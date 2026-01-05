Апрель 1874 года. В Мраморном дворце совершена дерзкая кража: у великой княгини Александры Иосифовны вырваны бриллианты из оклада иконы. Подозреваемый — адъютант великого князя Николая Константиновича. Но что, если вор не он? И как эта история связана с политическими интригами, враждой при дворе и страстью к американской авантюристке?

В этом историческом детективе Егор Яковлев расследует одно из самых громких дел императорской семьи:

— Загадка кражи: почему бриллианты с иконы похитил человек с доходом 200 тысяч рублей в год?

— Любовь и безумие: кем была американка Фанни Лир и как её связь с Николаем решила его судьбу

— Вердикт психиатров: почему врачи внезапно нашли у блестящего офицера «клептоманию»

— Ссылка вместо тюрьмы: как опальный князь стал «царём Ташкента», строил каналы, открывал театры и собирал искусство

00:00 – Кража бриллиантов в Мраморном дворце

02:52 – Политический фон: зачем граф Шувалов взялся за дело

07:25 – Медицинская экспертиза: диагноз «клептомания» как приговор

10:38 – Политические последствия: борьба за власть в окружении Александра II

15:26 – Нестыковки в деле: мотив кражи у богатейшего человека империи

20:35 – Любовь к американке Фанни Лир: что рассказала возлюбленная

23:27 – Ссылка в Крым и новые скандалы

26:21 – Научная деятельность в ссылке: проекты дорог и экспедиции

29:09 – Попытка вернуться и окончательная опала при Александре III

33:10 – Жизнь в Ташкенте: как князь стал «Искандером» и благодетелем края

39:19 – Психическое состояние: диагноз или жертва интриг?

43:00 – Смерть и наследие: кто на самом деле украл бриллианты?