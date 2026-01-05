Реальность новой мировой войны
Моя лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство"
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Суть мировой войны — борьба за гегемонию
Автор утверждает, что все международные кризисы последних лет — это проявления новой фазы борьбы за мировое господство. Тем не менее, главными игроками этой борьбы остаются те же субъекты, что и последние два столетия: Великобритания, континентальная Европа (ныне ЕС), США и Россия как «кость в горле». Китай же — мощный экономически, но на роль истинного конкурента-гегемона не претендует и действует осторожно.
2. Роль государств и окологосударственных структур
Несмотря на появление и рост влияния надгосударственных структур (корпораций, клубов, «глубинных государств»), реальное проведение решений на мировом уровне до сих пор осуществляется через государства. Именно государство сохраняет монополию на легитимное насилие и остается необходимым инструментом реализации интересов как национальных, так и теневых элит.
3. Либеральный глобализм не состоялся
Была попытка построения мира, где корпорации и наднациональные организации заменят государства, но отсутствие легитимной силы и контроля не позволило этому проекту реализоваться полноценно. Возврат к роли сильного государства — необходимая реакция на этот провал.
4. Текущие конфликты вписываются в логику перманентной мировой войны
Мировая война в понимании автора — не обязательно полномасштабное вооруженное столкновение десятков государств. Это постоянный процесс борьбы за распределение ренты гегемона. Современные войны идут в гибридной (комбинированной) форме, переходя временами в горячую фазу.
5. Иран и Россия — препятствия на пути гегемонии Запада
Конфликт вокруг Ирана и на постсоветском пространстве — инструмент давления, проверка стратегий давления и покорности. США, Британия и ЕС маневрируют, пытаясь либо заставить, либо устранить страны, отказывающиеся участвовать в неравноправной схеме «господин-данник».
6. Особенности стратегий: ждать и влиять
Китай и Индия выбирают стратегию невмешательства, но согласно автору, их судьба зависит от исхода противостояния между Западом и Россией. Великие державы, по мысли автора, отличаются тем, что их будущее определяется их собственными действиями, а не только внешними решениями.
7. Современное значение гибридной войны и риски эскалации
Велика вероятность, что нынешняя «гибридная мировая война» может перерасти в открытую горячую фазу, особенно если ситуации вокруг Ирана или в Европе выйдут из-под контроля. Варианты будущего варьируются от продолжения вяло-текущей гибридной войны (как при «холодной войне») до риска полномасштабного конфликта.
Вывод и философское осмысление
В центре размышлений автора — идея, что ныне мы живем в реальности перманентной мировой войны, где конфликты не прекращаются, а лишь меняют форму: остался и неизменен базовый конфликт за право собирать мировую ренту, меняться может только степень проявленной агрессии и состав ситуативных фронтов.
Государства не исчезли в эпоху всемирного капитала — напротив, именно они, с их армиями и принуждением, оказываются необходимым инструментом для реализации интересов различных элит, в том числе теневых. Иллюзия всемирного глобализма, как и вера в умиротворяющую силу корпораций, разбивается о реальность кризиса легитимного насилия и необходимости государственности.
Экономическая мощь сама по себе не делает игрока активным субъектом мировой борьбы — нужны политическая воля и готовность к самостоятельному курсу. Китай, несмотря на свой масштаб, предпочитает зрительскую позицию; Россия же, вопреки обсуждениям о её ослабленности, в логике автора остаётся ключевым препятствием для установления единоличной гегемонии Запада.
Особый акцент ставится на неоднозначности будущего: сохранение текущей гибридной фазы или её перерастание в открытый конфликт во многом зависит от ранжирования рисков и стратегических решений, прежде всего со стороны России. Судьба мира по-прежнему определяется субъективными выборами игроков, а не только железной необходимостью экономических законов.
В этом взгляде есть узнаваемый скепсис по отношению к идеализациям — как либерализма, так и альтернативных «справедливых» порядков. Мир движим не только принципами и моралью, но и прагматикой наживы, борьбы за власть и реакции на угрозы существованию. Великие идеалы часто оказываются лишь ширмой борьбы очень конкретных интересов.
Открытый вопрос
Если мы живём в мире постоянной незавершённой борьбы за контроль и гегемонию, которую невозможно «решить окончательно», где же тогда место для личности, для самобытных культур, для альтернативных моделей общественного устройства? Может ли реальный прогресс человечества состояться вне логики этой перманентной войны за ресурсы и власть, или же сама идея «мира» — лишь временное затишье между очередными фазами борьбы? А если так, то какой ответственности требует от каждого из нас честное признание этой реальности?