция общественным сознанием как инструмент политической борьбы и уход от внутренних проблем.
- Активное внешнее воздействие, особенно со стороны западных стран (США, Великобритания), в информационной и идеологической сфере.
4. Массовая память и отношение к советскому прошлому:
Заметно полярное отношение населения к памяти о советских временах: у одних — ностальгия и признательность за социальную защищенность, у других — отрицание и неприятие. Это объясняется отчасти успешной антисоветской и русофобской пропагандой, особенно в годы перестройки, когда была внедрена идеология гласности, активно препарировались исторические белые пятна.
5. Манипуляция общественным сознанием:
Спицын подробно рассуждает о технологиях массового влияния, ссылаясь на исторические прецеденты (Гейбельс, Победоносцев), советскую и постсоветскую пропаганду. Подчеркивается, что и на Западе, и в постсоветском пространстве сознанием людей управляют схожими технологическими методами.
6. Роль Прибалтики в политическом и военном противостоянии:
Значительная часть рассуждений посвящена Прибалтике — ее исторически зависимому положению, отсутствию собственной государственности в прошлом, оккупациям со стороны западных держав и СССР, спорному отношению к памяти о германском и советском присутствии. Подчеркивается, что советская власть обеспечила этим странам государственность и развитие.
7. Апокалиптические сценарии и ядерная угроза:
Озвучиваются весьма жесткие оценки сценариев возможного военного конфликта между Россией и НАТО, упоминается ядерная доктрина, превосходство российского потенциала, утверждается, что в случае агрессии ответ российских сил будет молниеносным и фатальным для Европы, а особенно для Прибалтики.
8. Экономические и социальные изменения:
Отмечается, что в советское время уровень жизни, социальная защищенность и развитие в Прибалтике и других республиках превосходили многие европейские страны. После распада СССР, с точки зрения автора, нынешние элиты этих государств живут за счет разрушения прежнего наследия, а обвинения в "оккупации" служат дымовой завесой для внутренних неурядиц.
Анализ и философские размышления
1. Историческая истина и ее интерпретация
На протяжении всей беседы предлагается видеть "объективную" историю глазами советского или российского исследователя. Автор апеллирует к историческим документам и генеалогии земель, часто игнорируя субъективность коллективной памяти и многоуровневость национальных идентичностей. Но здесь сразу возникает вопрос: чья история — истиннее, когда народы определяют себя не только через письменные источники и документы, но и через боль, травмы, ожидания и мифы?
Истина оказывается не кристаллизованной, а ситуативной: для российского историка советское присутствие — интеграция и созидание, для части жителей постсоветских стран — потеря или унижение.
2. Манипуляция памятью и власть интерпретаций
Беседа глубоко касается того, как управлять памятью целой страны. Аналогию можно провести с современными нейросетями: исходные данные, заложенные в модель, влияют на конечную "картину мира". Так же и в человеческих обществах: набор "данных" — исторические фильмы, учебники, публичные обсуждения, массовая культура — создает устойчивую конструкцию коллективного сознания.
В этом контексте тезис о "манипуляции сознанием" работает в обе стороны — любой "большой нарратив", включая российский или антироссийский, неизбежно частичен и инструментален.
3. Океан идеализаций и столкновение идентичностей
Автор обвиняет соседи в "неблагодарности" и маловосприимчивости к объективным (по его представлению) благам советской модернизации, сравнивая политические нарративы с иллюзиями и фрагментами фальшивой памяти. В этом есть перекличка с психологией отношений: ведь и в людских связях часто случаются болезненные расхождения между восприятием одной стороны и опытом другой. Иногда правота не приводит к согласию, а разрыв уже сам становится истиной для каждого.
4. Постколониальные тени
Высвечивается проблема "постимперского синдрома": бывшие метрополии и бывшие колонии зачастую не способны преодолеть взаимные упреки, оставаясь пленниками исторических обид, мифов и ожиданий. Диалог превращается в парад параллельных истин.
Впору вспомнить, что в науке (и философии) процесс объективного познания невозможен без признания ограниченности субъективного взгляда: разные общества, как отдельные субъекты, создают свои модели действительности, не всегда совместимые.
5. Прагматизм против идеализации
Беседа, несмотря на эмоциональность, поднимает ясный прагматический вопрос: как бывшие республики решили свои социальные или экономические проблемы после "ухода" СССР? Сработала ли национальная идеализация как конструктивная сила, или осталась дымовой завесой для новых элитарных групп? И здесь прагматизм сталкивается с историческими сентиментами и идеалами, почти как в споре между учёным и мистиком.
Практический (и личностный) вывод
История — это не сумма фактов, а живой, меняющийся нарратив, встроенный в человеческие отношения. Те, кто сегодня спорит об "оккупации" или "благоденствии", часто говорят не столько о прошлом, сколько о своем настоящем и будущем страхе, боли, ностальгии, идентичности.
Беседа Спицына — это не только политическая риторика, но и зеркало коллективной травмы, поиска опоры и ностальгии по утраченному порядку. Его подход прагматичен и декларативен, но в динамике человеческого бытия не существует единственного ответа — только путь диалога, признания различий, анализа манипуляций и, главное, осознанного всматривания в собственные образы прошлого.
Открытый вопрос для размышления:
Можем ли мы — как личности или общества — когда-либо выйти за пределы своих нарративов и услышать "другую правду" так, чтобы она стала частью нас, а не просто угрозой нашему самоуважению? Или история неизбежно останется ареной борьбы мифов и личных правд, где истина — всегда процесс и всегда недостижима полностью?