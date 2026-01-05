Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/taw4c3-yt2

В этом выпуске Михаил Герштейн предлагает обзор доказательств палеоконтакта, классифицируя артефакты по степени их предполагаемой внеземной природы. Обсуждается, как многие громкие «сенсации», включая знаменитый шар поликосмонавтов, были развенчаны и признаны либо фальсификациями, либо продуктами стекольного производства. Значительное внимание уделяется «артефактам второго рода», которые выходят за рамки возможностей древних цивилизаций, таким как аюдский алюминиевый клин и древние вольфрамовые микроспиральки. Несмотря на распространенность мистификаций, некоторые свидетельства, включая необъяснимые пещерные рисунки во Франции и Испании, остаются спорными.

