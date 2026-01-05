Кордебалет. Фильм-концерт (1984)
О кордебалете, его функциях на разных этапах развития балета рассказывает заслуженный деятель искусств РСФСР, балетмейстер Николай Боярчиков.
В исполнении артистов балета Пермского академического театра оперы и балета имени П.И.Чайковского представлены сцены с участием кордебалета из классических русских балетов и постановок современных хореографов.
Авторы сценария – Анатолий Высочин, Олег Федорущенко
Режиссер – Олег Федорущенко
Оператор – Федор Токмаков
Ведущий – Николай Боярчиков (балетмейстер)
Кордебалетом называют коллектив танцовщиков, исполняющих групповые и массовые танцы.
Пермьтелефильм 1984
#кордебалет #ПермскийАкадемическийТеатрОперыИБалета
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Комментарий редакции
1. Роль кардебалета в балете
- Кардебалет — основной, фундаментальный элемент балетной труппы, особенно развитый в русской, советской и постсоветской традиции. Это не «фон», а самостоятельная и значимая составляющая.
- Изначально кардебалету придавалось больше декоративно-изобразительное значение — красота линий, форм и перемещений. Со временем он стал обладать все большей образной, драматургической функцией.
2. Эволюция и образность
- Постепенно кардебалет из «декорации» превратился в коллективного героя. Хореографические ансамбли, особенно в классических балетах («Жизель», «Лебединое озеро»), получили более глубокое образное наполнение, стали «симфоническим танцем», равным по смысловой значимости с солистами.
- В таких постановках кардебалет создает поэтический, философский, единый образ, участвует в раскрытии идей спектакля.
3. Коллектив и индивидуальность
- Воспитание кардебалета требует большой дисциплины и умения синхронизироваться — артисты учатся коллективному дыханию, чувству формы, позы, музыки.
- Это связано с необходимостью балансировать индивидуальность и ансамблевость; солист самовыражается, а участник кардебалета иногда вынужден отступить от собственной индивидуальности ради синхрона.
4. Школа и педагогика
- Сильная балетная школа — условие качественного кардебалета. В идеале педагоги, несмотря на споры, формируют единую методику и транслируют ее далее. Благодаря этому балетмейстер может сосредоточиться на творческих задачах (идеи, образы), а не на ремесле.
5. Философия, поэзия, чувства
- Особая сила балета — в его способности рождать абстрактные, невыразимые словами чувства и идеи, доносить поэтику и философию через движение, без слов.
6. Право и ответственность
- Не каждый театр вправе ставить классические балеты без профессиональной и численной базы кардебалета. Пермский театр, например, заслужил это право долгой работой и профессионализмом коллектива.
7. Личностный аспект
- Практика кардебалета — важная школа для любого танцовщика. Не все могут быть солистами, но опыт кардебалета необходим каждому. Даже самые одаренные сталкиваются с трудностями, личными страхами на сцене.
- Для многих кардебалет — не просто этап, а суть и сила жизни, призвание и источник радости, несмотря на внутреннюю тягу к сольным партиям.
Выводы
В этом видео подчеркивается историческая, художественная и психологическая метаморфоза кардебалета: от фоновой массы к выразительному коллективному герою. Современный кардебалет — тонкий, профессиональный инструмент, способный реализовать глубинные идеи автора и балетмейстера, пробуждая в зрителях сильные чувства и поэтические смыслы.
Контраст между индивидуальным и коллективным, между внешней «массовкой» и внутренней философией отражает не только законы балетного искусства, но и более широкие психологические законы человеческой жизни: как личность реализует себя внутри общего дела, как коллектив становится целым.
Интересно, что истина кардебалета не столько в техническом мастерстве, сколько в умении создавать общее дыхание и коллективное чувство, невидимо связывающее участников и зрителей в уникальный момент художественного бытия.
Открытый вопрос
Можно ли перенести принципы кардебалета — гармонию индивидуального и коллективного, искусство единого «дыхания» — в повседневную жизнь и общество в целом? Способны ли мы, вдохновляясь эстетикой и философией балета, создавать в своей общности такие же чувственные и осознанные коллективные переживания, не теряя индивидуальности?