00:01 За что постсоветское пространство ненавидит Россию?

06:40 Зачем нагнетают ненависть к России в Прибалтике и других постсоветских Республиках

08:50 Одни ностальгируют по СССР, другие ненавидят этот период своей истории — почему так?

15:55 Что случилось на Майдане

24:44 Про рабский менталитет прибалтов

29:30 Предсказание Спицына прибалтам

31:37 Если начнется война между Россией и Европой

32:44 Не боится ли Россия получить в ответ ядерный удар?

34:40 Путин предупредил Европу!

36:56 «Русское оружие»…

41:01 В истребительной войне с Россией у европейцев шансов нет

43:11 Европу история ничему не научила

