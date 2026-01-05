Главная » Видео, История, Творчество

Кордебалет. Фильм-концерт (1984)

11 0
Переслано от: Советское телевидение

О кордебалете, его функциях на разных этапах развития балета рассказывает заслуженный деятель искусств РСФСР, балетмейстер Николай Боярчиков.
В исполнении артистов балета Пермского академического театра оперы и балета имени П.И.Чайковского представлены сцены с участием кордебалета из классических русских балетов и постановок современных хореографов.
Авторы сценария – Анатолий Высочин, Олег Федорущенко
Режиссер – Олег Федорущенко
Оператор – Федор Токмаков
Ведущий – Николай Боярчиков (балетмейстер)

Кордебалетом называют коллектив танцовщиков, исполняющих групповые и массовые танцы.

Пермьтелефильм 1984

#кордебалет #ПермскийАкадемическийТеатрОперыИБалета

#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1

Комментарий редакции

Ключевые идеи

1. Роль кардебалета в балете
- Кардебалет — основной, фундаментальный элемент балетной труппы, особенно развитый в русской, советской и постсоветской традиции. Это не «фон», а самостоятельная и значимая составляющая.
- Изначально кардебалету придавалось больше декоративно-изобразительное значение — красота линий, форм и перемещений. Со временем он стал обладать все большей образной, драматургической функцией.

2. Эволюция и образность
- Постепенно кардебалет из «декорации» превратился в коллективного героя. Хореографические ансамбли, особенно в классических балетах («Жизель», «Лебединое озеро»), получили более глубокое образное наполнение, стали «симфоническим танцем», равным по смысловой значимости с солистами.
- В таких постановках кардебалет создает поэтический, философский, единый образ, участвует в раскрытии идей спектакля.

3. Коллектив и индивидуальность
- Воспитание кардебалета требует большой дисциплины и умения синхронизироваться — артисты учатся коллективному дыханию, чувству формы, позы, музыки.
- Это связано с необходимостью балансировать индивидуальность и ансамблевость; солист самовыражается, а участник кардебалета иногда вынужден отступить от собственной индивидуальности ради синхрона.

4. Школа и педагогика
- Сильная балетная школа — условие качественного кардебалета. В идеале педагоги, несмотря на споры, формируют единую методику и транслируют ее далее. Благодаря этому балетмейстер может сосредоточиться на творческих задачах (идеи, образы), а не на ремесле.

5. Философия, поэзия, чувства
- Особая сила балета — в его способности рождать абстрактные, невыразимые словами чувства и идеи, доносить поэтику и философию через движение, без слов.

6. Право и ответственность
- Не каждый театр вправе ставить классические балеты без профессиональной и численной базы кардебалета. Пермский театр, например, заслужил это право долгой работой и профессионализмом коллектива.

7. Личностный аспект
- Практика кардебалета — важная школа для любого танцовщика. Не все могут быть солистами, но опыт кардебалета необходим каждому. Даже самые одаренные сталкиваются с трудностями, личными страхами на сцене.
- Для многих кардебалет — не просто этап, а суть и сила жизни, призвание и источник радости, несмотря на внутреннюю тягу к сольным партиям.

Выводы

В этом видео подчеркивается историческая, художественная и психологическая метаморфоза кардебалета: от фоновой массы к выразительному коллективному герою. Современный кардебалет — тонкий, профессиональный инструмент, способный реализовать глубинные идеи автора и балетмейстера, пробуждая в зрителях сильные чувства и поэтические смыслы.

Контраст между индивидуальным и коллективным, между внешней «массовкой» и внутренней философией отражает не только законы балетного искусства, но и более широкие психологические законы человеческой жизни: как личность реализует себя внутри общего дела, как коллектив становится целым.

Интересно, что истина кардебалета не столько в техническом мастерстве, сколько в умении создавать общее дыхание и коллективное чувство, невидимо связывающее участников и зрителей в уникальный момент художественного бытия.

Открытый вопрос

Можно ли перенести принципы кардебалета — гармонию индивидуального и коллективного, искусство единого «дыхания» — в повседневную жизнь и общество в целом? Способны ли мы, вдохновляясь эстетикой и философией балета, создавать в своей общности такие же чувственные и осознанные коллективные переживания, не теряя индивидуальности?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P3iojJR_YFs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О настоящем человеке, победившем гравитацию
1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 10
Элтон Джон и «туземцы»
Барон Мюнхгаузен на Луне
Бумажный космос НАСА. Полёт на Луну.
В совершенное и непрекословное вечное владение.
Враги народа. Случай из блогов.
День без евреев

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru